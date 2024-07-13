По дороге к лагерю вы посетите уютную мечеть с могучими платанами и город, где Александр Македонский готовился к осаде Самарканда. Прикоснётесь к глубокой древности, рассматривая петроглифы Сармышсая. А прибыв в

этнокомплекс, за чаем с бауырсаками узнаете о кочевой культуре и быте. Покатаетесь на верблюдах. Проводите закат в дюнах, послушаете песни акына и переночуете в юртах. Утром я отвезу вас на озеро с кристальной водой, и после обеда мы отправимся в обратный путь.

Описание экскурсии

Святыня Дебаланда. Вначале мы заедем в деревушку, где вы увидите мечеть им. братьев Хасана и Хусейна — сподвижников пророка Мухаммеда. Это настоящее место силы, где всегда очень спокойно, тихо, и растут красивые многовековые чинары.

Петроглифы Сармышсая: на перекрёстке времён. Наскальная живопись в районе города Нурата — одна из наиболее ярких достопримечательностей Узбекистана. Здесь представлено более 3000 изображений разных эпох. Большинство относится к бронзовому веку. Я расскажу о петроглифах и помогу с их расшифровкой.

Древний город Нурата. По преданию, его построили по приказу Александра Македонского. Вы услышите легенды об основании и названии города. Выясните, насколько старше его делают археологические открытия. Посетите бассейн с золотыми рыбками и святой источник. А после подниметесь на крепость, с которой полководец готовился к осаде Самарканда, и увидите окрестности с высоты.

Обед и дорога к лагерю. Подкрепимся в уютной чайхане и двинемся через прекрасные пейзажи пустыни к юртовому лагерю и озеру Айдаркуль. Интернет здесь ловит плохо, а на дорогу запросто могут выйти навстречу верблюды.

Колорит кочевой жизни. В лагере вас поселят в самую настоящую юрту, где вы сможете отдохнуть от всех дел и проблем 21 века. Местный акын, староста рода и села, расскажет об особенностях кочевой жизни и быта. Разговор будет за чашечкой чая, бауырсаков (жареное тесто без начинки) и кумыса (лошадиного молока). А вечером вас накормят вкуснейшим бешбармаком — самым традиционным блюдом всем кочевников.

Закат в пустыне и ночь под звёздами. С бокалом вина (по желанию) вы проводите солнце, уходящее в песчаные дюны. Вечером сядем вокруг костра, и акын начнёт исполнять песни на традиционном кочевом музыкальном инструменте — домбре. А на небе — россыпь звёзд и ни одного облачка.

Утренняя поездка на озеро. После завтрака я отвезу вас к озеру Айдаркуль, которое находится всего в 3 км от лагеря. Вы узнаете, как появилось это чудо на юго-восточной окраине пустыни Кызылкум. И искупаетесь в чистейшем водоёме. Затем мы вернёмся в лагерь, пообедаем и поедем обратно.

Организационные детали

В стоимость включено

трансфер на автомобиле Kia Sportage. Я могу вас встретить в Самарканде, Бухаре или Ташкенте

катание на верблюде — 1 поездка на человека

бутылка вина на выбор

Дополнительные расходы

питание в чайхане (обед в первый день) — от $5 с человека

проживание + трёхразовое домашнее питание в юртовом лагере (ужин в первый день, завтрак и обед — во второй) — $50 с человека

Условия проживания

юрты абсолютно безопасны для проживания. Есть интернет, освещение, зарядные устройства и тёплое белье

санузлы и ванные комнаты находятся в 50 метрах от юрт. Горячая и холодная вода подключены

В путешествие с вами могут отправиться дети от 4 лет.

У озера можно организовать шашлык — если хотите, можем это заранее обсудить.