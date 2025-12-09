Мы поедем туда, где редко оказываются туристы. Пойдём по тропам, по которым в старину шли торговые караваны. Заглянем в каньоны и таинственные гроты. Посидим на берегу реки Мачай и вслушаемся в тишину горного воздуха. Вы познакомитесь с укладом жизни горцев, а при желании останетесь пожить несколько дней в кишлаке.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Дербентское ущелье и «Железные ворота»

Мы пройдём по историческому проходу между горами — некогда важнейшей торговой и стратегической артерии региона.

Святыня Худжамой-оты

Посетим место, которое местные жители считают священным, и вы услышите легенды об источнике.

Каньоны Каптархона и пещеры «Зиндомак»

Увидите каньоны высотой до 50 метров и заглянете в пещеры, среди которых подземная тюрьма, куда, по преданию, бросали нарушителей границ.

Река Мачай

Мы пройдём древними тропами и отдохнём на берегу реки.

Горные кишлаки Сурхандарьи

Подъедем к колоритным поселениям горцев, чтобы понять, как устроен их быт. Возможно, вам даже захочется задержаться здесь на несколько дней.

Вы узнаете

Почему эти земли были важнейшей веткой древних торговых путей

Что скрывается за названием Дарбанд и почему оно встречается в разных регионах

Какие исторические события происходили в этих местах

Чем живут современные горцы и какие традиции они сохраняют до сих пор

Организационные детали