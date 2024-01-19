Что вас ждёт:

Начнём наше путешествие на сверхскоростном поезде: меньше чем за 2 часа мы прибудем из Самарканда в Бухару. Здесь мы погрузимся в историю города и осмотрим его архитектурные сокровища: династический мавзолей Саманидов, одно из самых романтичных мест в Бухаре — комплекс Ляби Хауз, что означает «У пруда», архитектурный ансамбль Пои-Калян, мечеть Магоки-Аттари, мавзолей Чашма-Айюб и древнюю цитадель Арк. Вы узнаете, как зарождался этот старинный город, играющий важную роль на перекрестках Великого Шелкового Пути. Я познакомлю вас с древними городскими ремёслами и расскажу, какие известные исторические личности жили здесь в разные годы. Эта экскурсия — портал в прошлое, где каждая улочка напоминает об уникальности Бухары. Подарите себе один день, чтобы стать частью этой невероятной истории! Важная информация:

выезд из Самарканда в 09:51 • прибытие в Бухару 11:34 и встреча с гидом на вокзале • отправление из Бухары в 21:15 • прибытие в Самарканд в 22:58 Другой вариант: ехать в Самарканд на автомобиле; время отправления по вашему желанию.