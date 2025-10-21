Эта экскурсия предлагает насыщенное путешествие по Самарканду. Посетители увидят мавзолей Гур-Эмир, где покоится Тамерлан, и площадь Регистан, бывший центр науки и культуры. Мечеть Биби-Ханым удивит своими масштабами, а некрополь Шахи-Зинда - изяществом мозаик. Завершает программу дегустация самаркандского плова, что добавит гастрономический акцент. Все это позволит погрузиться в атмосферу древнего города и его современную жизнь

Описание экскурсии

Мавзолей Гур-Эмир — царская усыпальница династии Тимуридов, где я расскажу вам об империи, жизни и потомках великого Тамерлана. Вы увидите восхитительный декор этого мавзолея, который украшен сусальным золотом, сталактитами и рельефами из папье-маше.

Площадь Регистан — главный торговый и общественный центр Самарканда во все времена. В 15–17 веках здесь сформировался целый университетский комплекс, где развивалась наука и культура. Вы услышите об особенностях медресе, увидите, где обучались студенты, и оцените самую красивую мечеть города.

Главная гастрономическая улица у площади Регистан. Пройдём мимо хрустящей самсы, вкусных шашлыков и самаркандского плова. Или не мимо…

Мечеть Биби-Ханым — соборная мечеть, связанная с именем жены Тимура. Вы узнаете, была ли она создательницей этой мечети, как некоторые утверждают.

Парк имени И. А. Каримова, где мы поговорим о современной жизни и традициях узбекского народа.

Мечеть Хазрат-Хызр и мавзолей И. А. Каримова — в 2018 на месте мечети Хазрат-Хызр был открыт мавзолей первого президента республики Узбекистан. Мы поднимемся на самую высокую точку Старого города и сделаем красивые фото.

Шахи-Зинда — средневековый некрополь царских особ с изящными резными мозаиками, голубыми куполами и майоликовыми украшениями. Мы сосчитаем заветные ступени, загадаем желание, вспомним, почему паломники со всего мира стягиваются именно сюда, и под конец увидим могилу первого исламского проповедника.

Организационные детали