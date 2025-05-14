Зарафшанский заповедник находится в 40 км от Самарканда. Мы отправимся в путешествие вдоль реки Зарафшан, чтобы повстречать разнообразных животных, устроить пикник и сделать красивые фотографии. Никаких монотонных исторических фактов: вас ожидают новые впечатления и отдых для души.

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Описание экскурсии

Вопросы и ответы

По дороге в заповедник я расскажу вам об истории Самарканда и великого Тамерлана. Вы узнаете, как здесь живут люди, какие сохраняются традиции, и зададите вопросы, которые вас интересуют.

Прогулка по заповеднику

На территории обитают 207 видов птиц и 24 вида млекопитающих. Здесь можно увидеть лисицу и ондатру, степную черепаху и озёрную лягушку, песчаного удавчика и степную кошку. А в начале 2000 годов постояльцами Зарафшанского заповедника стали бухарские олени — их заселили специально.

Дикие животные вполне привыкли к людям и ведут себя свободно. Но даже если они не захотят попадаться вам на глаза, вы всё равно пообщаетесь с оленями, страусами и ламой.

Пикник и фотосессия

А после знакомства с животным миром заповедника мы устроим пикник, чтобы отдохнуть, насладиться спокойствием природы и сделать фото на память (на мой или ваш телефон).

Организационные детали