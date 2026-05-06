Пройти по цветущим садам и познакомиться с узбекскими традициями
Самарканд ассоциируется с древними памятниками, но за пределами исторического центра скрывается тихое пространство природы и ремесла.
Мы приглашаем на семейную лавандовую ферму — здесь можно отдохнуть среди цветов, узнать о сочетании традиций Востока и Запада. Вы услышите историю этого места, а по желанию поучаствуете в кулинарном мастер-классе.
Экскурсия по ферме (40 мин). Мы проведём вас по территории, познакомим с различными видами садов и расскажем об их сходствах и различиях.
Свободное время. Вы самостоятельно погуляете среди цветов, сделаете яркие кадры на память в наших фотозонах и отдохнёте.
Чаепитие. Вас ждёт дегустация лавандового чая с восточными угощениями.
Кулинарный мастер-класс (30–40 мин). По желанию вы можете поучаствовать в приготовлении национальных блюд. Полный цикл занимает несколько часов, мы предлагаем вам краткое погружение в технологии и традиции, участие в ключевых моментах готовки, а затем обед или ужин с блюдом, которое вы создали. Также вы можете сфотографироваться в национальных костюмах — а мы расскажем о жизни и обычаях нашего народа в сельской местности Узбекистана.
Вы увидите:
Лавандовое поле — в сезон цветения можно насладиться видом и пофотографироваться
Китайский сад с небольшим прудом, рыбами и растениями Юго-Восточной Азии
Славянский сад с растениями Восточной Европы
Узбекский дворик — рассказ о земледелии в Средней Азии, традициях и обычаях узбекского народа
Фермерский магазин — можете приобрести букеты из сушёной лаванды, мыло, масла и косметические средства
Сезонность цветения
Март — начало апреля: форзиция, японская айва, спирея, луковичные (тюльпаны, луки, нарциссы, гиацинты)
Вторая половина апреля — начало мая: цветение фруктовых деревьев, жасмин, спирея, буддлея Давида, шалфей (по красоте сопоставим и даже ярче лаванды)
Середина мая: пионовое поле, иридарий
Конец мая — июнь: пик цветения лаванды
Июль: лаванда отцветает, но вы можете поучаствовать в сборе урожая
Август — сентябрь: георгины, хризантемы, редкие сорта роз, второе цветение лаванды на молодом поле, осенние краски
Организационные детали
Рекомендую не надевать парадную одежду и дорогую обувь — на ферме нет асфальтовых дорожек, бассейнов и больших фонтанов. Мы предлагаем экотуризм, мебель из природных материалов и спокойную атмосферу
Дополнительные расходы: кулинарный мастер-класс (по желанию) — $45 за чел. Если вы хотите поучаствовать, напишите об этом при бронировании
ежедневно в 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
$20
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Амира Темура
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сервер — ваш гид в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 27 туристов
Создатель лавандового оазиса в сердце Самарканда. Я влюблен в природу нашего края и делюсь этой страстью с гостями. Провожу иммерсивные путешествия по ферме, где каждый может познакомиться с миром растений, погрузиться в местные традиции и насладиться авторским чаем из лаванды и тимьяна. Моя миссия — показать современную Среднюю Азию через ароматы, вкус и эстетику садов
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
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2
–
1
–
Марина
Незабываемо провели вечер, посетив Лавандовую ферму. Получили массу приятных эмоций, наслушались запахов цветов и трав. Нас очень доброжелательного и радушно встретили хозяин Сервер и его семья, Сервер лично провел нас читать дальшеуменьшить
по всем садам и рассказал о том как зарождалась и развивалась его лавандовая ферма. Завершили вечер чаяпитием и душевным разговором. Сервер и вся его семья невероятно душевные люди. Желаем вам процветания, благополучия и развития вашего дела!!! Однозначно рекомендуем всем туристам посетить данную экскурсию!!!
+2
Сервер
Ответ организатора:
Марина, спасибо большое за такую оценку нашей работе. Сад меняется со временем, мы вносим какие-то изменения, подрастают растения высаженные ранее, цветение сменяется цветением. Будем м чнетерпением ждать новой встречи с Вами и Юрием!
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Гюзель
Экскурсия на Лавандовую ферму очень приятная и уютная, особенно после огромного количества экскурсий по городу, здесь можно расслабиться и отдохнуть. Сервер провёл содержательную и дружелюбную прогулку по территории, рассказал о читать дальшеуменьшить
разных садах и объяснил, чем они отличаются. Хотя лаванда ещё не полностью расцвела, атмосфера была волшебная: зелёные ряды, аромат лета и красивые фотозоны — получились отличные снимки на память. Свободное время позволило неспешно прогуляться по ферме, заглянуть в каждый уголок и сделать фотографии без спешки. Чаепитие — приятный финал: лавандовый чай в сочетании с восточными угощениями был очень вкусным и согревающим. В фермерском магазине можно купить сувениры: букеты сушёной лаванды, мыло и косметику — отличная идея для подарков и напоминаний об экскурсии.
Сервер
Ответ организатора:
Гюзель, большое спасибо за такие тёплые слова!
Нам было очень приятно познакомиться с вами и пообщаться. Особенно ценно, когда гости не читать дальшеуменьшить
просто приезжают посмотреть сад, а чувствуют ту атмосферу, которую мы стараемся создать.
Передавайте большой сердечный привет всем вашим близким. Будем искренне рады видеть вас снова у нас в гостях, в нашем саду.
До новых встреч!
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Д
Дина
Если вы устали от шумных достопримечательностей и прогулок по городу, если хотите сменить визуальную картинку и отдохнуть ментально, если вам близка красота природы или вы интересуетесь ботаникой, то проект лавандовой читать дальшеуменьшить
фермы точно вам подойдёт. Мы были 26 марта, когда природа только пробуждается, ещё мало цветения и в основном это деревья. Мы понимали, что в такое время не увидим много цвета, нам хотелось отвлечься от города и побыть на природе. Сервер - хозяин и организатор проекта, очень увлеченный человек, он провел нам экскурсию по лавандовой ферме, рассказал в целом о проекте, зональности фермы, показал где какие растения, цветы, и что планируется в ближайшем будущем. Мы увидели китайский садик и фермерский дворик с животными, нам показали как пекутся узбекские лепёшки и даже дали попробовать самим раскатать руками и прилепить сырую лепешку к печи, а по готовности снять её, мы попробовали узбекское вино, чай с лавандой и традиционными сладостями - это удивительные впечатления! У Сервера свежий взгляд на то как можно провести время в Самарканде. Сюда хочется возвращаться.
Сервер
Ответ организатора:
Спасибо большое за высокую оценку, которую Вы дали нам и описали в своём комментарии. Мне было невероятно легко общаться и читать дальшеуменьшить
презентовать наш проект, потому что я видел интерес в Ваших Елизаветой глазах. Желаю Вам хорошего отдыха в Узбекистане, положительных эмоций и впечатлений. Жду снова в гости к нам
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А
Артем
Полный восторг! Огромное спасибо Серверу за экскурсию по своему саду! Он отличный рассказчик и очень хорошо разбирается в тонкостях своего дела, было очень интересно и слушать и смотреть. Каждый уголок читать дальшеуменьшить
сада - фотозона! И пусть лаванда еще не цветет, в саду множество растений и локаций, на фоне которых можно сделать отличные фото. Спасибо за лавандовый чай с пирожками и интересный разговор! Если еще будем в Самарканде, обязательно вернемся в этот прекрасный сад!
Сервер
Ответ организатора:
Артём, очень благодарен Вам за такой эмоциональный отзыв. Было очень приятно видеть Вас в нашем саду, пообщаться и с большим удовольствием провести Вам экскурсию по нашей ферме.
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Ольга
27.04.26 я с мамой посетила лавандовую ферму: хозяин очень увлечённо рассказал о растениях сада, хозяйка угостила нас вкусным пловом и душистым чаем. Мы были в восторге от великолепия цветов и их тонкого, нежного аромата. И я просто влюбилась в ирисы, они изумительны❤️ Надеемся ещё побывать у гостеприимных хозяев чудесного сада.
Сервер
Ответ организатора:
Ольга, большое спасибо вам за такие тёплые слова!
Прошло уже немало времени с момента вашего визита, но я всё равно хотел читать дальшеуменьшить
ответить вам лично. Иногда хорошие впечатления остаются в памяти гораздо дольше, чем успеваешь написать ответ.
Вы с мамой были одними из первых гостей нашего сада, и наша встреча действительно запомнилась. Было невероятно интересно и приятно с вами общаться — именно такие гости помогают нам понимать, что мы создаём не просто красивое место, а пространство, где происходят настоящие человеческие встречи.
Спасибо вам за отзыв, за ваше внимание и за то, что почувствовали наш сад.
Передавайте маме большой привет. Будем очень рады снова увидеть вас у нас в гостях.
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Наталья
Удивительно! попадаешь в чудесный дивный сад, умиротворение, спокойствие… запах трав! Иногда наступает момент в отдыхе когда нужно перезагрузиться … остановиться, посидеть подумать, вдохнуть мир и переварить все что насмотрел- и этот сад именно для этого!!! рекомендую однозначно, непременно и обязательно!!!!
Сервер
Ответ организатора:
Наталья и Павел, большое спасибо вам за такие тёплые слова!
Мне было невероятно приятно познакомиться с вами и провести это время читать дальшеуменьшить
вместе в саду.
Особенно ценно было услышать, что среди насыщенного путешествия наш сад стал для вас местом отдыха и перезагрузки. Именно ради таких моментов мы и создаём это пространство — чтобы гости могли немного остановиться, почувствовать природу, тишину и просто насладиться моментом.
Спасибо, что почувствовали наш сад именно таким.
Передавайте большой привет далёкому Сургуту. Будем очень рады, если однажды ваши дороги снова приведут вас к нам в гости!
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