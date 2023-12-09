Гастро-фото тур по Самарканду с погружением в мир ремесел

Индивидуальная фото-прогулка в Самарканде
Попробуете настоящий плов, запечатлеете яркие моменты и раскроете все секреты Самарканда на обзорной экскурсии. Мы посмотрим как создаются шедевры на ковровой фабрике.
Гастро-фото тур по Самарканду с погружением в мир ремесел
Гастро-фото тур по Самарканду с погружением в мир ремесел
Гастро-фото тур по Самарканду с погружением в мир ремесел
Гастро-фото тур по Самарканду с погружением в мир ремесел
Гастро-фото тур по Самарканду с погружением в мир ремесел
Гастро-фото тур по Самарканду с погружением в мир ремесел
Гастро-фото тур по Самарканду с погружением в мир ремесел
Ближайшие даты:
9
дек
10
дек
11
дек
12
дек
13
дек
14
дек
15
дек
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даты

Что вас ожидает:

  • Регистан
  • Шахи Зинда
  • Сиабский базар
  • Гур Эмир
  • Биби Ханым и ремесленные мастерские
  • Ковровая фабрика
  • Бумажная фабрика

Описание

Что вас ожидает: Самарканд поразит нас своими яркими бездонными куполами, витиеватыми узорами и орнаментами на порталах. Я расскажу как возник город, как из пепла восставал как птица феникс, после длительных войн и разрушений. Мы посмотрим как создаются шедевры на ковровой фабрике, раскроем секреты изготовления самаркандской шелковой бумаги и попробуем настоящий плов. Я также подскажу красивейшие ракурсы для фотографий.

В 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Услуги водителя
Что не входит
  • Входные билеты на памятники
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель вокзал аэропорт
Завершение: Отель вокзал аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: В 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Всегда уточняйте детали заранее
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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