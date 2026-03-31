Бухара — один из немногих городов мира, где более 1000 лет история не прерывалась ни войнами, ни завоеваниями. Здесь сохранился дух подлинного Востока, а древние мавзолеи органично вписаны в современную жизнь.
Вы разберётесь, как Бухара стала духовным центром ислама, прогуляетесь по нетуристическим кварталам и услышите легенды, о которых молчат путеводители.
Вы разберётесь, как Бухара стала духовным центром ислама, прогуляетесь по нетуристическим кварталам и услышите легенды, о которых молчат путеводители.
Описание экскурсии
- Ансамбли Ляби Хауз и Пои-Калон
- Средневековые торговые купола и величественная цитадель Арк (снаружи)
- Мавзолей Саманидов и мечеть Магоки-Аттари
- Квартал, который издавна населяли бухарские евреи
- Старинная синагога и особняки зажиточных горожан
- Кварталы Бозори Гул и Дегрези
- Обзорная точка в тени медресе Абдуллазиз-хана, которую венчает гнездо аистов
- Заброшенный водоём 16 века с особенным водосливом
- Старинные дома с резными дверями и многое другое
Вы узнаете:
- как зародился один из самых древних городов мира и центр Великого шёлкового пути
- как город менялся в разные исторические эпохи и какие изменения произошли здесь с установлением советской власти
- как устроен бухарский дом и почему в нём не жарко
- как управляли кварталом и какую роль в этом играл старейшина
- какие традиции сохраняются в бухарской кухне и культуре
- как с Бухарой связан инженер Шухов
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобилях марки Chevrolet Lacetti, Cobalt, Trecker, Captiva или подобного класса
- Время в пути в одну сторону — 4 часа, по необходимости будем делать остановки. Продолжительность экскурсии в Бухаре — 3–4 часа
- Дополнительно оплачиваются входные билеты и обед — в общей сложности около $10–15 за чел. Все объекты на маршруте мы осмотрим внутри, кроме крепости Арк
- Возможно проведение экскурсии для большего количества человек. Подробности обсудим в переписке
- Рекомендуемый возраст 14+
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Одил — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 1208 туристов
Я родом из солнечного Узбекистана. С раннего детства увлекаюсь историей Самарканда. По образованию — историк. Более 28 лет проработал в сфере туризма. У меня дружная команда профессиональных гидов. Мы знаем историю и традиции нашей страны, и с удовольствием расскажем, как живут местные. Покажем свой любимый город и постараемся передать его дух и атмосферу, чтобы воспоминания ещё долго грели ваше сердце!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Были на экскурсии "Из Самарканда - в Бухару на поиски восточной сказки" марте этого года. Нашим гидом был Джасур -человек хорошо знающий и любящий свое дело. Экскурсия была содержательной, хорошо организованной. Гид с удовольствием отвечал на все вопросы, которые касались как истории, так и сегодняшней жизни Узбекистана. Что делало его рассказ особенно интересным. Рекомендую всем эту экскурсию и гида!
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