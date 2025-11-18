Индивидуальная
до 12 чел.
Из Самарканда в Таджикистан - к озеру Искандеркуль
Погрузитесь в атмосферу древних легенд и живописных пейзажей на пути к загадочному озеру Искандеркуль. Уникальная природа и история ждут вас
Начало: По вашему адресу
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от €340 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Долина демонов - поездка в горы Самарканда
Погрузитесь в мистическую атмосферу Самарканда, узнайте легенды о битвах ангелов и демонов, насладитесь вкуснейшей бараниной
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$170 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Самарканда - в узбекскую Швейцарию
Отправиться в Зааминский национальный парк и полюбоваться фантастическими пейзажами
Начало: У отеля, на вокзале или в аэропорту
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$280 за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборХафткул: семь удивительных озёр
На западе Таджикистана, в ущелье реки Шинг, находится природный комплекс Хафткул. Путешествие на комфортабельном транспорте к семи уникальным озёрам
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
$285
$299 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана18 ноября 2025Хафткул: семь удивительных озёрДата посещения: 18 ноября 2025Экскурсия замечальная, очень яркая и красочная!
Эркин душевный и искренний человек, всё рассказал, показал и ответил на все интересующие вопросы. Кроме того, сделал фото, подсказывал лучшие места
Обязательно к посещению!!!
- ЕЕкатерина28 ноября 2025Огромное спасибо за потрясающую экскурсию! Наполнение экскурсии очень интересное, все организовано очень грамотно, посетили все 7 озер, до всех добирались
- ТТатьяна18 ноября 2025С экскурсией нам очень повезло. Именно в этот день выпал снег в горах. И мы увидели потрясающий контраст – от
- ИИбрагим10 ноября 2025Отличная экскурсия, комфортный маршрут и, ого, быстрый проход через границу! Мы были вдвоём. На границе автомобиль меняется.
Организатор и гид надёжные,
- ЮЮлия9 ноября 2025Если сомневаетесь, не сомневайтесь!!! Ехать, ехать, ехать! Обязательно!!! У нас было 2 дня в Сараканде, но все основное в городе
- IIRINA7 ноября 2025Если ваше сердце стремится в горы, то пропустить Фанские, вы точно не сможете, ведь на этой экскурсии за каждым новым
- ЕЕкатерина6 ноября 2025Благодарим Аврама за прекрасно организованную экскурсию. Мы сомневались ехать или нет, несмотря на то, что экскурсия была забронирована, тк очень
- ЕЕгор3 ноября 2025Отлично провели день, не только получили наслаждение от захватывающий видов гор и озёр, но и ощутили неповторимый колорит горного Таджикистана.
- ККсения22 октября 2025Случайно наткнулась на эту экскурсию, думали брать не брать. Все-таки ехали в Узбекистан, а тут из двух дней поездки уехать
- ССофья21 октября 2025Однозначно рекомендую эту экскурсию! Выбрала её по отзывам — и ни разу не пожалела. Ко всем положительным отзывам полностью присоединяюсь:
- ООльга20 октября 2025Присоединяюсь ко всем восхищённым отзывам об этой замечательной поездке к озёрам! С нами был Эркин, очень приятный человек и настоящий
- ЮЮрий7 октября 2025Эту красоту надо было увидеть! Хорошие машины, опытный водитель по горным дорогам, знание интересных мест по маршруту и подача информации - вот слагаемые этой экскурсии. Спасибо, Авраам, за отлично организованную поездку! Ты - профи. Надеемся, вернуться с друзьями и повторить)
- ИИгорь5 октября 2025Аврам отличный гид и сопровождающий. Показал чудесные места Таджикистана. Отдельно огромное спасибо за отличные фото. Так же спасибо за вкусную дыню, арбуз и виноград. Мы очень довольны!!!
- ООльга29 сентября 2025Таджикистан - прекрасен! Интеллигентный гид Собир провел нам экскурсию по озерам, спокойный водитель и интересный рассказчик, позаботился об арбузе на
- ЮЮлия27 сентября 2025Прекрасная экскурсия! Гид Эркин не только интересный рассказчик, но и сделал нам прекрасные фото. Рекомендую!
- ТТатьяна19 сентября 2025Невероятная и аутентичная природа Фанских гор и семи озер в Таджикистане.
Нам понравилась организация поездки от начала до конца. Было увлекательно
- ММаксим15 сентября 2025Нам повезло! Прекрасный гид - Эркин, отлично рассказывал и отнесся как к родным, по дороге купил нам лепешки и шикарную
- ААнна12 сентября 2025Ездили на экскурсию вдвоем с дочерью 05.09.25; у нас были гид Эркин и водитель Баха. Эркин прекрасно знает историю региона,
- ССафина9 сентября 2025Посетили 7 озер в Таджикистане - потрясающе красивые места! По дороге гид Эркин рассказывал интересное об Узбекситане и Таджикистане, что
- ССергей7 сентября 2025Великолепная экскурсия на семь озер в Фанских горах. Наш гид Эркин забрал нас с отеля, и через час мы были
