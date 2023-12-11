Эта прогулка позволит вам погрузиться в стародавние эпохи и получить объемное представление об исторических памятниках всего города.
Здесь до сих пор процветает старинное искусство и соблюдаются многовековые традиции, а за каждым поворотом на старых улочках прячется интересное прошлое.
Здесь до сих пор процветает старинное искусство и соблюдаются многовековые традиции, а за каждым поворотом на старых улочках прячется интересное прошлое.
Ближайшие даты:
11
дек
дек
12
дек
дек
13
дек
дек
14
дек
дек
15
дек
дек
16
дек
дек
17
дек
дек
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Абрамовский бульвар
- Мавзолей Гур-Эмир
- Мавзолей Рухабад
- Площадь Регистан
- Махалля, дом первого президента республики Узбекистан И. А. Каримова и знакомство с узбекской семьей
- Мечеть Биби-ханум
- Сиабский рынок
- Мечеть Хазрат-Хызр и мавзолей И. А. Каримова
Описание
Самарканд — легендарный город на Великом шёлковом пути, столица империи Амира Тимура. Как только не пытались называть его поэты и философы — сад души, жемчужина востока, зеркало мира и даже лик земли — у них не получилось бы описать всю красоту и богатство этого прекрасного города. Самарканд и его вековая история Наша экскурсия будет проходить с использованием иллюстраций. Это будет необыкновенная папка, составленная лично мной. Вы увидите как выглядели и одевались местные жители, как менялись улицы, памятники и дома старого города на фотографиях и картинах известных художников 19-20 веков. Во время прогулки по улочкам Самарканда, мы посетим жилой дом в одной махалле и познакомимся с узбекской семьей, а заодно узнаем об обычаях и традициях, которых придерживаются самаркандцы на сегодняшний день. Помимо этого, мы заглянем с вами в дом-музей, где родился и вырос первый президент Узбекистана Ислам Каримов. Начиная с 2017 года, узбекистанцы совершают паломничество в этот дом. В качестве бонуса я сделаю для вас незабываемые фотографии в разных точках города и помогу подобрать интересные ракурсы. Эта мини-фотосессия поможет вам не только увидеть красоту города, но и сохранить эти моменты на фотографиях, чтобы поделиться ими с друзьями и близкими.
Каждый день в 10:00 и 14:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Могу встретить вас в аэропорту, на вокзале, в отеле или в любом удобном для вас месте.
- Индивидуальная экскурсия с русскоязычным и сертифицированным гидом по Самарканду.
- Небольшие подарки по окончанию экскурсии
- Что не входит
- Аренда легковых автомобилей и комфортабельных минивэнов с водителем (стоимость обсуждается при бронировании).
- Входные билеты в музеи (стоимость билета от 2,5 до 4 € за человека на все объекты).
- Питание и напитки
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Университетский бульвар, памятник А. ТимураЗавершение: Мечеть Хазрат-Хызр
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день в 10:00 и 14:00Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 26 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие туры из Самарканда
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
10000 шагов по древнему Самарканду
Собрать всю палитру самаркандских красок: от памятников Средневековья до дореволюционного модерна
Сегодня
Завтра
10 дек
11 дек
160€144 за всё до 7 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Сказка вечернего Самарканда
Изучить главные шедевры архитектуры, услышать истории из прошлого и ощутить сумеречную магию Востока
с отеля
Сегодня
Завтра
10 дек
11 дек
125€100 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
О Самарканде с любовью
Увидеть, услышать и почувствовать сказочный город на обзорной экскурсии
Сегодня
Завтра
10 дек
11 дек
180€153 за всё до 4 чел.