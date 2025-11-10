Эта экскурсия предлагает уникальную возможность окунуться в атмосферу древнего Самарканда.
Площадь Регистан с её яркими куполами и медресе, мавзолей Гур-Эмир, где покоится Тамерлан, и мечеть Биби-Ханум, поражающая своими масштабами, - все
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Величественные архитектурные памятники
- 🕌 Увлекательные истории от опытных гидов
- 🕌 Атмосфера древнего восточного базара
- 🕌 Погружение в культуру и историю
- 🕌 Возможность увидеть шедевры Средней Азии
Что можно увидеть
- Мавзолей Гур-Эмир
- Площадь Регистан
- Мечеть Биби-Ханум
- Некрополь Шахи-Зинда
- Сиабский базар
Описание экскурсии
Мавзолей Гур-Эмир. Вы увидите усыпальницу Тамерлана — известнейший архитектурный ансамбль среднего Востока.
Площадь Регистан. Полюбуемся ярко-синими куполами мечетей, высокими минаретами и монументальными порталами. А также изучим три медресе, которые построены на этом месте в разное время.
Мечеть Биби-Ханум. Вы посетите самую большую мечеть в Средней Азии, внушающую благоговение высотой стен.
Некрополь Шахи-Зинда. Вы узнаете историю этого загадочного памятника архитектуры и рассмотрите изящные усыпальницы царских особ.
Сиабский базар. Это особая среда, где лучше всего ощущается живая атмосфера древнего города. Вы исследуете его древнейшие закоулки и услышите, как жил базар во времена Великого шёлкового пути.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается: входные билеты (в мавзолей Гур-Эмир, на площадь Регистан, мечеть Биби-Ханум, некрополь Шахи-Зинда) — €10—15 за чел., обед — по желанию
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 09:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$28
|Дети до 12 лет
|$15
|Пенсионеры
|$20
|Студенты
|$20
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У мавзолея Гур-Эмир
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анвар — ваша команда гидов в Самарканде
Меня зовут Анвар. Я люблю свой исторический город и хочу показать вам Самарканд во всей красе. Моё хобби превратилось в профессию, вместе с командой мы сосредоточены на исторических и культурных аспектах. Нам нравится, чем мы занимаемся!Задать вопрос
