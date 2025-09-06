Индивидуальная
до 6 чел.
Долина демонов - поездка в горы Самарканда
Погрузитесь в мистическую атмосферу Самарканда, узнайте легенды о битвах ангелов и демонов, насладитесь вкуснейшей бараниной
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$170 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Треккинг в Самарканде с ночёвкой
Откройте для себя уникальный треккинг в Самарканде: горы, деревенская жизнь и ночёвка в глэмпинге. Это незабываемое приключение ждёт вас
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$271 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Самарканда - в узбекскую Швейцарию
Отправиться в Зааминский национальный парк и полюбоваться фантастическими пейзажами
Начало: У отеля, на вокзале или в аэропорту
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Петроглифы, ночь в юртах и отдых на озере Айдаркуль: двухдневная поездка
Побывать на земле кочевников, послушать песни акына у костра и полюбоваться звёздным небом пустыни
15 дек в 09:00
22 дек в 09:00
$500 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлизавета6 сентября 2025Экскурсия необычная, это не просто треккинг в горы, а погружение в атмосферу сельской жизни в Узбекистане.
Экскурсия подойдет точно для тех,
- ААнна29 апреля 2025Всë очень понравилось! Ребята очень старались! И хоть программа несколько отличалась от описания, мы остались очень довольны!
Сходили на длительную прогулку
- ТТатьяна3 апреля 2025Уникальный маршрут, позволяющий поближе познакомиться с культурой Узбекистана, бытом его гостеприимного и дружелюбного народа и прекрасной природой. Если по натуре
- ССтанислав7 сентября 2024Экскурсия просто супер!
С самого начала ребята нас встретили на машине у отеля и отвезли в горы, где начался трекинг по
