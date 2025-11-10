Эта экскурсия предлагает уникальную возможность окунуться в атмосферу древнего Самарканда.Площадь Регистан с её яркими куполами и медресе, мавзолей Гур-Эмир, где покоится Тамерлан, и мечеть Биби-Ханум, поражающая своими масштабами, - все

эти места оставят неизгладимое впечатление. Также вы посетите некрополь Шахи-Зинда, известный своими изящными усыпальницами, и Сиабский базар, где можно почувствовать дух Великого шёлкового пути. Гиды расскажут интересные факты и покажут вам самые яркие стороны города

Описание экскурсии

Мавзолей Гур-Эмир. Вы увидите усыпальницу Тамерлана — известнейший архитектурный ансамбль среднего Востока.

Площадь Регистан. Полюбуемся ярко-синими куполами мечетей, высокими минаретами и монументальными порталами. А также изучим три медресе, которые построены на этом месте в разное время.

Мечеть Биби-Ханум. Вы посетите самую большую мечеть в Средней Азии, внушающую благоговение высотой стен.

Некрополь Шахи-Зинда. Вы узнаете историю этого загадочного памятника архитектуры и рассмотрите изящные усыпальницы царских особ.

Сиабский базар. Это особая среда, где лучше всего ощущается живая атмосфера древнего города. Вы исследуете его древнейшие закоулки и услышите, как жил базар во времена Великого шёлкового пути.

Организационные детали