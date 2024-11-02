Многие века Самарканд известен как город искусных мастеров. На экскурсии вы не просто рассмотрите изделия, но поучаствуете в их изготовлении, осознаете сложность процесса и почувствуете себя частью древних ремёсел. Вас научат делать шёлковую бумагу, которой Самарканд славился ещё с 8 века, и резную шкатулку в восточном стиле. А перед этим погуляем по историческому центру.

Описание мастер-класса

Обзорная экскурсия по историческому центру

Вы посетите площадь Регистан, мечеть Биби-Ханум, мавзолей Гур-Эмир, комплекс Шахи Зинда и Сиабский базар. Это главные достопримечательности Самарканда. Рассматривая средневековые памятники, вы познакомитесь с историческим и культурным наследием города — жемчужины Востока.

Мастер-класс на бумажной фабрике

Далее отправимся на старинное производство в селе Конигиль. Там вы поучаствуете в крафтовом мастер-классе по изготовлению знаменитой самаркандской шёлковой бумаги. Вам покажут каждый этап её изготовления. И расскажу, как выбираются и подготавливаются растительные волокна, необходимые для создания качественной бумаги.

Секреты восточной шкатулки

Ремесленный тур продолжится в мастерской по изготовлению узбекских сундуков, где для вас проведёт мастер-класс уста Сухроба. Его сундуки известны своей изысканной резьбой и узорами. Вы познакомитесь с древним ремеслом, которое передается из поколения в поколение. И создадите небольшую шкатулку в восточном стиле.

Организационные детали