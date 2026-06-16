Вы отправитесь в Шахрисабз, на родину Амира Темура. Увидите древние мавзолеи и гробницу великого правителя. Окажетесь на загадочном Плато Дьявола и в горном селении Мираки, где сохранился традиционный уклад жизни узбекского кишлака. Попробуете блюда местной кухни и познакомитесь с художником, создавшим макет дворца Амира Темура. А ещё узнаете, как через искусство и ремесло сегодня сохраняют память о прошлом.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Маршрут начнётся с таинственного Плато Дьявола с его колоссальными гранитными фигурами и древними преданиями. В Шахрисабзе мы посетим Ак-Сарай — дворец Амира Темура. С помощью реконструкций и рассказов историков представим его былое великолепие и увидим мини-копию дворца.

Во время пешей прогулки исследуем торговые купола, остатки древних бань и мечетей, а также заглянем в галерею, где был создан макет Ак-Сарая. Затем отправимся в мемориальный комплекс Дорут-Тиловат, посвящённый Шамсиддину Кулалу, одному из самых почитаемых духовных наставников региона, и посетим комплекс Дорус-Сиядат со склепом Амира Темура. Здесь я раскрою тайну его несостоявшегося захоронения и расскажу о легенде, связанной с «проклятием Тамерлана».

На обратном пути нас ждёт обед на топчанах с видом на горы, где мы попробуем местные блюда из баранины. Завершим путешествие посещением горного селения Мираки, где вы познакомитесь с традиционным укладом жизни в узбекском кишлаке и полюбуетесь живописными горными пейзажами.

Темы

Исследуем Плато Дьявола, поговорим о его гранитных изваяниях и связанных с ними легендах.

Поговорим об Амире Темуре, его личности, судьбе и роли в истории региона, а также обсудим тайну его несостоявшегося погребения и легенду о «проклятии Тамерлана».

Рассмотрим историческую застройку Шахрисабза: торговые купола, древние бани и мечети.

Посетим мемориальный комплекс Дорут-Тиловат и поговорим о Шамсиддине Кулале и его значении для суфийской традиции.

Обсудим традиции узбекской кухни, значение баранины в местной гастрономии и особенности приготовления национальных блюд.

Поговорим о том, как горы и окружающий ландшафт влияли на образ жизни, архитектуру и мировоззрение жителей региона, в том числе в селении Мираки.

Организационные детали