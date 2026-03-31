К Клара

Были на экскурсии "Из Самарканда - в Бухару на поиски восточной сказки" марте этого года. Нашим гидом был Джасур -человек хорошо знающий и любящий свое дело. Экскурсия была содержательной, хорошо организованной. Гид с удовольствием отвечал на все вопросы, которые касались как истории, так и сегодняшней жизни Узбекистана. Что делало его рассказ особенно интересным. Рекомендую всем эту экскурсию и гида!