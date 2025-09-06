Мои заказы

Романтические экскурсии по Самарканду

Найдено 4 экскурсии в категории «Романтические» в Самарканде на русском языке, цены от $170. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Долина демонов - поездка в горы Самарканда
На машине
6 часов
63 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Долина демонов - поездка в горы Самарканда
Погрузитесь в мистическую атмосферу Самарканда, узнайте легенды о битвах ангелов и демонов, насладитесь вкуснейшей бараниной
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$170 за всё до 6 чел.
Треккинг в Самарканде с ночёвкой в глэмпинге
На машине
13 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Треккинг в Самарканде с ночёвкой
Откройте для себя уникальный треккинг в Самарканде: горы, деревенская жизнь и ночёвка в глэмпинге. Это незабываемое приключение ждёт вас
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$271 за всё до 2 чел.
Из Самарканда - в узбекскую Швейцарию
На машине
7 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Самарканда - в узбекскую Швейцарию
Отправиться в Зааминский национальный парк и полюбоваться фантастическими пейзажами
Начало: У отеля, на вокзале или в аэропорту
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$280 за всё до 4 чел.
Петроглифы, ночь в юртах и отдых на озере Айдаркуль: двухдневная поездка
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Петроглифы, ночь в юртах и отдых на озере Айдаркуль: двухдневная поездка
Побывать на земле кочевников, послушать песни акына у костра и полюбоваться звёздным небом пустыни
15 дек в 09:00
22 дек в 09:00
$500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елизавета
    6 сентября 2025
    Треккинг в Самарканде с ночёвкой в глэмпинге
    Экскурсия необычная, это не просто треккинг в горы, а погружение в атмосферу сельской жизни в Узбекистане.

    Экскурсия подойдет точно для тех,
    читать дальше

    кто готов много ходить и хорошим физическим нагрузкам, нестандартным маршрутам.

    В глэмпинге все чистенько, приятненько, на высшем уровне. Добираться туда, конечно, придется ножками, но это переживабельно!

    Вкусно накормят, красоту покажут, вином напоют. Так что если готовы к непростым маршрутам и колоритным местам, однозначно того стоит!

  • А
    Анна
    29 апреля 2025
    Треккинг в Самарканде с ночёвкой в глэмпинге
    Всë очень понравилось! Ребята очень старались! И хоть программа несколько отличалась от описания, мы остались очень довольны!
    Сходили на длительную прогулку
    читать дальше

    в живописнейшие горы, вещи нес ослик. На нем же можно было и покататься, что само по себе для нас аттракцион)) По дороге гид Егор рассказывал о местной жизни, и о своей. Пообедали под шикарным платаном свежеприготовленным блюдом в казане. Вечером поднялись на глэмпинг, нам приготовили плов и поделились рецептом. Любовались закатом. Утром встретили рассвет, позавтракали и домой! Спасибо за всë!

    Всë очень понравилось! Ребята очень старались! И хоть программа несколько отличалась от описания, мы остались очень довольны!
Сходили на длительную прогулку
  • Т
    Татьяна
    3 апреля 2025
    Треккинг в Самарканде с ночёвкой в глэмпинге
    Уникальный маршрут, позволяющий поближе познакомиться с культурой Узбекистана, бытом его гостеприимного и дружелюбного народа и прекрасной природой. Если по натуре
    читать дальше

    вы роматик и исследователь - этот маршрут для вас. Мы были в конце марта, здесь потрясающие пейзажи: заснеженные вершины, цветущие деревья, красивый водопад, звёздное небо. Спасибо команде гидов за интересные рассказы о местных традициях, вкусную еду и обеспечение безопасности!

    Уникальный маршрут, позволяющий поближе познакомиться с культурой Узбекистана, бытом его гостеприимного и дружелюбного народа и прекрасной
  • С
    Станислав
    7 сентября 2024
    Треккинг в Самарканде с ночёвкой в глэмпинге
    Экскурсия просто супер!

    С самого начала ребята нас встретили на машине у отеля и отвезли в горы, где начался трекинг по
    читать дальше

    горам. В трекинге нас сопровождали гиды и ослик Олег, на котором было очень весело кататься. Гиды увлекательно рассказывали про жизнь в кишлаках, удивительную местную флору и фауну, срывали для нас плоды грецкого ореха, дикого миндаля, сливы, барбариса.

    На полпути мы сделали привал на обед в тени платана. Обед был очень вкусный и сытный.
    Но
    К вечеру мы направились к самому глэмпингу, стоящему на вершине горы. Там нам приготовили настоящий самаркандский плов, накормили свежими овощами и фруктами, угостили местным вином. После заката мы гуляли вокруг домика и любовались ярким звездным небом.

    В самом домике было очень уютно и комфортно. Есть кондиционер и чайник.

    Утром нам приготовили завтрак, после которого мы спустились в село и нас отвезли обратно в отель.

    Всем очень советуем эту экскурсию - это уникальный для Узбекистана опыт и море ярких впечатлений.

    Экскурсия просто супер!

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Романтические»

Сколько стоит экскурсия по Самарканду в декабре 2025
Сейчас в Самарканде в категории "Романтические" можно забронировать 4 экскурсии от 170 до 500. Туристы уже оставили гидам 84 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
