Путешествие в заповедник из Самарканда + фото на память

Ощутить единение с природой и услышать ненавязчивый рассказ о местной жизни
Зарафшанский заповедник находится в 40 км от Самарканда.

Мы отправимся в путешествие вдоль реки Зарафшан, чтобы повстречать разнообразных животных, устроить пикник и сделать красивые фотографии. Никаких монотонных исторических фактов: вас ожидают новые впечатления и отдых для души.
Путешествие в заповедник из Самарканда + фото на память
Путешествие в заповедник из Самарканда + фото на память
Путешествие в заповедник из Самарканда + фото на память
Ближайшие даты:
14
мая15
мая16
мая17
мая23
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мая27
мая
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Вопросы и ответы

По дороге в заповедник я расскажу вам об истории Самарканда и великого Тамерлана. Вы узнаете, как здесь живут люди, какие сохраняются традиции, и зададите вопросы, которые вас интересуют.

Прогулка по заповеднику

На территории обитают 207 видов птиц и 24 вида млекопитающих. Здесь можно увидеть лисицу и ондатру, степную черепаху и озёрную лягушку, песчаного удавчика и степную кошку. А в начале 2000 годов постояльцами Зарафшанского заповедника стали бухарские олени — их заселили специально.

Дикие животные вполне привыкли к людям и ведут себя свободно. Но даже если они не захотят попадаться вам на глаза, вы всё равно пообщаетесь с оленями, страусами и ламой.

Пикник и фотосессия

А после знакомства с животным миром заповедника мы устроим пикник, чтобы отдохнуть, насладиться спокойствием природы и сделать фото на память (на мой или ваш телефон).

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Chevrolet Cobalt
  • Вход в заповедник оплачивается дополнительно — 20 000 сум наличными
  • Угощение для животных (свежие овощи) вы можете взять с собой (не всегда продают на территории заповедника)
  • Дорога туда и обратно занимает около двух часов
  • Возьмите с собой снеки для пикника

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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