Из Самарканда в Бухару: один волшебный день
Групповая экскурсия в Самарканде

Из Самарканда в Бухару

Погрузитесь в древнюю и необыкновенную атмосферу Бухары, словно из сказки про волшебную лампу Аладдина! Мы отправимся в этот аутентичный город на сверхскоростном поезде, чтобы в течение одного дня раскрыть все его тайны.
Из Самарканда в Бухару: один волшебный день
Из Самарканда в Бухару: один волшебный день
Из Самарканда в Бухару: один волшебный день
Из Самарканда в Бухару: один волшебный день
Ближайшие даты:
19
янв
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даты

Что вас ожидает:

  • Династический мавзолей Саманидов
  • Комплекс Ляби Хауз
  • Архитектурный ансамбль Пои-Калян
  • Мечеть Магоки-Аттари
  • Мавзолей Чашма-Айюб
  • Цитадель Арк

Описание

Что вас ждёт:

Начнём наше путешествие на сверхскоростном поезде: меньше чем за 2 часа мы прибудем из Самарканда в Бухару. Здесь мы погрузимся в историю города и осмотрим его архитектурные сокровища: династический мавзолей Саманидов, одно из самых романтичных мест в Бухаре — комплекс Ляби Хауз, что означает «У пруда», архитектурный ансамбль Пои-Калян, мечеть Магоки-Аттари, мавзолей Чашма-Айюб и древнюю цитадель Арк. Вы узнаете, как зарождался этот старинный город, играющий важную роль на перекрестках Великого Шелкового Пути. Я познакомлю вас с древними городскими ремёслами и расскажу, какие известные исторические личности жили здесь в разные годы. Эта экскурсия — портал в прошлое, где каждая улочка напоминает об уникальности Бухары. Подарите себе один день, чтобы стать частью этой невероятной истории! Важная информация:
выезд из Самарканда в 09:51 • прибытие в Бухару 11:34 и встреча с гидом на вокзале • отправление из Бухары в 21:15 • прибытие в Самарканд в 22:58 Другой вариант: ехать в Самарканд на автомобиле; время отправления по вашему желанию.

09:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Билеты на поезда
Что не входит
  • Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Железнодорожный вокзал Самарканда
Завершение: Железнодорожный вокзал Самарканда, ваш отель если обратный трансфер на автомобиле
Когда и сколько длится?
Когда: 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Если появятся вопросы или пожелания будем рады помочь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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