Мы поедем туда, где редко оказываются туристы. Пойдём по тропам, по которым в старину шли торговые караваны. Заглянем в каньоны и таинственные гроты. Посидим на берегу реки Мачай и вслушаемся в тишину горного воздуха. Вы познакомитесь с укладом жизни горцев, а при желании останетесь пожить несколько дней в кишлаке.
Описание экскурсии
Дербентское ущелье и «Железные ворота»
Мы пройдём по историческому проходу между горами — некогда важнейшей торговой и стратегической артерии региона.
Святыня Худжамой-оты
Посетим место, которое местные жители считают священным, и вы услышите легенды об источнике.
Каньоны Каптархона и пещеры «Зиндомак»
Увидите каньоны высотой до 50 метров и заглянете в пещеры, среди которых подземная тюрьма, куда, по преданию, бросали нарушителей границ.
Река Мачай
Мы пройдём древними тропами и отдохнём на берегу реки.
Горные кишлаки Сурхандарьи
Подъедем к колоритным поселениям горцев, чтобы понять, как устроен их быт. Возможно, вам даже захочется задержаться здесь на несколько дней.
Вы узнаете
- Почему эти земли были важнейшей веткой древних торговых путей
- Что скрывается за названием Дарбанд и почему оно встречается в разных регионах
- Какие исторические события происходили в этих местах
- Чем живут современные горцы и какие традиции они сохраняют до сих пор
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Chevrolet или Hyundai
- Дорога до ущелья занимает около 4 часов в одну сторону
- Прогулка по каньонам и горам с перерывом на обед — примерно 4 часа. Маршрут несложный и не требует специальной подготовки
- Дополнительно оплачивается обед — ~$5–15 за чел.
- При желании мы согласуем возможность остаться на ночёвку в кишлаке на одну или нескольких ночей — подробности в переписке
- Экскурсию для вас проведу я или другой местный гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джафар — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 143 туристов
Я работаю гидом-переводчиком и туроператором с 2014 года. Организую и провожу экскурсии и туры по всему Узбекистану. Родился и вырос в Самарканде. Имею высшее юридическое образование. Знаю английский, русский, узбекский и таджикский. На наших экскурсиях вы полюбуетесь неповторимым историческим и культурным наследием городов, побываете у памятников, признанных шедеврами, и в замечательных местах, скрытых от повседневной туристической суеты.
Входит в следующие категории Самарканда
Похожие экскурсии из Самарканда
Групповая
В узбекские горы - из Самарканда
Путешествие в горы Самарканда откроет вам удивительные природные ландшафты и исторические места, которые оставят незабываемые впечатления
Начало: У мавзолея Гур-Эмир
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$71 за человека
Индивидуальная
до 12 чел.
Из Самарканда в Таджикистан - к озеру Искандеркуль
Погрузитесь в атмосферу древних легенд и живописных пейзажей на пути к загадочному озеру Искандеркуль. Уникальная природа и история ждут вас
Начало: По вашему адресу
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от €340 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Долина демонов - поездка в горы Самарканда
Погрузитесь в мистическую атмосферу Самарканда, узнайте легенды о битвах ангелов и демонов, насладитесь вкуснейшей бараниной
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$170 за всё до 6 чел.