Попробуете настоящий плов, запечатлеете яркие моменты и раскроете все секреты Самарканда на обзорной экскурсии. Мы посмотрим как создаются шедевры на ковровой фабрике.

Описание

Что вас ожидает: Самарканд поразит нас своими яркими бездонными куполами, витиеватыми узорами и орнаментами на порталах. Я расскажу как возник город, как из пепла восставал как птица феникс, после длительных войн и разрушений. Мы посмотрим как создаются шедевры на ковровой фабрике, раскроем секреты изготовления самаркандской шелковой бумаги и попробуем настоящий плов. Я также подскажу красивейшие ракурсы для фотографий.