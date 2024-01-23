читать дальше которую увезу с собой. В течение всего дня мы смогли посетить самые значимые места города, поесть самый вкусный плов в мире, посетить рынок, увидеть город во всех его красках!

Огромное спасибо прекрасному гиду и замечательному человеку, Анвару, за замечательный день. За то, что передал частичку своей любви к городу,