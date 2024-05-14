Самарканд - город голубых куполов

Познакомитесь с шедеврами Средневекового Востока и погрузитесь в сказочный мир исламской цивилизации.

Ровесник Рима и Вавилона, сердце Великого шелкового пути, столица империи династии Темуридов, жемчужина Востока — все это о неповторимом
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Самарканде.

В сопровождении исторических фактов, тайн и легенд вы исследуете главные памятники города — древние мечети, медресе и усыпальницы.

А также отведаете легендарный самаркандский плов и посетите базар, где в изобилии представлены дары Средней Азии.

5
1 отзыв
Самарканд - город голубых куполов
Самарканд - город голубых куполов
Самарканд - город голубых куполов
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Что вас ожидает:

  • Мавзолей Гур Эмир - вы оцените великолепие фамильной усыпальницы Тамерлана и расшифруете ее архитектурные символы
  • Площадь Регистан - сердце Самарканда. Здесь вы узнаете богатую историю величественных медресе Улугбека, Шер Дора и Тилла Кори
  • Шахи-Зинда - фамильный некрополь женской половины родственников Тимура и военной знати, напоминающий сверкающий лазурными красками средневековый город
  • Мечеть Биби-Ханым - построенная Тимуром для любимой жены, она впечатлит вас удивительными изразцами, мозаиками и голубыми куполами. В былые времена равных этой мечети не было ни на Востоке, ни на Западе
  • Восточный базар - место, которое покорит вас обилием местных сладостей, орехов, овощей и фруктов

Описание экскурсии

Отправляясь в путешествие по Средневековому Востоку, вы оказываетесь в удивительном Самарканде — городе, который является не только ровесником Рима и Вавилона, но и сердцем Великого шелкового пути. Этот город, столица империи династии Темуридов, прекрасно сочетает в себе историческое наследие и культурное богатство исламской цивилизации.

Визитные карточки Самарканда

Я расскажу об основании «города ветров» и о том, почему, согласно преданию, именно он стал столицей империи Тамерлана. Ну а в центре внимания будут памятники 14-15 вв., ради которых, в первую очередь, сюда и приезжают. Вы посетите Гур-Эмир — усыпальницу династии Темуридов, ставшую прототипом Тадж-Махала. Познакомитесь с комплексом женских усыпальниц Шахи-Зинда, включающим более десятка мавзолеев, где каждый — шедевр средневекового зодчества. На центральной площади Регистан осознаете роль трех местных медресе в мире исламской цивилизации. А также осмотрите мечеть Биби Ханум, воздвигнутую после победного похода Тамерлана в Индию.

Вкусы и ароматы Востока

Кроме того, вы посетите Центр плова — отведать главное национальное угощение в его самаркандской вариации совершенно необходимо каждому гостю. Нельзя же уехать, не попробовав блюдо, которое высоко оценил сам Александр Македонский! И конечно, мы погуляем по колоритному Сиябскому базару, где так легко потеряться в многообразии фруктов, сладостей, специй и всевозможных сувениров. Я сориентирую вас в богатом ассортименте товаров и помогу выбрать лучшее. Важная информация:
  • Экскурсию проведет гид из моей команды.
  • Экскурсия полностью пешая — надевайте удобную одежду и обувь по погоде.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мавзолей Гур Эмир - вы оцените великолепие фамильной усыпальницы Тамерлана и расшифруете ее архитектурные символы
  • Площадь Регистан - сердце Самарканда. Здесь вы узнаете богатую историю величественных медресе Улугбека, Шер Дора и Тилла Кори
  • Шахи-Зинда - фамильный некрополь женской половины родственников Тимура и военной знати, напоминающий сверкающий лазурными красками средневековый город
  • Мечеть Биби-Ханым - построенная Тимуром для любимой жены, она впечатлит вас удивительными изразцами, мозаиками и голубыми куполами. В былые времена равных этой мечети не было ни на Востоке, ни на Западе
  • Восточный базар - место, которое покорит вас обилием местных сладостей, орехов, овощей и фруктов
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мавзолей Гурэмир Гробница Тамерлана
Завершение: Сиаб базар
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Экскурсию проведет гид из моей команды
  • Экскурсия пешая индивидуальная
  • Входные билеты не включены
  • После бронирования напишите свои контакты в вацап телеграм
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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О
14 мая 2024
Добрый день! Это было увлекательное путешествие в волшебную сказку. Экскурсовод грамотный, отвечал на все вопросы. Смело рекомендую тем, кто реально хочет углубиться в историю

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