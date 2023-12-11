Самарканд - настоящая восточная сказка с буйством красок

Индивидуальная экскурсия в Самарканде
Эта прогулка позволит вам погрузиться в стародавние эпохи и получить объемное представление об исторических памятниках всего города.

Здесь до сих пор процветает старинное искусство и соблюдаются многовековые традиции, а за каждым поворотом на старых улочках прячется интересное прошлое.
Самарканд - настоящая восточная сказка с буйством красок
Самарканд - настоящая восточная сказка с буйством красок
Самарканд - настоящая восточная сказка с буйством красок
Самарканд - настоящая восточная сказка с буйством красок
Самарканд - настоящая восточная сказка с буйством красок
Самарканд - настоящая восточная сказка с буйством красок
Самарканд - настоящая восточная сказка с буйством красок
Ближайшие даты:
11
дек
12
дек
13
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Что вас ожидает:

  • Абрамовский бульвар
  • Мавзолей Гур-Эмир
  • Мавзолей Рухабад
  • Площадь Регистан
  • Махалля, дом первого президента республики Узбекистан И. А. Каримова и знакомство с узбекской семьей
  • Мечеть Биби-ханум
  • Сиабский рынок
  • Мечеть Хазрат-Хызр и мавзолей И. А. Каримова

Описание

Самарканд — легендарный город на Великом шёлковом пути, столица империи Амира Тимура. Как только не пытались называть его поэты и философы — сад души, жемчужина востока, зеркало мира и даже лик земли — у них не получилось бы описать всю красоту и богатство этого прекрасного города. Самарканд и его вековая история Наша экскурсия будет проходить с использованием иллюстраций. Это будет необыкновенная папка, составленная лично мной. Вы увидите как выглядели и одевались местные жители, как менялись улицы, памятники и дома старого города на фотографиях и картинах известных художников 19-20 веков. Во время прогулки по улочкам Самарканда, мы посетим жилой дом в одной махалле и познакомимся с узбекской семьей, а заодно узнаем об обычаях и традициях, которых придерживаются самаркандцы на сегодняшний день. Помимо этого, мы заглянем с вами в дом-музей, где родился и вырос первый президент Узбекистана Ислам Каримов. Начиная с 2017 года, узбекистанцы совершают паломничество в этот дом. В качестве бонуса я сделаю для вас незабываемые фотографии в разных точках города и помогу подобрать интересные ракурсы. Эта мини-фотосессия поможет вам не только увидеть красоту города, но и сохранить эти моменты на фотографиях, чтобы поделиться ими с друзьями и близкими.

Каждый день в 10:00 и 14:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Могу встретить вас в аэропорту, на вокзале, в отеле или в любом удобном для вас месте.
  • Индивидуальная экскурсия с русскоязычным и сертифицированным гидом по Самарканду.
  • Небольшие подарки по окончанию экскурсии
Что не входит
  • Аренда легковых автомобилей и комфортабельных минивэнов с водителем (стоимость обсуждается при бронировании).
  • Входные билеты в музеи (стоимость билета от 2,5 до 4 € за человека на все объекты).
  • Питание и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Университетский бульвар, памятник А. Тимура
Завершение: Мечеть Хазрат-Хызр
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 10:00 и 14:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 26 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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