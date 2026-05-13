Оказавшись в Самарканде — на перекрёстке цивилизаций — со мной вы не потеряетесь! Я проведу вас по местам, где останавливались караваны со всего света, спорили учёные, строили лучшие зодчие Востока. Вы не просто увидите знаменитые бирюзовые купола, а поймёте, почему город называют жемчужиной Великого шёлкового пути.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Я построила путь так, чтобы вы никуда не спешили, но успели увидеть всё самое главное:

мавзолей Гур-Эмир — усыпальница Тамерлана и его потомков, место, где чувствуешь дыхание истории

— усыпальница Тамерлана и его потомков, место, где чувствуешь дыхание истории площадь Регистан , где три величественных медресе (Улугбека, Шер-Дор и Тилля-Кари) смотрят друг на друга уже пять столетий

, где три величественных медресе (Улугбека, Шер-Дор и Тилля-Кари) смотрят друг на друга уже пять столетий мечеть Биби-Ханум — грандиозный собор, который должен был затмить собой всё, что строили до него

— грандиозный собор, который должен был затмить собой всё, что строили до него Сиабский базар — восточный рынок, где можно попробовать знаменитые самаркандские лепёшки

Между ключевыми точками мы будем перемещаться пешком или на такси (за доплату), чтобы вы не устали и сохранили силы для прогулок и фотографий. Вот о чём я расскажу подробнее:

история на перекрёстке миров . Вы узнаете, как торговля меняла облик улиц и почему именно сюда стремились купцы и завоеватели

. Вы узнаете, как торговля меняла облик улиц и почему именно сюда стремились купцы и завоеватели архитектурные чудеса : бирюзовая мозаика, резные двери, идеальные пропорции медресе. Я объясню, как средневековые зодчие добивались такой красоты без современных технологий

: бирюзовая мозаика, резные двери, идеальные пропорции медресе. Я объясню, как средневековые зодчие добивались такой красоты без современных технологий великие правители и учёные . Тамерлан, Улугбек и другие — поговорим о людях, чьи амбиции и гениальность создали этот город

. Тамерлан, Улугбек и другие — поговорим о людях, чьи амбиции и гениальность создали этот город вкус и запах Востока — как рождается стихия восточного рынка, где торговля — это целое искусство, а лепёшки пекут так же, как и века назад

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются: входные билеты, питание, личные расходы, переезды на такси.