Здесь воздух пропитан ароматом древних арчовых лесов, а время течёт в ритме горных рек.
Мы пройдём над бездной по Мосту счастья, поднимемся над облаками по канатной дороге, взглянем на Зааминское водохранилище и устроим пикник среди изумрудных лугов.
Завершим день дегустацией легендарного тандыр-гушта — блюда, которое в горах Заамина готовят по секретным рецептам предков.
Мы пройдём над бездной по Мосту счастья, поднимемся над облаками по канатной дороге, взглянем на Зааминское водохранилище и устроим пикник среди изумрудных лугов.
Завершим день дегустацией легендарного тандыр-гушта — блюда, которое в горах Заамина готовят по секретным рецептам предков.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Самарканда
Отправляемся в сторону национального парка Заамин. По дороге полюбуемся Зааминским водохранилищем.
12:00 — прибытие в нацпарк
Бахт куприги (Мост счастья). Вы испытаете восторг полёта — стеклянный пол моста сотрёт границы между вами и бездной.
Канатная дорога (по желанию). Поднимемся выше, чтобы увидеть весь Заамин. Это лучший способ оценить масштаб гор и лесных просторов.
Обед — джизакская самса или тандыр-гушт. Вы попробуете местную кухню и поймёте, чем знаменитая самса из Джизака отличается от ташкентской и самаркандской. Гид расскажет о традициях гостеприимства, которые здесь не меняются веками.
19:00 — отправление в Самарканд
22:00 — возвращение в город
На экскурсии вы узнаете:
- об уникальном микроклимате региона и лечебных свойствах арчовых лесов — природного антисептика
- 700-летнем бобо-ёнгох (дедушке-орехе) и о том, как выживают такие деревья-гиганты
- разных видах можжевельника, которые растут только в этих широтах
- значении Зааминского водохранилища для региона
- традициях и о том, как течёт местная жизнь вдали от мегаполисов
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автомобиле Chevrolet, Hyundai или Kia — в зависимости от размера группы
- Дополнительно оплачиваются подъём на канатной дороге — $10 за чел., билет на парящий мост — 5$ с человека, экосбор в нацпарке — $1,5 за чел. (в том числе за гида)
- Можно с подростками от 14 лет
- С вами буду я или один из гидов моей команды
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$150
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Регистан
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухаййо — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 22 туристов
Мы с командой с 2021 года проводим авторские прогулки и туры по всему Узбекистану — с душой и вниманием к деталям. Мы эксперты по древним городам Узбекистана: работаем в Ташкенте,
Входит в следующие категории Самарканда
Похожие экскурсии на «Из Самарканда - в национальный парк Заамин»
Групповая
В трендеВ узбекские горы - из Самарканда
Путешествие в горы Самарканда откроет вам удивительные природные ландшафты и исторические места, которые оставят незабываемые впечатления
Начало: У мавзолея Гур-Эмир
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
29 мая в 10:00
$71 за человека
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Долина демонов - поездка в горы Самарканда
Погрузитесь в мистическую атмосферу Самарканда, узнайте легенды о битвах ангелов и демонов, насладитесь вкуснейшей бараниной
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$153
$170 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Цветущие горы Самарканда
Откройте для себя красоту весенних тюльпанов и живописные Зеравшанские горы в компании местных жителей
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
от $170 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие из Самарканда в национальный парк Заамин
Отправляйтесь в увлекательное путешествие из Самарканда в национальный парк Заамин. Насладитесь великолепной природой и захватывающими видами с Моста счастья
Начало: От места вашего проживания в Самарканде
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
$130 за всё до 3 чел.
$150 за человека