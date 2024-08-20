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1 чел. По популярности На машине 6 часов Групповая В узбекские горы - из Самарканда Отыскать неведомых существ в Долине Демонов, побывать на бумажной фабрике и увидеть «Камень-сердце» Начало: У мавзолея Гур-Эмир Расписание: во вторник и пятницу в 10:00 $ 71 за человека На машине 6 часов Индивидуальная до 3 чел. Ремёсла Самарканда Узнать, как ткут ковры и делают бумагу, зайти на базар за сладостями и посетить главные места города $ 152 за всё до 3 чел. На машине 4 часа Индивидуальная до 5 чел. Шёлковый путь Самарканда Познакомиться с древними ремёслами Узбекистана и увидеть, как из шёлка делают бумагу, шарфы и ковры $ 152 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Самарканда

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Бумажная мастерская «Мерос»»

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