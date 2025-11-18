Мои заказы

Найдено 4 экскурсии в категории «Перезагрузка» в Самарканде на русском языке, цены от €170, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Из Самарканда в Таджикистан - к загадочному озеру Искандеркуль
На машине
12 часов
21 отзыв
Индивидуальная
до 12 чел.
Из Самарканда в Таджикистан - к озеру Искандеркуль
Погрузитесь в атмосферу древних легенд и живописных пейзажей на пути к загадочному озеру Искандеркуль. Уникальная природа и история ждут вас
Начало: По вашему адресу
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от €340 за всё до 12 чел.
Долина демонов - поездка в горы Самарканда
На машине
6 часов
63 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Долина демонов - поездка в горы Самарканда
Погрузитесь в мистическую атмосферу Самарканда, узнайте легенды о битвах ангелов и демонов, насладитесь вкуснейшей бараниной
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$170 за всё до 6 чел.
Из Самарканда - в узбекскую Швейцарию
На машине
7 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Самарканда - в узбекскую Швейцарию
Отправиться в Зааминский национальный парк и полюбоваться фантастическими пейзажами
Начало: У отеля, на вокзале или в аэропорту
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$280 за всё до 4 чел.
Хафткул: семь удивительных озёр
На машине
9 часов
-
5%
112 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Хафткул: семь удивительных озёр
На западе Таджикистана, в ущелье реки Шинг, находится природный комплекс Хафткул. Путешествие на комфортабельном транспорте к семи уникальным озёрам
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
$285$299 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    18 ноября 2025
    Хафткул: семь удивительных озёр
    Дата посещения: 18 ноября 2025
    Экскурсия замечальная, очень яркая и красочная!
    Эркин душевный и искренний человек, всё рассказал, показал и ответил на все интересующие вопросы. Кроме того, сделал фото, подсказывал лучшие места
    Обязательно к посещению!!!
    Экскурсия замечальная, очень яркая и красочная!
Эркин душевный и искренний человек, всё рассказал, показал и ответил на все интересующие вопросы. Кроме того, сделал фото, подсказывал лучшие места
Обязательно к посещению!!!
  • Е
    Екатерина
    28 ноября 2025
    Хафткул: семь удивительных озёр
    Огромное спасибо за потрясающую экскурсию! Наполнение экскурсии очень интересное, все организовано очень грамотно, посетили все 7 озер, до всех добирались
    читать дальше

    очень комфортно, на машине. Огромное спасибо за такой приятный пикник, дыня и лепешка - это лучшее сочетание! Красоту мест, в которых мы побывали, невозможно описать словами, там надо побывать и увидеть всё своими глазами!

  • Т
    Татьяна
    18 ноября 2025
    Хафткул: семь удивительных озёр
    С экскурсией нам очень повезло. Именно в этот день выпал снег в горах. И мы увидели потрясающий контраст – от
    читать дальше

    теплой погоды внизу до морозной и снежной на седьмом озере. Природа, озера, горы - все безумно красиво, это действительно стоит посмотреть. Отдельное спасибо нашему гиду Эркину, который великолепно вел экскурсию, не забивал голову лишней информацией, показал горные деревни в Таджикистане, купил нам вкусную дыню и лепешку. А какой он фотограф! Просто профессионал! Также большое спасибо водителю, с которым горный серпантин я почти и не заметила, хотя меня до этого укачивало всегда. Но не в этот раз! Экскурсию однозначно рекомендую.

    С экскурсией нам очень повезло. Именно в этот день выпал снег в горах. И мы увидели
  • И
    Ибрагим
    10 ноября 2025
    Хафткул: семь удивительных озёр
    Отличная экскурсия, комфортный маршрут и, ого, быстрый проход через границу! Мы были вдвоём. На границе автомобиль меняется.
    Организатор и гид надёжные,
    читать дальше

    внимательные и доброжелательные люди, ответят на любой вопрос, позаботятся о вашем комфорте.
    Озера очень туристическое место, но нам удавалось поймать красивые видовые стоянки в одиночестве, вероятно за счет раннего выезда. Выезжали в 8:00, ниже уже писали, что лучше выезжать не позднее этого времени, присоединяемся и подтверждаем. До 7 озера мы доехали на машине(!), видели как некоторые шли до него пешком, не очень приятный маршрут из-за пыльной дороги и подъёма. Плюс на самом 7 озере есть тропинка, очень советуем прогуляться по ней, в конце открываются красивые горные вершины. И можно посидеть на камне, выдохнуть и подышать этим чудесным воздухом.

    Если есть возможность, обязательно посетите! Горный воздух, величие природы стоят того.

  • Ю
    Юлия
    9 ноября 2025
    Хафткул: семь удивительных озёр
    Если сомневаетесь, не сомневайтесь!!! Ехать, ехать, ехать! Обязательно!!! У нас было 2 дня в Сараканде, но все основное в городе
    читать дальше

    обошли за день и решили попробовать заглянуть в Таджикистан, раз оказались рядом! Организация прекрасная, Эркин забрал на идеально чистом авто в отеле, захватил по пути свежейших лепешек, классную дыню-‘старушку’(каких нет в России) и виноград, провал через границу быстро и легко, все сотрудники его знают и любят, в Таджикистане пересели в автомобиль у местному водителю и погнали в горы! После золотого рудника, началась сказка! Виды просто завораживающие и непередаваемые! Каждое озеро по-своему уникальное и неповторимое! Эркин на каждой локации делал потрясающие фото и видео лучше любых профессиональных фотографов) по пути несколько горных деревень, где, кажется, время остановилось и нет никакой связи с современной реальностью, такую аутентичность не просто найти. На обратном пути сделали остановку на перекус, фрукты с лепешкой это шедеврально вкусно, больше ничего не нужно, дополнительную еду можно брать только если раздать местной детворе (но только не химозные конфеты). В общем, вся поездка это супер перезагрузка для мозга и наисладчайшая услада для глаз! Огромная благодарность нашему водителю Бибиджону и Эркину, который всю дорогу рассказывал потрясающе интересные истории!!!

  • I
    IRINA
    7 ноября 2025
    Хафткул: семь удивительных озёр
    Если ваше сердце стремится в горы, то пропустить Фанские, вы точно не сможете, ведь на этой экскурсии за каждым новым
    читать дальше

    поворотом эксклюзивный бонус-неповторимое по своей красоте озеро. И таких чудес -семь! Так и не смогла выбрать фаворита, ведь каждое зачаровывает по-своему. Но обаяние этого места не только в природе. Проезжая горные деревни мы ловили добрые и приветливые взляды местных жителей, которые то и дело желали нам хорошей дороги, и хоть обращение было не на русском языке, но язык Добра и искренности понятен каждому. Сердечно благодарю организатора и лично гида Эркина, а также нашего искусного водителя за то, что они были проводниками в мир горных чудес. Хочу отметить безупречный уровень организации этого тура. Благодарю!

  • Е
    Екатерина
    6 ноября 2025
    Хафткул: семь удивительных озёр
    Благодарим Аврама за прекрасно организованную экскурсию. Мы сомневались ехать или нет, несмотря на то, что экскурсия была забронирована, тк очень
    читать дальше

    испортилась погода: было холодно и шел снег. Аврам привёл доводы и убедил нас поехать, за что выражаем огромную благодарность. Мы получили потрясающие эмоции, яркое солнце и море впечатлений.
    Особенно хочется отметить и поблагодарить Собира, который встретил нас на границе Таджикистана и рассказал о своей стране. Такой интеллигентный, воспитанный и очень внимательный мужчина) Аккуратно вел машину, уточнял о нашем самочувствии, а главное рассказал много всего интересного о Таджикистане и ответил на все наши вопросы. Спасибо еще раз, это был потрясающий день.
    П. с. Аврам помог нам вернуться в Ташкент на Афросиабе, купив билет на поезд за 2 часа до его отправления. Ехали с комфортом и теплыми воспоминаниями о замечательно проведённом дне.

    Благодарим Аврама за прекрасно организованную экскурсию. Мы сомневались ехать или нет, несмотря на то, что экскурсия
  • Е
    Егор
    3 ноября 2025
    Хафткул: семь удивительных озёр
    Отлично провели день, не только получили наслаждение от захватывающий видов гор и озёр, но и ощутили неповторимый колорит горного Таджикистана.
    читать дальше

    Кроме того, Аврам оказался очень отзывчивым человеком и помог с билетами на скоростной поезд в Бухару, за что ему персональная благодарность. Однозначно рекомендую!

    Отлично провели день, не только получили наслаждение от захватывающий видов гор и озёр, но и ощутили
  • К
    Ксения
    22 октября 2025
    Хафткул: семь удивительных озёр
    Случайно наткнулась на эту экскурсию, думали брать не брать. Все-таки ехали в Узбекистан, а тут из двух дней поездки уехать
    читать дальше

    в другую страну… Какое счастье, что я рискнула и оплатила. То что там увидели, невозможно описать словами. Самое красивое и самобытное путешествие. Величественный горный Таджикистан, красота просто вопиющая!!! Озера-сказка, если кто раздумывает, даже не думайте, это нужно видеть своими глазами хотя бы один раз в жизни. Рекомендация 1000%.
    Теперь про тех, кто вас будет сопровождать.
    Более ответственных и профессиональных гидов я не встречала. Хочу выразить огромную благодарность потрясающей команде. Во-первых, замечательному Эркину, который сопровождал нас вплоть до момента пересечения границы. Забрал от отеля в договоренное время, во время пути угощал нас лепешками, дыней, организовал нам этот потрясающий десерт для дальнейшего пикника. На обратном пути также встретил на границе и довез до отеля, продолжая посвящать нас в историю удивительных мест, в которых нам удалось побывать. Вообще просто потрясающий рассказчик, душевный человек, который заряжает вас настроением. От него вы узнаете все, все, все, человек с огромным багажом знаний, профессионал в своем деле, просто без комментариев. Огромное спасибо.
    После пересечения границы нас посадили в другой автомобиль, где нашим водителем и попутчиком на озера стал просто невероятной энергетики человек Собирчон (Собир - надеюсь имя написала верно). 50% успеха поездки зависит от компании. Собир - 100%. Просто лучший из лучших, крутой, позитивный, очень разносторонний и прекрасно общается на русском. Было ощущение, что знакомы с ним сто лет, настолько комфортно было в пути, я бы ехала и ехала. На любой вопрос, даже, который еще не задали, у него есть подробный ответ-рассказ, а не монотонная заезженная скучная лекция. Всю дорогу смеялись, при том, что помимо юмора, он рассказывал действительно удивительные вещи, изумительно знает историю, профи высочайшего уровня. С ним безопасно! (а мы были с ребенком), максимально комфортно, и очень очень весело. Респект Вам от ваших попутчиков 18 октября 2025, хороших туристов и новых направлений.

    Случайно наткнулась на эту экскурсию, думали брать не брать. Все-таки ехали в Узбекистан, а тут из
  • С
    Софья
    21 октября 2025
    Хафткул: семь удивительных озёр
    Однозначно рекомендую эту экскурсию! Выбрала её по отзывам — и ни разу не пожалела. Ко всем положительным отзывам полностью присоединяюсь:
    читать дальше

    организация на высоте, а впечатления — просто незабываемые.

    Эркин — потрясающий рассказчик: увлекательно, с юмором и массой интересных деталей. Благодаря ему мы узнали столько нового об истории и природе этих мест! Увидели все семь озёр — каждое по-своему прекрасно.

    Особенно запомнились: восхитительная сладкая дыня и ароматные тёплые узбекские лепёшки; потрясающие фото, которые сделал Эркин; колорит быта таджикских деревень — это было поистине незабываемо.

    Если будете в Самарканде — обязательно съездите на эту экскурсию. Не пожалеете!

    Однозначно рекомендую эту экскурсию! Выбрала её по отзывам — и ни разу не пожалела. Ко всем
  • О
    Ольга
    20 октября 2025
    Хафткул: семь удивительных озёр
    Присоединяюсь ко всем восхищённым отзывам об этой замечательной поездке к озёрам! С нами был Эркин, очень приятный человек и настоящий
    читать дальше

    увлечённый своим делом гид. Водителем был Бободжон, который лихо доставлял нас везде первыми) В целом это потрясающая экскурсия, маленькое путешествие в край удивительной природы и удивительных людей! Всё было организовано на уровне, впечатлений и фото, сделанных Эркином, просто море! Эркин, спасибо ещё раз от души от Оли и Филиппа!)

    Присоединяюсь ко всем восхищённым отзывам об этой замечательной поездке к озёрам! С нами был Эркин, очень
  • Ю
    Юрий
    7 октября 2025
    Хафткул: семь удивительных озёр
    Эту красоту надо было увидеть! Хорошие машины, опытный водитель по горным дорогам, знание интересных мест по маршруту и подача информации - вот слагаемые этой экскурсии. Спасибо, Авраам, за отлично организованную поездку! Ты - профи. Надеемся, вернуться с друзьями и повторить)
  • И
    Игорь
    5 октября 2025
    Хафткул: семь удивительных озёр
    Аврам отличный гид и сопровождающий. Показал чудесные места Таджикистана. Отдельно огромное спасибо за отличные фото. Так же спасибо за вкусную дыню, арбуз и виноград. Мы очень довольны!!!
  • О
    Ольга
    29 сентября 2025
    Хафткул: семь удивительных озёр
    Таджикистан - прекрасен! Интеллигентный гид Собир провел нам экскурсию по озерам, спокойный водитель и интересный рассказчик, позаботился об арбузе на
    читать дальше

    пикник! Нам повезло с погодой, яркое солнце и ни ветерка! На 7 озере рекомендую прогуляться пешком по тропе вдоль озера, там открываются прекрасные виды.
    Огромное спасибо узбекской стороне и команде гидов Авраама, что даете возможность посетить красоты соседнего государства!

    Таджикистан - прекрасен! Интеллигентный гид Собир провел нам экскурсию по озерам, спокойный водитель и интересный рассказчик
  • Ю
    Юлия
    27 сентября 2025
    Хафткул: семь удивительных озёр
    Прекрасная экскурсия! Гид Эркин не только интересный рассказчик, но и сделал нам прекрасные фото. Рекомендую!
    Прекрасная экскурсия! Гид Эркин не только интересный рассказчик, но и сделал нам прекрасные фото. Рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    19 сентября 2025
    Хафткул: семь удивительных озёр
    Невероятная и аутентичная природа Фанских гор и семи озер в Таджикистане.
    Нам понравилась организация поездки от начала до конца. Было увлекательно
    читать дальше

    и совсем не скучно в пути. Много интересной и полезной информации получили от нашего гида. Были учтены все наши пожелания. Весь путь, не смотря на узкую серпантинную горную дорогу, был безопасным и увлекательным.
    Рекомендую нашего гида Эркина как отличного путеводителя и рассказчика.

    Невероятная и аутентичная природа Фанских гор и семи озер в Таджикистане.
  • М
    Максим
    15 сентября 2025
    Хафткул: семь удивительных озёр
    Нам повезло! Прекрасный гид - Эркин, отлично рассказывал и отнесся как к родным, по дороге купил нам лепешки и шикарную
    читать дальше

    дыню, мы смотрели на эту красоту, ели и наслаждались. Семь небольших, но очень красивых горных озер, при этом все отличаются друг от друга - это стоит увидеть! Дорога вполне терпимая, особо не укачивает, красивые виды, гид все рассказывает и показывает и хочется смотреть по сторонам. На шикарный туалет рассчитывать не стоит, а в остальном 100% рекомендую!

  • А
    Анна
    12 сентября 2025
    Хафткул: семь удивительных озёр
    Ездили на экскурсию вдвоем с дочерью 05.09.25; у нас были гид Эркин и водитель Баха. Эркин прекрасно знает историю региона,
    читать дальше

    отлично владеет русским языком. Было интересно слушать. Водитель Баха тоже очень приятный. Наша дорога была комфортной и безопасной.
    Эркин позаботился о перекусе (лепешки и виноград), а также помог нам пройти узбекско-таджикскую границу.
    До всех семи озер мы добирались на внедорожнике. При выборе экскурсии нужно учитывать, что, как правило, другие организаторы, у которых цены ниже, предоставляют транспорт, позволяющий подъехать только к шести озерам, а до седьмого нужно идти пешком).
    В целом от нашей поездки остались очень хорошие впечатления. Спасибо ребятам за экскурсию!

  • С
    Сафина
    9 сентября 2025
    Хафткул: семь удивительных озёр
    Посетили 7 озер в Таджикистане - потрясающе красивые места! По дороге гид Эркин рассказывал интересное об Узбекситане и Таджикистане, что
    читать дальше

    позволило глубже погрузиться в путешествие. Отдельно слушали про каждое из озер, а после мама купалась в одном из них. Простой обед на природе из лепешки и дыни у горной реки - а как же вкусно! Благодарю за незабываемые впечатления

  • С
    Сергей
    7 сентября 2025
    Хафткул: семь удивительных озёр
    Великолепная экскурсия на семь озер в Фанских горах. Наш гид Эркин забрал нас с отеля, и через час мы были
    читать дальше

    на границе с Таджикистаном, которую прошли очень быстро 10-15 мин, далее мы пересели в другую машину и отправились на озера. Мы сами из Алтайского края и любим горы, у нас они зеленые, а здесь другая природа, и тоже очень красивая. Эркин много рассказал о Таджикистане, о природе, людях и их обычаев, было очень интересно. Серпантина в горах практически не было, мы видели намного хуже, тем более часто останавливались, так что было комфортно. После последнего озера мы заехали на пикник у необычного водопада, нас угостили местными лепешками и фруктами. Эркин нас много фотографировал, и даже снимал видео, в самых шикарных местах. Все было отлично, мы шикарно провели время, 10 часов пролетели не заметно. Это была наша 32 страна.

