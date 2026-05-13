Оказавшись в Самарканде — на перекрёстке цивилизаций — со мной вы не потеряетесь! Я проведу вас по местам, где останавливались караваны со всего света, спорили учёные, строили лучшие зодчие Востока.
Вы не просто увидите знаменитые бирюзовые купола, а поймёте, почему город называют жемчужиной Великого шёлкового пути.
Описание экскурсии
Я построила путь так, чтобы вы никуда не спешили, но успели увидеть всё самое главное:
- мавзолей Гур-Эмир — усыпальница Тамерлана и его потомков, место, где чувствуешь дыхание истории
- площадь Регистан, где три величественных медресе (Улугбека, Шер-Дор и Тилля-Кари) смотрят друг на друга уже пять столетий
- мечеть Биби-Ханум — грандиозный собор, который должен был затмить собой всё, что строили до него
- Сиабский базар — восточный рынок, где можно попробовать знаменитые самаркандские лепёшки
Между ключевыми точками мы будем перемещаться пешком или на такси (за доплату), чтобы вы не устали и сохранили силы для прогулок и фотографий. Вот о чём я расскажу подробнее:
- история на перекрёстке миров. Вы узнаете, как торговля меняла облик улиц и почему именно сюда стремились купцы и завоеватели
- архитектурные чудеса: бирюзовая мозаика, резные двери, идеальные пропорции медресе. Я объясню, как средневековые зодчие добивались такой красоты без современных технологий
- великие правители и учёные. Тамерлан, Улугбек и другие — поговорим о людях, чьи амбиции и гениальность создали этот город
- вкус и запах Востока — как рождается стихия восточного рынка, где торговля — это целое искусство, а лепёшки пекут так же, как и века назад
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются: входные билеты, питание, личные расходы, переезды на такси.
ежедневно в 09:00, 13:00 и 17:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Дети до 12 лет
|$21
|Дети до 7 лет
|$21
|Стандартный
|$27
|Пенсионеры
|$24
Для бронирования достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около мавзолея Гур-Эмир
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 13:00 и 17:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохинур — ваш гид в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 74 туристов
Я студентка медицинского университета и коренная жительница Самарканда. В свободное время увлечённо изучаю историю своего города. Я — настоящая узбечка, и моя цель не просто рассказать вам исторические факты, а
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывах
отлично провели время экскурсии! однозначно рекомендую. информация рассказана ёмко, интересно, с любовью к истории. прошли места, куда бы без экскурсии не заглянули даже. сделали памятные фото в удачных локациях.
Мохинур
Ответ организатора:
Добрый день, Анна! 🤍Большое спасибо за такой тёплый отзыв и за выбор нашей экскурсии! Очень рада, что вы отлично провели время и получили яркие впечатления от Самарканда. Буду рада видеть вас снова! 🤗
Экскурсия с Мохинур превратила величественные памятники Самарканда в живую и невероятно душевную историю. Её глубокие знания и искренняя любовь к городу заставили бирюзовую мозаику Регистана буквально заговорить с нами. Это было идеальное погружение в сказку Шелкового пути, оставившее самое теплое послевкусие от всей поездки.
Мохинур
Ответ организатора:
Здравствуйте Мария Большое спасибо за такой тёплый и вдохновляющий отзыв!
Мне искренне приятно знать, что экскурсия по Самарканду оставила у вас
А
отлично)!
Мохинур
Ответ организатора:
Спасибо за выбор и доверие! Буду рада видеть вас снова 😊
С
Душевная экскурсия с Мохинур! Посмотрели достопримечательности одного из красивейших городов Узбекистана-Самарканда. На локациях после рассказов гида было достаточно времени для самостоятельного осмотра и фото. Рассказ не перегружен датами, информация легко
Мохинур
Ответ организатора:
Спасибо вам за такие искренние и тёплые слова 🤍Мне очень приятно, что прогулка по Самарканду оставила у вас лёгкие и яркие впечатления. Спасибо за добрые слова они вдохновляют становиться ещё лучше ✨Буду рада новым встречам!
Совсем недавно я посетила один из древнейших городов в Средней Азии. Спасибо прекрасной девушке по имени Мохинур за обзорную экскурсию по Самарканду — по городу, где древность соседствует с современностью.
Мохинур
Ответ организатора:
Елена, спасибо вам 🤍Вы не просто побывали в Самарканде — вы его прочитали, как красивую восточную историю ✨Я лишь аккуратно открыла страницы, а вы почувствовали весь его смысл 💫Пусть этот город ещё долго «звучит» в вашем сердце и зовёт обратно…
Т
Здравствуйте.
Экскурсия по городу Самарканд была с молодой девушкой экскурсоводом Мохинур.
Узнали для себя много интересного о достопримечательностях города, его истории, приятное общение, замечательная прогулка по городу с взаимными рассказами. Экскурсия в форме беседы, обмена информацией прошла замечательна. Мы очень благодарны Мохинур. Спасибо большое.
Мохинур
Ответ организатора:
Ассалому алайкум🤗 Спасибо вам за доверие и выбор 🫶🏻 Очень приятно, когда гости не просто слушают историю города, а проживают её вместе со мной. Благодаря вашему интересу и искреннему общению экскурсия стала ещё более живой и запоминающейся ✨
