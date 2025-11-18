читать дальше

в другую страну… Какое счастье, что я рискнула и оплатила. То что там увидели, невозможно описать словами. Самое красивое и самобытное путешествие. Величественный горный Таджикистан, красота просто вопиющая!!! Озера-сказка, если кто раздумывает, даже не думайте, это нужно видеть своими глазами хотя бы один раз в жизни. Рекомендация 1000%.

Теперь про тех, кто вас будет сопровождать.

Более ответственных и профессиональных гидов я не встречала. Хочу выразить огромную благодарность потрясающей команде. Во-первых, замечательному Эркину, который сопровождал нас вплоть до момента пересечения границы. Забрал от отеля в договоренное время, во время пути угощал нас лепешками, дыней, организовал нам этот потрясающий десерт для дальнейшего пикника. На обратном пути также встретил на границе и довез до отеля, продолжая посвящать нас в историю удивительных мест, в которых нам удалось побывать. Вообще просто потрясающий рассказчик, душевный человек, который заряжает вас настроением. От него вы узнаете все, все, все, человек с огромным багажом знаний, профессионал в своем деле, просто без комментариев. Огромное спасибо.

После пересечения границы нас посадили в другой автомобиль, где нашим водителем и попутчиком на озера стал просто невероятной энергетики человек Собирчон (Собир - надеюсь имя написала верно). 50% успеха поездки зависит от компании. Собир - 100%. Просто лучший из лучших, крутой, позитивный, очень разносторонний и прекрасно общается на русском. Было ощущение, что знакомы с ним сто лет, настолько комфортно было в пути, я бы ехала и ехала. На любой вопрос, даже, который еще не задали, у него есть подробный ответ-рассказ, а не монотонная заезженная скучная лекция. Всю дорогу смеялись, при том, что помимо юмора, он рассказывал действительно удивительные вещи, изумительно знает историю, профи высочайшего уровня. С ним безопасно! (а мы были с ребенком), максимально комфортно, и очень очень весело. Респект Вам от ваших попутчиков 18 октября 2025, хороших туристов и новых направлений.