Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00, в пятницу в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00

Экскурсия длится около 4 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала