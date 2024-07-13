Петроглифы, ночь в юртах и отдых на озере Айдаркуль: двухдневная поездка

Побывать на земле кочевников, послушать песни акына у костра и полюбоваться звёздным небом пустыни
По дороге к лагерю вы посетите уютную мечеть с могучими платанами и город, где Александр Македонский готовился к осаде Самарканда. Прикоснётесь к глубокой древности, рассматривая петроглифы Сармышсая. А прибыв в
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этнокомплекс, за чаем с бауырсаками узнаете о кочевой культуре и быте. Покатаетесь на верблюдах. Проводите закат в дюнах, послушаете песни акына и переночуете в юртах. Утром я отвезу вас на озеро с кристальной водой, и после обеда мы отправимся в обратный путь.

Петроглифы, ночь в юртах и отдых на озере Айдаркуль: двухдневная поездка
Петроглифы, ночь в юртах и отдых на озере Айдаркуль: двухдневная поездка
Петроглифы, ночь в юртах и отдых на озере Айдаркуль: двухдневная поездка
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

Святыня Дебаланда. Вначале мы заедем в деревушку, где вы увидите мечеть им. братьев Хасана и Хусейна — сподвижников пророка Мухаммеда. Это настоящее место силы, где всегда очень спокойно, тихо, и растут красивые многовековые чинары.

Петроглифы Сармышсая: на перекрёстке времён. Наскальная живопись в районе города Нурата — одна из наиболее ярких достопримечательностей Узбекистана. Здесь представлено более 3000 изображений разных эпох. Большинство относится к бронзовому веку. Я расскажу о петроглифах и помогу с их расшифровкой.

Древний город Нурата. По преданию, его построили по приказу Александра Македонского. Вы услышите легенды об основании и названии города. Выясните, насколько старше его делают археологические открытия. Посетите бассейн с золотыми рыбками и святой источник. А после подниметесь на крепость, с которой полководец готовился к осаде Самарканда, и увидите окрестности с высоты.

Обед и дорога к лагерю. Подкрепимся в уютной чайхане и двинемся через прекрасные пейзажи пустыни к юртовому лагерю и озеру Айдаркуль. Интернет здесь ловит плохо, а на дорогу запросто могут выйти навстречу верблюды.

Колорит кочевой жизни. В лагере вас поселят в самую настоящую юрту, где вы сможете отдохнуть от всех дел и проблем 21 века. Местный акын, староста рода и села, расскажет об особенностях кочевой жизни и быта. Разговор будет за чашечкой чая, бауырсаков (жареное тесто без начинки) и кумыса (лошадиного молока). А вечером вас накормят вкуснейшим бешбармаком — самым традиционным блюдом всем кочевников.

Закат в пустыне и ночь под звёздами. С бокалом вина (по желанию) вы проводите солнце, уходящее в песчаные дюны. Вечером сядем вокруг костра, и акын начнёт исполнять песни на традиционном кочевом музыкальном инструменте — домбре. А на небе — россыпь звёзд и ни одного облачка.

Утренняя поездка на озеро. После завтрака я отвезу вас к озеру Айдаркуль, которое находится всего в 3 км от лагеря. Вы узнаете, как появилось это чудо на юго-восточной окраине пустыни Кызылкум. И искупаетесь в чистейшем водоёме. Затем мы вернёмся в лагерь, пообедаем и поедем обратно.

Организационные детали

В стоимость включено

  • трансфер на автомобиле Kia Sportage. Я могу вас встретить в Самарканде, Бухаре или Ташкенте
  • катание на верблюде — 1 поездка на человека
  • бутылка вина на выбор

Дополнительные расходы

  • питание в чайхане (обед в первый день) — от $5 с человека
  • проживание + трёхразовое домашнее питание в юртовом лагере (ужин в первый день, завтрак и обед — во второй) — $50 с человека

Условия проживания

  • юрты абсолютно безопасны для проживания. Есть интернет, освещение, зарядные устройства и тёплое белье
  • санузлы и ванные комнаты находятся в 50 метрах от юрт. Горячая и холодная вода подключены

В путешествие с вами могут отправиться дети от 4 лет.
У озера можно организовать шашлык — если хотите, можем это заранее обсудить.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Самарканда

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиНеобычныеЛетниеВыездныеНа весь деньРомантическиеСкидкиПочувствовать себя местнымУникальный опытАктивности

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