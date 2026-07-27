Вы увидите Узбекистан изнутри — через редкие ремёсла и кулинарные секреты.
Не ищите больше эталонный плов, ведь вы приготовите его сами! Погрузитесь в культуру Востока осязаемо и со вкусом — от полировки шёлковой бумаги до закладки риса в казан. А ещё сможете сделать самсу или лагман и попробовать себя в гончарном деле.
Не ищите больше эталонный плов, ведь вы приготовите его сами! Погрузитесь в культуру Востока осязаемо и со вкусом — от полировки шёлковой бумаги до закладки риса в казан. А ещё сможете сделать самсу или лагман и попробовать себя в гончарном деле.
Описание мастер-класса
Первые 1–1,5 ч мы изучаем фабрику «Мерос», где мастера возродили производство шёлковой бумаги из тутового дерева. Вы увидите в действии старинную водяную мельницу, проследите за отливом бумажного листа и поучаствуете в его полировке.
Затем начнётся кулинарный мастер-класс — около 2 ч. Под руководством мастера вы научитесь правильно шинковать сочную морковь и приготовите слоистый самаркандский плов. За доплату также научим вас готовить самсу и лагман.
Финальный час посвятим неторопливому обеду на свежем воздухе. Вы насладитесь тем, что приготовили, за душевной беседой и чашкой чая. И в результате увезёте с собой не рецепты, а глубокое понимание живой культуры Узбекистана.
Вы узнаете:
- Как Самарканд веками удерживал статус ремесленной столицы Востока
- Почему секреты местных мастеров ценились на вес золота
- Какое наследие оставил Великий шёлковый путь
- Почему наша бумага не портится веками и за что её так любили средневековые каллиграфы
- Как устраивать узбекское застолье и балансировать специи
- Какие кулинарные обычаи передаются из поколения в поколение
Организационные детали
- В стоимость включено: мастер-класс по приготовлению самаркандского плова, обед и традиционное чаепитие
- Отдельно на месте оплачиваются входные билеты в деревню Конигиль — 25 000 сум за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ремесленнеческой деревни Конигиль
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваш гид в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 87 туристов
Я сертифицированный гид по Узбекистану с многолетним опытом и успешно работаю на международных площадках, провела множество экскурсий для гостей из разных стран. Провожу авторские экскурсии по Ташкенту и другим городам, показывая
Входит в следующие категории Самарканда
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