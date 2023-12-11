Описание

Самарканд — легендарный город на Великом шёлковом пути, столица империи Амира Тимура. Как только не пытались называть его поэты и философы — сад души, жемчужина востока, зеркало мира и даже лик земли — у них не получилось бы описать всю красоту и богатство этого прекрасного города. Самарканд и его вековая история Наша экскурсия будет проходить с использованием иллюстраций. Это будет необыкновенная папка, составленная лично мной. Вы увидите как выглядели и одевались местные жители, как менялись улицы, памятники и дома старого города на фотографиях и картинах известных художников 19-20 веков. Во время прогулки по улочкам Самарканда, мы посетим жилой дом в одной махалле и познакомимся с узбекской семьей, а заодно узнаем об обычаях и традициях, которых придерживаются самаркандцы на сегодняшний день. Помимо этого, мы заглянем с вами в дом-музей, где родился и вырос первый президент Узбекистана Ислам Каримов. Начиная с 2017 года, узбекистанцы совершают паломничество в этот дом. В качестве бонуса я сделаю для вас незабываемые фотографии в разных точках города и помогу подобрать интересные ракурсы. Эта мини-фотосессия поможет вам не только увидеть красоту города, но и сохранить эти моменты на фотографиях, чтобы поделиться ими с друзьями и близкими.