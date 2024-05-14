Познакомитесь с шедеврами Средневекового Востока и погрузитесь в сказочный мир исламской цивилизации.
Ровесник Рима и Вавилона, сердце Великого шелкового пути, столица империи династии Темуридов, жемчужина Востока — все это о неповторимом
Ровесник Рима и Вавилона, сердце Великого шелкового пути, столица империи династии Темуридов, жемчужина Востока — все это о неповторимом
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что вас ожидает:
- Мавзолей Гур Эмир - вы оцените великолепие фамильной усыпальницы Тамерлана и расшифруете ее архитектурные символы
- Площадь Регистан - сердце Самарканда. Здесь вы узнаете богатую историю величественных медресе Улугбека, Шер Дора и Тилла Кори
- Шахи-Зинда - фамильный некрополь женской половины родственников Тимура и военной знати, напоминающий сверкающий лазурными красками средневековый город
- Мечеть Биби-Ханым - построенная Тимуром для любимой жены, она впечатлит вас удивительными изразцами, мозаиками и голубыми куполами. В былые времена равных этой мечети не было ни на Востоке, ни на Западе
- Восточный базар - место, которое покорит вас обилием местных сладостей, орехов, овощей и фруктов
Описание экскурсии
Отправляясь в путешествие по Средневековому Востоку, вы оказываетесь в удивительном Самарканде — городе, который является не только ровесником Рима и Вавилона, но и сердцем Великого шелкового пути. Этот город, столица империи династии Темуридов, прекрасно сочетает в себе историческое наследие и культурное богатство исламской цивилизации.
Визитные карточки Самарканда
Я расскажу об основании «города ветров» и о том, почему, согласно преданию, именно он стал столицей империи Тамерлана. Ну а в центре внимания будут памятники 14-15 вв., ради которых, в первую очередь, сюда и приезжают. Вы посетите Гур-Эмир — усыпальницу династии Темуридов, ставшую прототипом Тадж-Махала. Познакомитесь с комплексом женских усыпальниц Шахи-Зинда, включающим более десятка мавзолеев, где каждый — шедевр средневекового зодчества. На центральной площади Регистан осознаете роль трех местных медресе в мире исламской цивилизации. А также осмотрите мечеть Биби Ханум, воздвигнутую после победного похода Тамерлана в Индию.
Вкусы и ароматы Востока
Кроме того, вы посетите Центр плова — отведать главное национальное угощение в его самаркандской вариации совершенно необходимо каждому гостю. Нельзя же уехать, не попробовав блюдо, которое высоко оценил сам Александр Македонский! И конечно, мы погуляем по колоритному Сиябскому базару, где так легко потеряться в многообразии фруктов, сладостей, специй и всевозможных сувениров. Я сориентирую вас в богатом ассортименте товаров и помогу выбрать лучшее. Важная информация:
- Экскурсию проведет гид из моей команды.
- Экскурсия полностью пешая — надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мавзолей Гур Эмир - вы оцените великолепие фамильной усыпальницы Тамерлана и расшифруете ее архитектурные символы
- Площадь Регистан - сердце Самарканда. Здесь вы узнаете богатую историю величественных медресе Улугбека, Шер Дора и Тилла Кори
- Шахи-Зинда - фамильный некрополь женской половины родственников Тимура и военной знати, напоминающий сверкающий лазурными красками средневековый город
- Мечеть Биби-Ханым - построенная Тимуром для любимой жены, она впечатлит вас удивительными изразцами, мозаиками и голубыми куполами. В былые времена равных этой мечети не было ни на Востоке, ни на Западе
- Восточный базар - место, которое покорит вас обилием местных сладостей, орехов, овощей и фруктов
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мавзолей Гурэмир Гробница Тамерлана
Завершение: Сиаб базар
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Экскурсию проведет гид из моей команды
- Экскурсия пешая индивидуальная
- Входные билеты не включены
- После бронирования напишите свои контакты в вацап телеграм
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
14 мая 2024
Добрый день! Это было увлекательное путешествие в волшебную сказку. Экскурсовод грамотный, отвечал на все вопросы. Смело рекомендую тем, кто реально хочет углубиться в историю
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