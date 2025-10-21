Мои заказы

Погружение в Самарканд: 5 часов красоты и истории

Исследуйте культурное наследие Самарканда, посетив знаковые места, такие как Гур-Эмир и Регистан. Откройте для себя местные традиции и кухню
Эта экскурсия предлагает насыщенное путешествие по Самарканду.

Посетители увидят мавзолей Гур-Эмир, где покоится Тамерлан, и площадь Регистан, бывший центр науки и культуры. Мечеть Биби-Ханым удивит своими масштабами, а некрополь Шахи-Зинда - изяществом мозаик. Завершает программу дегустация самаркандского плова, что добавит гастрономический акцент. Все это позволит погрузиться в атмосферу древнего города и его современную жизнь
5
125 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальные исторические памятники
  • 🍽️ Дегустация самаркандского плова
  • 📸 Фотосессия на фоне древних зданий
  • 🕌 Знакомство с местными традициями
  • 🗺️ Путешествие по старым улочкам
Погружение в Самарканд: 5 часов красоты и истории© Шохрух
Погружение в Самарканд: 5 часов красоты и истории© Шохрух
Погружение в Самарканд: 5 часов красоты и истории© Шохрух

Что можно увидеть

  • Мавзолей Гур-Эмир
  • Площадь Регистан
  • Мечеть Биби-Ханым
  • Шахи-Зинда
  • Мечеть Хазрат-Хызр
  • Мавзолей И.А. Каримова

Описание экскурсии

Мавзолей Гур-Эмир — царская усыпальница династии Тимуридов, где я расскажу вам об империи, жизни и потомках великого Тамерлана. Вы увидите восхитительный декор этого мавзолея, который украшен сусальным золотом, сталактитами и рельефами из папье-маше.

Площадь Регистан — главный торговый и общественный центр Самарканда во все времена. В 15–17 веках здесь сформировался целый университетский комплекс, где развивалась наука и культура. Вы услышите об особенностях медресе, увидите, где обучались студенты, и оцените самую красивую мечеть города.

Главная гастрономическая улица у площади Регистан. Пройдём мимо хрустящей самсы, вкусных шашлыков и самаркандского плова. Или не мимо…

Мечеть Биби-Ханым — соборная мечеть, связанная с именем жены Тимура. Вы узнаете, была ли она создательницей этой мечети, как некоторые утверждают.

Парк имени И. А. Каримова, где мы поговорим о современной жизни и традициях узбекского народа.

Мечеть Хазрат-Хызр и мавзолей И. А. Каримова — в 2018 на месте мечети Хазрат-Хызр был открыт мавзолей первого президента республики Узбекистан. Мы поднимемся на самую высокую точку Старого города и сделаем красивые фото.

Шахи-Зинда — средневековый некрополь царских особ с изящными резными мозаиками, голубыми куполами и майоликовыми украшениями. Мы сосчитаем заветные ступени, загадаем желание, вспомним, почему паломники со всего мира стягиваются именно сюда, и под конец увидим могилу первого исламского проповедника.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость — $19 с человека
  • Во время экскурсии я буду снимать вас на свой IPhone 13 Pro Max. По окончанию экскурсии пришлю все фото через Airdrop или мессенджер
  • При желании остановимся и выпьем чаю/кофе в аутентичной чайхане или другом атмосферном месте (не входит в стоимость)
  • Самаркандский плов обычно бывает с 11:00 до 14:00 и вечерний с 18:00 до 21:00 (приблизительно $6 с человека)
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

ежедневно в 10:00 и 15:00

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 12 раз на ближайшие дни
Забронировать эту экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$33
Дети до 7 летБесплатно
Дети от 7 до 14 лет$23
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У мавзолея Гур-Эмир
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 15:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шохрух
Шохрух — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 1372 туристов
Мы — Шохрух и Дониёр, организаторы команды гидов в Самарканде. С детства увлекаемся историей этого удивительного города, а теперь наша цель — делиться его тайнами и красотой с гостями. В
читать дальше

команде работают профессиональные гиды, знающие Самарканд не только по учебникам, но и по живым рассказам местных жителей. Проведём вас по древним улицам, покажем знаменитые достопримечательности и спрятанные жемчужины, расскажем легенды и традиции, которые делают этот город уникальным. Наша задача — не просто показать город, а подарить настоящее путешествие во времени. Вы окунётесь в атмосферу древнего Самарканда, почувствуете его дух, узнаете удивительные истории и традиции. Сделаем всё, чтобы воспоминания о Самарканде были яркими и тёплыми!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 125 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
125
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Погружение в Самарканд: 5 часов красоты и истории (Ольга)Погружение в Самарканд: 5 часов красоты и истории (Ольга)Погружение в Самарканд: 5 часов красоты и истории (Ольга)Погружение в Самарканд: 5 часов красоты и истории (Анна)Погружение в Самарканд: 5 часов красоты и истории (Анна)Погружение в Самарканд: 5 часов красоты и истории (Юлия)Погружение в Самарканд: 5 часов красоты и истории (Юлия)Погружение в Самарканд: 5 часов красоты и истории (Юлия)Погружение в Самарканд: 5 часов красоты и истории (Юлия)Погружение в Самарканд: 5 часов красоты и истории (Юлия)Погружение в Самарканд: 5 часов красоты и истории (Юлия)Погружение в Самарканд: 5 часов красоты и истории (Юлия)Погружение в Самарканд: 5 часов красоты и истории (Юлия)Погружение в Самарканд: 5 часов красоты и истории (Юлия)Погружение в Самарканд: 5 часов красоты и истории (Юлия)Погружение в Самарканд: 5 часов красоты и истории (Эльмира)Погружение в Самарканд: 5 часов красоты и истории (Эльмира)Погружение в Самарканд: 5 часов красоты и истории (Эльмира)Погружение в Самарканд: 5 часов красоты и истории (Эльмира)Погружение в Самарканд: 5 часов красоты и истории (Эльмира)Погружение в Самарканд: 5 часов красоты и истории (Эльмира)Погружение в Самарканд: 5 часов красоты и истории (Эльмира)Погружение в Самарканд: 5 часов красоты и истории (Эльмира)Погружение в Самарканд: 5 часов красоты и истории (Эльмира)Погружение в Самарканд: 5 часов красоты и истории (Эльмира)Погружение в Самарканд: 5 часов красоты и истории (Лина)Погружение в Самарканд: 5 часов красоты и истории (Лина)Погружение в Самарканд: 5 часов красоты и истории (Лина)Погружение в Самарканд: 5 часов красоты и истории (Лина)Погружение в Самарканд: 5 часов красоты и истории (Лина)
B
Baiar
21 окт 2025
Большое спасибо за познавательную и интересную экскурсию!
Дата посещения: 11 октября 2025
В
Виктория
8 окт 2025
Очень увлекательная, познавательная, интересная, насыщенная экскурсия! Время пролетело незаметно. Наш гид Дониёр, ответственный, пунктуальный и заботливый молодой человек! 5,5 часов мы слушали увлекательный рассказ, не спеша прогулялись и посмотрели красивейшие достопримечательности, Дониёр нас любезно фотографировал, отвечал на наши вопросы, рекомендовал где вкусно покушать, что обязательно посмотреть… спасибо за экскурсию, мы очень довольны! Рекомендуем однозначно!!!
Дата посещения: 29 сентября 2025
А
Александр
17 ноя 2025
Экскурсию провел Одил. Рассказал подробно об истории Самарканда. Привел много интересных фактов. Мне понравилось
Ольга
Ольга
14 ноя 2025
Мы с друзьями в восторге от экскурсии. Шохрух великолепный рассказчик с глубочайшие знанием предмета и очень приятный человек! Пятичасовой маршрут построен таким образом, что мы совершенно не устали, настолько здорово продумана последовательность посещения достопримечательностей и отдых. Это, наверное, лучший гид, с которым я было на экскурсии. А еще Шохрух отлично фотографирует. Этого гида и эту экскурсию всем рекомендую
Мы с друзьями в восторге от экскурсии. Шохрух великолепный рассказчик с глубочайшие знанием предмета и оченьМы с друзьями в восторге от экскурсии. Шохрух великолепный рассказчик с глубочайшие знанием предмета и оченьМы с друзьями в восторге от экскурсии. Шохрух великолепный рассказчик с глубочайшие знанием предмета и очень
Г
Гузель
9 ноя 2025
Замечательный маршрут и гид Шохрух, экскурсия очень понравилась, мы с подругой остались под впечатлением! Ходили пешком, обошли в спокойной комфортной обстановке почта 8 часов, пообедали в очень вкусной хайхоне, мы вегетарианцы что удивило и для нас нашлось, что покушать, очень вкусно! Шохрух очень интересно рассказывает, подсказывает как лучше сфотографироваться и сам фотографирует. Благодарим нашего экскурсовода от всего сердца за доброжелательность!
А
Анна
8 ноя 2025
Очень приятный гид, рассказывал не скучно, увлекательно, шутит
Нет перегруза фактами, много рассказывает о жизни людей)
Увидели все самые интересные достопримечательности Самарканда. Без спешки
Фотографии делает отличные)
А еще отвел нас в очень вкусное место)
Очень приятный гид, рассказывал не скучно, увлекательно, шутитОчень приятный гид, рассказывал не скучно, увлекательно, шутит
Мария
Мария
8 ноя 2025
Прекрасная экскурсия! Гид Шохрух ооочень много информации нам рассказывал и фотографировал в выгодных местах) Подстраивался под наш темп прогулки ☺️ Очень рекомендую Шохруха! С ним безумно комфортно)) Благодаря ему теперь мы знаем много истории не только о городе, но и имеет представление о стране в целом.
Ю
Юлия
7 ноя 2025
Провели с Шохрухом потрясающий день! Оценки 5 явно недостаточно, это 100 из 10. Поражают энциклопедические знания истории с невыговариваемыми именами и местами, филологически выверенный русский, гармонично сочетающиеся с искрометным чувством
читать дальше

юмора! Прошлись по всем знаковым местам, заглянули в махелле, прослушали прекрасную экскурсию с идеальным балансом истории, заглянули в чайхану, обсудили все вопросы быта и современного уклада Узбекистана, финальная точка маршрута Шахи Зинда это просто какой-то визуальный экстаз для глаз и всех других органов восприятия) в общем, знакомство с Самаркандом - только с Шохрухом! Огромнейшее спасибо, полный восторг!

Провели с Шохрухом потрясающий день! Оценки 5 явно недостаточно, это 100 из 10. Поражают энциклопедические знанияПровели с Шохрухом потрясающий день! Оценки 5 явно недостаточно, это 100 из 10. Поражают энциклопедические знанияПровели с Шохрухом потрясающий день! Оценки 5 явно недостаточно, это 100 из 10. Поражают энциклопедические знанияПровели с Шохрухом потрясающий день! Оценки 5 явно недостаточно, это 100 из 10. Поражают энциклопедические знанияПровели с Шохрухом потрясающий день! Оценки 5 явно недостаточно, это 100 из 10. Поражают энциклопедические знанияПровели с Шохрухом потрясающий день! Оценки 5 явно недостаточно, это 100 из 10. Поражают энциклопедические знанияПровели с Шохрухом потрясающий день! Оценки 5 явно недостаточно, это 100 из 10. Поражают энциклопедические знанияПровели с Шохрухом потрясающий день! Оценки 5 явно недостаточно, это 100 из 10. Поражают энциклопедические знанияПровели с Шохрухом потрясающий день! Оценки 5 явно недостаточно, это 100 из 10. Поражают энциклопедические знанияПровели с Шохрухом потрясающий день! Оценки 5 явно недостаточно, это 100 из 10. Поражают энциклопедические знания
Т
Татьянa
7 ноя 2025
Остались довольны проведённой экскурсией! Маршрут построен оптимально, интересный рассказ, всегда получали ответы на дополнительные вопросы. Рекомендуем!
С
Сергей
7 ноя 2025
Дониер молодец! Все было интересно
Е
Елена
6 ноя 2025
С удовольствием посетили экскурсию по Самарканду, осмотрели все достопримечательности без спешки, с возможностью сфотографироваться с лучших ракурсов. Спасибо экскурсоводу Даниеру за создание дружеской атмосферы и погружение в историю этого прекрасного города.
Э
Эльмира
5 ноя 2025
Провели прекрасный день с Дониёром в древнем городе.
Вместо объявленных 5 часов - с удовольствием, не спеша, гуляли 7 часов по Самарканду. Дониёр рассказывал с большой любовью об истории, о современности, о быте, о кухне Узбекистана. Сделал для нас много фото с отличных ракурсов.
Провели прекрасный день с Дониёром в древнем городе.Провели прекрасный день с Дониёром в древнем городе.Провели прекрасный день с Дониёром в древнем городе.Провели прекрасный день с Дониёром в древнем городе.Провели прекрасный день с Дониёром в древнем городе.Провели прекрасный день с Дониёром в древнем городе.Провели прекрасный день с Дониёром в древнем городе.Провели прекрасный день с Дониёром в древнем городе.Провели прекрасный день с Дониёром в древнем городе.Провели прекрасный день с Дониёром в древнем городе.
Д
Дмитрий
5 ноя 2025
Гид Дониер провел очень интересную экскурсию, которая заняла 6 часов! Хочу отметить высокий профессиональный уровень гида, знание истории города умение подать информацию, отношение у туристам, все было на высоком уровне. Хочу добавить, что я уже рекомендовал гида своим друзьям.
Л
Лина
5 ноя 2025
Выражаю огромную благодарность прекрасному гиду Дониёру🙏 Очень вежливый, открытый, дружелюбный, искренне любящий свой город и хорошо знающий историю молодой человек. Слушать рассказы Дониёра было очень интересно, проводить время в его
читать дальше

компании — комфортно и спокойно. Отдельное большое спасибо за то, что согласился вместе со мной пойти на базар и помог с выбором роскошных национальных халатов и платков❤️‍🔥

А ещё Дониёр сделал мне большое количество потрясающих снимков на память и снял прекрасные видео🤍

Однозначно рекомендую!!
Ещё раз огромная благодарность! 🙏🙏🙏

Выражаю огромную благодарность прекрасному гиду Дониёру🙏 Очень вежливый, открытый, дружелюбный, искренне любящий свой город и хорошоВыражаю огромную благодарность прекрасному гиду Дониёру🙏 Очень вежливый, открытый, дружелюбный, искренне любящий свой город и хорошоВыражаю огромную благодарность прекрасному гиду Дониёру🙏 Очень вежливый, открытый, дружелюбный, искренне любящий свой город и хорошоВыражаю огромную благодарность прекрасному гиду Дониёру🙏 Очень вежливый, открытый, дружелюбный, искренне любящий свой город и хорошоВыражаю огромную благодарность прекрасному гиду Дониёру🙏 Очень вежливый, открытый, дружелюбный, искренне любящий свой город и хорошо
Елена
Елена
4 ноя 2025
Замечательная экскурсия. Гид Шохрух -выше всяких похвал: интересная подача материала, глубокое знание истории, очень хороший темп экскурсии, вкусный национальный обед. Да еще и фоторгафии в самых красивых местах, я получила фоторгафии от Шохруха сразу после экскурсии. Уже порекомендовала его экскурсию знакомым, которые собираются в Самарканд. Спасибо за чудесное погружение в историю города и полученное удовольствие от общения!

Входит в следующие категории Самарканда

Похожие экскурсии из Самарканда

Девичник в Самарканде
Пешая
5 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Девичник в Самарканде: экскурсия с фотосессией и историей
Насладитесь насыщенным днём в Самарканде с подругами! Посетите главные достопримечательности, узнайте тайны и сделайте незабываемые фото
Завтра в 10:00
21 ноя в 10:00
$109 за всё до 6 чел.
Главное о Самарканде и фрески Афросиаба
На машине
4.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Главное о Самарканде и фрески Афросиаба
Раскрыть тайны древнего Самарканда через фрески согдийцев
Завтра в 07:30
21 ноя в 07:30
$170 за всё до 4 чел.
«50 оттенков бирюзового»: авторская фотопрогулка по Самарканду
На машине
3 часа
1 отзыв
Фотопрогулка
до 4 чел.
«50 оттенков бирюзового»: авторская фотопрогулка по Самарканду
Увидеть самые яркие уголки города и пополнить соцсети отличными снимками с iPhone 16 Pro Max
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$200 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Самарканде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Самарканде