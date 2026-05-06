Самарканд ассоциируется с древними памятниками, но за пределами исторического центра скрывается тихое пространство природы и ремесла. Мы приглашаем на семейную лавандовую ферму — здесь можно отдохнуть среди цветов, узнать о сочетании традиций Востока и Запада. Вы услышите историю этого места, а по желанию поучаствуете в кулинарном мастер-классе.

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Описание экскурсии

Экскурсия по ферме (40 мин). Мы проведём вас по территории, познакомим с различными видами садов и расскажем об их сходствах и различиях.

Свободное время. Вы самостоятельно погуляете среди цветов, сделаете яркие кадры на память в наших фотозонах и отдохнёте.

Чаепитие. Вас ждёт дегустация лавандового чая с восточными угощениями.

Кулинарный мастер-класс (30–40 мин). По желанию вы можете поучаствовать в приготовлении национальных блюд. Полный цикл занимает несколько часов, мы предлагаем вам краткое погружение в технологии и традиции, участие в ключевых моментах готовки, а затем обед или ужин с блюдом, которое вы создали. Также вы можете сфотографироваться в национальных костюмах — а мы расскажем о жизни и обычаях нашего народа в сельской местности Узбекистана.

Вы увидите:

Лавандовое поле — в сезон цветения можно насладиться видом и пофотографироваться

— в сезон цветения можно насладиться видом и пофотографироваться Китайский сад с небольшим прудом, рыбами и растениями Юго-Восточной Азии

с небольшим прудом, рыбами и растениями Юго-Восточной Азии Славянский сад с растениями Восточной Европы

с растениями Восточной Европы Узбекский дворик — рассказ о земледелии в Средней Азии, традициях и обычаях узбекского народа

— рассказ о земледелии в Средней Азии, традициях и обычаях узбекского народа Фермерский магазин — можете приобрести букеты из сушёной лаванды, мыло, масла и косметические средства

Сезонность цветения

Март — начало апреля : форзиция, японская айва, спирея, луковичные (тюльпаны, луки, нарциссы, гиацинты)

: форзиция, японская айва, спирея, луковичные (тюльпаны, луки, нарциссы, гиацинты) Вторая половина апреля — начало мая : цветение фруктовых деревьев, жасмин, спирея, буддлея Давида, шалфей (по красоте сопоставим и даже ярче лаванды)

: цветение фруктовых деревьев, жасмин, спирея, буддлея Давида, шалфей (по красоте сопоставим и даже ярче лаванды) Середина мая : пионовое поле, иридарий

: пионовое поле, иридарий Конец мая — июнь : пик цветения лаванды

: пик цветения лаванды Июль : лаванда отцветает, но вы можете поучаствовать в сборе урожая

: лаванда отцветает, но вы можете поучаствовать в сборе урожая Август — сентябрь: георгины, хризантемы, редкие сорта роз, второе цветение лаванды на молодом поле, осенние краски

Организационные детали