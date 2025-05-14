Путешествие в заповедник из Самарканда + фото на память
Ощутить единение с природой и услышать ненавязчивый рассказ о местной жизни
Зарафшанский заповедник находится в 40 км от Самарканда.
Мы отправимся в путешествие вдоль реки Зарафшан, чтобы повстречать разнообразных животных, устроить пикник и сделать красивые фотографии. Никаких монотонных исторических фактов: вас ожидают новые впечатления и отдых для души.
По дороге в заповедник я расскажу вам об истории Самарканда и великого Тамерлана. Вы узнаете, как здесь живут люди, какие сохраняются традиции, и зададите вопросы, которые вас интересуют.
Прогулка по заповеднику
На территории обитают 207 видов птиц и 24 вида млекопитающих. Здесь можно увидеть лисицу и ондатру, степную черепаху и озёрную лягушку, песчаного удавчика и степную кошку. А в начале 2000 годов постояльцами Зарафшанского заповедника стали бухарские олени — их заселили специально.
Дикие животные вполне привыкли к людям и ведут себя свободно. Но даже если они не захотят попадаться вам на глаза, вы всё равно пообщаетесь с оленями, страусами и ламой.
Пикник и фотосессия
А после знакомства с животным миром заповедника мы устроим пикник, чтобы отдохнуть, насладиться спокойствием природы и сделать фото на память (на мой или ваш телефон).
Организационные детали
Поездка проходит на автомобиле Chevrolet Cobalt
Вход в заповедник оплачивается дополнительно — 20 000 сум наличными
Угощение для животных (свежие овощи) вы можете взять с собой (не всегда продают на территории заповедника)
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Достон — ваш гид в Самарканде
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Достон. Я родился и вырос в прекрасном городе Самарканд. Решил стать гидом, чтобы показать вам красоту моего края и рассказать о его богатой истории. Окунитесь в сказочный и яркий мир Узбекистана вместе со мной. Моя экскурсия — это не зазубренный текст из Википедии, а живое общение с волнующими легендами, мистическими местами и национальной вкусной кухней.