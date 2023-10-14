Узнать, как описывали город путешественники, и посетить ключевые достопримечательности
Посмотрите на Самарканд глазами путешественников прошлых лет! Вы узнаете, что писали о его жителях, базарах и виноградниках европейские и восточные странники, приезжавшие сюда по разным причинам.
Посетите Гур-Эмир, Биби-Ханым и другие важные локации и почувствуете, как здесь соприкасаются эпохи и миры.
Посетите Гур-Эмир, Биби-Ханым и другие важные локации и почувствуете, как здесь соприкасаются эпохи и миры.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы увидите самые древние памятники архитектуры Самарканда, находящиеся на перекрестке Великого шёлкового пути — мавзолей Гур-Эмир, площадь Регистан, величественную мечеть Биби-Ханым, застывшую песнь — некрополь Шахи-Зинда. Осмотрите их снаружи и изнутри.
Мы расскажем, каким видели город путешественники в разные эпохи. Вы услышите, как в 14 веке арабский путешественник описал ансамбль Шахи-Зинда с его колоннами из мрамора разных цветов. И что в 15 веке испанский посол говорил о зелени Самарканда и его ремесленниках. Вы узнаете, зачем Тамерлан бросал медные монеты в яму при строительстве мечети и как относились жители города к чужеземцам в Средневековье.
Организационные детали
Дополнительные расходы: билеты для посещения достопримечательностей — от 20 евро/чел.
в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00, в пятницу в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле мавзолея Гур-Эмир
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00, в пятницу в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артем — ваша команда гидов в Самарканде
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Артём. Я лицензированный гид и организатор в древнем и вечно молодом Самарканде. Но также провожу незабываемые экскурсии по всем уголкам нашего солнечного края. С радостью покажу Узбекистан глазами местного жителя. Во время поездок я расскажу о наших обычаях, традициях, праздниках и сделаю всё для того, чтобы вы почувствовали настоящее узбекское гостеприимство.
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