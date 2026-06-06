Мы отправимся в путешествие по живому музею под открытым небом: от величественных цитаделей до уютных торговых куполов.
Приоткроем завесу прошлого и настоящего, выясним, как веками здесь уживались разные религии и культуры.
Заглянем в скрытые дворики, услышим мелодику местных диалектов и разгадаем секрет легендарного плова «оши софи».
Приоткроем завесу прошлого и настоящего, выясним, как веками здесь уживались разные религии и культуры.
Заглянем в скрытые дворики, услышим мелодику местных диалектов и разгадаем секрет легендарного плова «оши софи».
Описание экскурсии
- Ляби-Хауз. Начнём там, где веками встречаются горожане, вы познакомитесь с легендами, которые хранит этот зеркальный водоём
- Мавзолей Саманидов. Почему это скромное здание без золота и мозаики считается шедевром восточной архитектуры? Ответ кроется в его уникальной кирпичной кладке
- Мавзолей Чашма-Аюб. Здесь мы коснёмся библейских и коранических преданий, вспомнив историю терпеливого пророка Иова
- Мечеть Боло-Хауз. Обсудим загадку её постройки — была ли она жестом любви к матери правителя или попыткой эмира стать ближе к своему народу
- Крепость Арк. Оплот власти бухарских эмиров. Вы услышите о её падениях и триумфах, а также о драматичных обстоятельствах бегства последнего правителя
- Ансамбль Пои-Калон. Мы расшифруем архитектурные послания, выясним, почему это место называли «обителью оплакивания», и раскроем тайну детского мавзолея внутри мечети
- Медресе Улугбека. Привычные формы здесь сочетаются с исключительным декором — детально изучим его необычные особенности
- Мечеть Магоки-Аттори. Разберёмся, почему эта святыня буквально ушла под землю и как её название «Мечеть в яме» отражает многовековые слои истории
Вы узнаете:
- какую роль в формировании Великого шёлкового пути сыграла Бухара
- почему медресе называются «кош»
- где учились великие богословы прошлого и настоящего
- какое сооружение считается самым древним в Средней Азии
- почему Бухара стала центром ислама и столицей Бухарского эмирата
- как устроена жизнь в махалле
А ещё вы услышите историю караван-сарая, который стал медресе, раскроете секреты символов на куполах и минаретах, познакомитесь с наследием бухарских эмиров и разберётесь в тонкостях торговли на восточном базаре.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Chevrolet Cobalt, Ravon, Lacetti, Trecker или BYD
- Дорога в одну сторону занимает примерно 4 часа. По пути мы будем делать остановки
- Дополнительно оплачиваются входные билеты — до $10 за чел. в общей сложности, а также питание (по желанию)
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дониёр — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 111 туристов
Мы Дониёр, Одил, Шохрух и Александр. Родились и выросли в сказочном Самарканде, с 2019 года проводим авторские экскурсии. Мы собрали команду профессионалов, которые влюблены в свой город и своё дело. В Самарканде много интересных достопримечательностей и самая вкусная восточная кухня. Вы будете очень довольны, мы вам обещаем!
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