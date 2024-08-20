6 часов
Групповая
В узбекские горы - из Самарканда
Отыскать неведомых существ в Долине Демонов, побывать на бумажной фабрике и увидеть «Камень-сердце»
Начало: У мавзолея Гур-Эмир
Расписание: во вторник и пятницу в 10:00
20 авг в 10:00
23 авг в 10:00
$71 за человека
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Ремёсла Самарканда
Узнать, как ткут ковры и делают бумагу, зайти на базар за сладостями и посетить главные места города
Завтра в 10:00
19 авг в 10:00
$152 за всё до 3 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Шёлковый путь Самарканда
Познакомиться с древними ремёслами Узбекистана и увидеть, как из шёлка делают бумагу, шарфы и ковры
Завтра в 10:00
19 авг в 10:00
$152 за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Бумажная мастерская «Мерос»»
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