Описание экскурсии
Святыня Дебаланда. Вначале мы заедем в деревушку, где вы увидите мечеть им. братьев Хасана и Хусейна — сподвижников пророка Мухаммеда. Это настоящее место силы, где всегда очень спокойно, тихо, и растут красивые многовековые чинары.
Петроглифы Сармышсая: на перекрёстке времён. Наскальная живопись в районе города Нурата — одна из наиболее ярких достопримечательностей Узбекистана. Здесь представлено более 3000 изображений разных эпох. Большинство относится к бронзовому веку. Я расскажу о петроглифах и помогу с их расшифровкой.
Древний город Нурата. По преданию, его построили по приказу Александра Македонского. Вы услышите легенды об основании и названии города. Выясните, насколько старше его делают археологические открытия. Посетите бассейн с золотыми рыбками и святой источник. А после подниметесь на крепость, с которой полководец готовился к осаде Самарканда, и увидите окрестности с высоты.
Обед и дорога к лагерю. Подкрепимся в уютной чайхане и двинемся через прекрасные пейзажи пустыни к юртовому лагерю и озеру Айдаркуль. Интернет здесь ловит плохо, а на дорогу запросто могут выйти навстречу верблюды.
Колорит кочевой жизни. В лагере вас поселят в самую настоящую юрту, где вы сможете отдохнуть от всех дел и проблем 21 века. Местный акын, староста рода и села, расскажет об особенностях кочевой жизни и быта. Разговор будет за чашечкой чая, бауырсаков (жареное тесто без начинки) и кумыса (лошадиного молока). А вечером вас накормят вкуснейшим бешбармаком — самым традиционным блюдом всем кочевников.
Закат в пустыне и ночь под звёздами. С бокалом вина (по желанию) вы проводите солнце, уходящее в песчаные дюны. Вечером сядем вокруг костра, и акын начнёт исполнять песни на традиционном кочевом музыкальном инструменте — домбре. А на небе — россыпь звёзд и ни одного облачка.
Утренняя поездка на озеро. После завтрака я отвезу вас к озеру Айдаркуль, которое находится всего в 3 км от лагеря. Вы узнаете, как появилось это чудо на юго-восточной окраине пустыни Кызылкум. И искупаетесь в чистейшем водоёме. Затем мы вернёмся в лагерь, пообедаем и поедем обратно.
Организационные детали
В стоимость включено
- трансфер на автомобиле Kia Sportage. Я могу вас встретить в Самарканде, Бухаре или Ташкенте
- катание на верблюде — 1 поездка на человека
- бутылка вина на выбор
Дополнительные расходы
- питание в чайхане (обед в первый день) — от $5 с человека
- проживание + трёхразовое домашнее питание в юртовом лагере (ужин в первый день, завтрак и обед — во второй) — $50 с человека
Условия проживания
- юрты абсолютно безопасны для проживания. Есть интернет, освещение, зарядные устройства и тёплое белье
- санузлы и ванные комнаты находятся в 50 метрах от юрт. Горячая и холодная вода подключены
В путешествие с вами могут отправиться дети от 4 лет.
У озера можно организовать шашлык — если хотите, можем это заранее обсудить.