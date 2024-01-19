Из Самарканда в Бухару
Погрузитесь в древнюю и необыкновенную атмосферу Бухары, словно из сказки про волшебную лампу Аладдина! Мы отправимся в этот аутентичный город на сверхскоростном поезде, чтобы в течение одного дня раскрыть все его тайны.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Династический мавзолей Саманидов
- Комплекс Ляби Хауз
- Архитектурный ансамбль Пои-Калян
- Мечеть Магоки-Аттари
- Мавзолей Чашма-Айюб
- Цитадель Арк
Описание
Что вас ждёт:
Начнём наше путешествие на сверхскоростном поезде: меньше чем за 2 часа мы прибудем из Самарканда в Бухару. Здесь мы погрузимся в историю города и осмотрим его архитектурные сокровища: династический мавзолей Саманидов, одно из самых романтичных мест в Бухаре — комплекс Ляби Хауз, что означает «У пруда», архитектурный ансамбль Пои-Калян, мечеть Магоки-Аттари, мавзолей Чашма-Айюб и древнюю цитадель Арк. Вы узнаете, как зарождался этот старинный город, играющий важную роль на перекрестках Великого Шелкового Пути. Я познакомлю вас с древними городскими ремёслами и расскажу, какие известные исторические личности жили здесь в разные годы. Эта экскурсия — портал в прошлое, где каждая улочка напоминает об уникальности Бухары. Подарите себе один день, чтобы стать частью этой невероятной истории! Важная информация:
выезд из Самарканда в 09:51 • прибытие в Бухару 11:34 и встреча с гидом на вокзале • отправление из Бухары в 21:15 • прибытие в Самарканд в 22:58 Другой вариант: ехать в Самарканд на автомобиле; время отправления по вашему желанию.
09:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Билеты на поезда
- Что не входит
- Входные билеты
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Железнодорожный вокзал СамаркандаЗавершение: Железнодорожный вокзал Самарканда, ваш отель если обратный трансфер на автомобиле
- Когда и сколько длится?
- Когда: 09:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Если появятся вопросы или пожелания будем рады помочь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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