За три часа вы увидите самые узнаваемые символы Самарканда — мавзолеи Гур-Эмир и Рухабад, площадь Регистан с её медресе.
Услышите легенды, которых нет в путеводителях, и узнаете, как здесь зародился культурный центр Средней Азии. Познакомитесь с традициями и бытом и ощутите атмосферу восточного гостеприимства.
Описание экскурсии
- Гур-Эмир — усыпальница Амира Тимура и его потомков, памятник зодчества эпохи Тимуридов.
- Рухабад — мавзолей над могилой мистика Бурханэддина Сагарджи, одно из древнейших сооружений города. Обсудим религиозные традиции региона и историю распространения ислама в Средней Азии.
- Регистан — ансамбль трёх медресе: Улугбека, Шердор и Тилля-Кори, жемчужина архитектуры Средней Азии. Поговорим об их назначении в средневековом городе и особенностях архитектурного декора.
Вы узнаете:
- как в этом городе сочетаются величие истории и живое дыхание Востока.
- как зародился культурный и научный центр Средней Азии.
- почему ансамбль медресе на площади Регистан считается символом Самарканда.
- истории о традициях и повседневной жизни, а также о самаркандских мастерах, их искусстве мозаики и изразцов.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: мавзолей Гур-Эмир — $6,5 с чел., площадь Регистан — $8 с чел.
- Расстояния между объектами небольшие, но всё равно выбирайте удобную обувь и одежду по погоде. Для посещения религиозных объектов желательно прикрывать плечи и колени, а женщинам рекомендуется взять головной убор.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
ежедневно в 10:00, 14:00 и 18:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$16
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У мавзолея Гур-Эмир
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 14:00 и 18:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Мустафо — ваша команда гидов в Самарканде
Ассаламу алейкум, дорогие гости! Я родился и живу в Самарканде — городе, который невозможно не любить, — в семье реставраторов. Представляю команду лицензированных гидов-историков, влюблённых в Самарканд и его прошлое. Мы с радостью делимся историей, культурой и тайными уголками, которые оживают среди древних стен.
