Познакомиться со Старым городом и посетить мастер-классы по изготовлению шёлковой бумаги и шкатулки
Многие века Самарканд известен как город искусных мастеров.
На экскурсии вы не просто рассмотрите изделия, но поучаствуете в их изготовлении, осознаете сложность процесса и почувствуете себя частью древних ремёсел.
Вас научат делать шёлковую бумагу, которой Самарканд славился ещё с 8 века, и резную шкатулку в восточном стиле. А перед этим погуляем по историческому центру.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00
Описание мастер-класса
Обзорная экскурсия по историческому центру
Вы посетите площадь Регистан, мечеть Биби-Ханум, мавзолей Гур-Эмир, комплекс Шахи Зинда и Сиабский базар. Это главные достопримечательности Самарканда. Рассматривая средневековые памятники, вы познакомитесь с историческим и культурным наследием города — жемчужины Востока.
Мастер-класс на бумажной фабрике
Далее отправимся на старинное производство в селе Конигиль. Там вы поучаствуете в крафтовом мастер-классе по изготовлению знаменитой самаркандской шёлковой бумаги. Вам покажут каждый этап её изготовления. И расскажу, как выбираются и подготавливаются растительные волокна, необходимые для создания качественной бумаги.
Секреты восточной шкатулки
Ремесленный тур продолжится в мастерской по изготовлению узбекских сундуков, где для вас проведёт мастер-класс уста Сухроба. Его сундуки известны своей изысканной резьбой и узорами. Вы познакомитесь с древним ремеслом, которое передается из поколения в поколение. И создадите небольшую шкатулку в восточном стиле.
Организационные детали
В стоимость экскурсии входит трансфер на автомобиле Chevrolet Lacetti или Chevrolet Cobalt в течение всего дня
Дополнительно оплачиваются входные билеты ($16–17 с человека) и мастер классы ($11–17 с человека)
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в четверг и воскресенье в 10:00, в субботу в 09:00
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Регистан
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и воскресенье в 10:00, в субботу в 09:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лайло — Организатор в Самарканде
Провёл экскурсии для 294 туристов
Всем привет! Меня зовут Лайло, я организатор иммерсивных экскурсий по Самарканду. Приглашаю вас познакомиться с нашим старинным городом в необычном формате.