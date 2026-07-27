Вы увидите Узбекистан изнутри — через редкие ремёсла и кулинарные секреты. Не ищите больше эталонный плов, ведь вы приготовите его сами! Погрузитесь в культуру Востока осязаемо и со вкусом — от полировки шёлковой бумаги до закладки риса в казан. А ещё сможете сделать самсу или лагман и попробовать себя в гончарном деле.

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Описание мастер-класса

Первые 1–1,5 ч мы изучаем фабрику «Мерос», где мастера возродили производство шёлковой бумаги из тутового дерева. Вы увидите в действии старинную водяную мельницу, проследите за отливом бумажного листа и поучаствуете в его полировке.

Затем начнётся кулинарный мастер-класс — около 2 ч. Под руководством мастера вы научитесь правильно шинковать сочную морковь и приготовите слоистый самаркандский плов. За доплату также научим вас готовить самсу и лагман.

Финальный час посвятим неторопливому обеду на свежем воздухе. Вы насладитесь тем, что приготовили, за душевной беседой и чашкой чая. И в результате увезёте с собой не рецепты, а глубокое понимание живой культуры Узбекистана.

Вы узнаете:

Как Самарканд веками удерживал статус ремесленной столицы Востока

Почему секреты местных мастеров ценились на вес золота

Какое наследие оставил Великий шёлковый путь

Почему наша бумага не портится веками и за что её так любили средневековые каллиграфы

Как устраивать узбекское застолье и балансировать специи

Какие кулинарные обычаи передаются из поколения в поколение

Организационные детали