Средневековый Самарканд и его древние ремёсла

Познакомиться со Старым городом и посетить мастер-классы по изготовлению шёлковой бумаги и шкатулки
Многие века Самарканд известен как город искусных мастеров.

На экскурсии вы не просто рассмотрите изделия, но поучаствуете в их изготовлении, осознаете сложность процесса и почувствуете себя частью древних ремёсел.

Вас научат делать шёлковую бумагу, которой Самарканд славился ещё с 8 века, и резную шкатулку в восточном стиле. А перед этим погуляем по историческому центру.
Средневековый Самарканд и его древние ремёсла
Средневековый Самарканд и его древние ремёсла
Средневековый Самарканд и его древние ремёсла
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00

Описание мастер-класса

Обзорная экскурсия по историческому центру

Вы посетите площадь Регистан, мечеть Биби-Ханум, мавзолей Гур-Эмир, комплекс Шахи Зинда и Сиабский базар. Это главные достопримечательности Самарканда. Рассматривая средневековые памятники, вы познакомитесь с историческим и культурным наследием города — жемчужины Востока.

Мастер-класс на бумажной фабрике

Далее отправимся на старинное производство в селе Конигиль. Там вы поучаствуете в крафтовом мастер-классе по изготовлению знаменитой самаркандской шёлковой бумаги. Вам покажут каждый этап её изготовления. И расскажу, как выбираются и подготавливаются растительные волокна, необходимые для создания качественной бумаги.

Секреты восточной шкатулки

Ремесленный тур продолжится в мастерской по изготовлению узбекских сундуков, где для вас проведёт мастер-класс уста Сухроба. Его сундуки известны своей изысканной резьбой и узорами. Вы познакомитесь с древним ремеслом, которое передается из поколения в поколение. И создадите небольшую шкатулку в восточном стиле.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит трансфер на автомобиле Chevrolet Lacetti или Chevrolet Cobalt в течение всего дня
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты ($16–17 с человека) и мастер классы ($11–17 с человека)
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

в четверг и воскресенье в 10:00, в субботу в 09:00

Выбрать дату

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€32
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Регистан
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и воскресенье в 10:00, в субботу в 09:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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