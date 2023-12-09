Попробуете настоящий плов, запечатлеете яркие моменты и раскроете все секреты Самарканда на обзорной экскурсии. Мы посмотрим как создаются шедевры на ковровой фабрике.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Регистан
- Шахи Зинда
- Сиабский базар
- Гур Эмир
- Биби Ханым и ремесленные мастерские
- Ковровая фабрика
- Бумажная фабрика
Описание
Что вас ожидает: Самарканд поразит нас своими яркими бездонными куполами, витиеватыми узорами и орнаментами на порталах. Я расскажу как возник город, как из пепла восставал как птица феникс, после длительных войн и разрушений. Мы посмотрим как создаются шедевры на ковровой фабрике, раскроем секреты изготовления самаркандской шелковой бумаги и попробуем настоящий плов. Я также подскажу красивейшие ракурсы для фотографий.
В 10:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Услуги водителя
- Что не входит
- Входные билеты на памятники
- Питание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ваш отель вокзал аэропортЗавершение: Отель вокзал аэропорт
- Когда и сколько длится?
- Когда: В 10:00Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Всегда уточняйте детали заранее
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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