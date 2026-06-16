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Из Самарканда в Шахрисабз, к перевалу Тахтакарача и величию гор Мираки

От мистических пейзажей до исторических загадок и тёплого общения с местными жителями
Вы отправитесь в Шахрисабз, на родину Амира Темура. Увидите древние мавзолеи и гробницу великого правителя.

Окажетесь на загадочном Плато Дьявола и в горном селении Мираки, где сохранился традиционный уклад жизни узбекского кишлака. Попробуете блюда местной кухни и познакомитесь с художником, создавшим макет дворца Амира Темура. А ещё узнаете, как через искусство и ремесло сегодня сохраняют память о прошлом.
Из Самарканда в Шахрисабз, к перевалу Тахтакарача и величию гор Мираки
Из Самарканда в Шахрисабз, к перевалу Тахтакарача и величию гор Мираки
Из Самарканда в Шахрисабз, к перевалу Тахтакарача и величию гор Мираки

Описание экскурсии

Маршрут начнётся с таинственного Плато Дьявола с его колоссальными гранитными фигурами и древними преданиями. В Шахрисабзе мы посетим Ак-Сарай — дворец Амира Темура. С помощью реконструкций и рассказов историков представим его былое великолепие и увидим мини-копию дворца.

Во время пешей прогулки исследуем торговые купола, остатки древних бань и мечетей, а также заглянем в галерею, где был создан макет Ак-Сарая. Затем отправимся в мемориальный комплекс Дорут-Тиловат, посвящённый Шамсиддину Кулалу, одному из самых почитаемых духовных наставников региона, и посетим комплекс Дорус-Сиядат со склепом Амира Темура. Здесь я раскрою тайну его несостоявшегося захоронения и расскажу о легенде, связанной с «проклятием Тамерлана».

На обратном пути нас ждёт обед на топчанах с видом на горы, где мы попробуем местные блюда из баранины. Завершим путешествие посещением горного селения Мираки, где вы познакомитесь с традиционным укладом жизни в узбекском кишлаке и полюбуетесь живописными горными пейзажами.

Темы

  • Исследуем Плато Дьявола, поговорим о его гранитных изваяниях и связанных с ними легендах.
  • Поговорим об Амире Темуре, его личности, судьбе и роли в истории региона, а также обсудим тайну его несостоявшегося погребения и легенду о «проклятии Тамерлана».
  • Рассмотрим историческую застройку Шахрисабза: торговые купола, древние бани и мечети.
  • Посетим мемориальный комплекс Дорут-Тиловат и поговорим о Шамсиддине Кулале и его значении для суфийской традиции.
  • Обсудим традиции узбекской кухни, значение баранины в местной гастрономии и особенности приготовления национальных блюд.
  • Поговорим о том, как горы и окружающий ландшафт влияли на образ жизни, архитектуру и мировоззрение жителей региона, в том числе в селении Мираки.

Организационные детали

  • Поедем на автомобиле Chevrolet Malibu, Tracker, Gentra или Cobalt
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты — около $10 за чел. и обед по желанию
  • Общая протяжённость маршрута составляет примерно 200 км
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса
Лариса — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я историк искусств и лицензированный гид-экскурсовод. профессионально влюбляю в Самарканд! Легко и просто, с юмором и в непринуждённой атмосфере, рассказываю об истории и самаркандской жизни. Вместе с командой мы проводим трансферы и прекрасные мастер-классы по национальным узбекским блюдам. Жду вас на моих экскурсиях и до скорой встречи в Самарканде!

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