Посетители увидят мавзолей Гур-Эмир, где покоится Тамерлан, и площадь Регистан, бывший центр науки и культуры. Мечеть Биби-Ханым удивит своими масштабами, а некрополь Шахи-Зинда - изяществом мозаик. Завершает программу дегустация самаркандского плова, что добавит гастрономический акцент. Все это позволит погрузиться в атмосферу древнего города и его современную жизнь
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные исторические памятники
- 🍽️ Дегустация самаркандского плова
- 📸 Фотосессия на фоне древних зданий
- 🕌 Знакомство с местными традициями
- 🗺️ Путешествие по старым улочкам
Что можно увидеть
- Мавзолей Гур-Эмир
- Площадь Регистан
- Мечеть Биби-Ханым
- Шахи-Зинда
- Мечеть Хазрат-Хызр
- Мавзолей И.А. Каримова
Описание экскурсии
Мавзолей Гур-Эмир — царская усыпальница династии Тимуридов, где я расскажу вам об империи, жизни и потомках великого Тамерлана. Вы увидите восхитительный декор этого мавзолея, который украшен сусальным золотом, сталактитами и рельефами из папье-маше.
Площадь Регистан — главный торговый и общественный центр Самарканда во все времена. В 15–17 веках здесь сформировался целый университетский комплекс, где развивалась наука и культура. Вы услышите об особенностях медресе, увидите, где обучались студенты, и оцените самую красивую мечеть города.
Главная гастрономическая улица у площади Регистан. Пройдём мимо хрустящей самсы, вкусных шашлыков и самаркандского плова. Или не мимо…
Мечеть Биби-Ханым — соборная мечеть, связанная с именем жены Тимура. Вы узнаете, была ли она создательницей этой мечети, как некоторые утверждают.
Парк имени И. А. Каримова, где мы поговорим о современной жизни и традициях узбекского народа.
Мечеть Хазрат-Хызр и мавзолей И. А. Каримова — в 2018 на месте мечети Хазрат-Хызр был открыт мавзолей первого президента республики Узбекистан. Мы поднимемся на самую высокую точку Старого города и сделаем красивые фото.
Шахи-Зинда — средневековый некрополь царских особ с изящными резными мозаиками, голубыми куполами и майоликовыми украшениями. Мы сосчитаем заветные ступени, загадаем желание, вспомним, почему паломники со всего мира стягиваются именно сюда, и под конец увидим могилу первого исламского проповедника.
Организационные детали
- Входные билеты не включены в стоимость — $19 с человека
- Во время экскурсии я буду снимать вас на свой IPhone 13 Pro Max. По окончанию экскурсии пришлю все фото через Airdrop или мессенджер
- При желании остановимся и выпьем чаю/кофе в аутентичной чайхане или другом атмосферном месте (не входит в стоимость)
- Самаркандский плов обычно бывает с 11:00 до 14:00 и вечерний с 18:00 до 21:00 (приблизительно $6 с человека)
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
ежедневно в 10:00 и 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$33
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Дети от 7 до 14 лет
|$23
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Нет перегруза фактами, много рассказывает о жизни людей)
Увидели все самые интересные достопримечательности Самарканда. Без спешки
Фотографии делает отличные)
А еще отвел нас в очень вкусное место)
Вместо объявленных 5 часов - с удовольствием, не спеша, гуляли 7 часов по Самарканду. Дониёр рассказывал с большой любовью об истории, о современности, о быте, о кухне Узбекистана. Сделал для нас много фото с отличных ракурсов.