5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Средневековый Самарканд и его древние ремёсла: мастер-класс и экскурсия
Окунитесь в атмосферу древнего Самарканда! Изготовьте шёлковую бумагу и резную шкатулку, прогуляйтесь по историческому центру города
Завтра в 09:00
1 сен в 09:00
$152 за всё до 3 чел.
4.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Средневековый Самарканд и его древние ремёсла
Познакомиться со Старым городом и посетить мастер-классы по изготовлению шёлковой бумаги и шкатулки
Начало: На площади Регистан
Расписание: в четверг и воскресенье в 10:00, в субботу в 09:00
Завтра в 09:00
1 сен в 10:00
€32 за человека
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
На озеро Айдаркуль из Самарканда
Искупаться в одном из крупнейших озёр страны и посетить старинный город Нурата за 1 день
«Мы посетим старинный город, название которого переводится как «свет, подаренный богом»»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$206 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЖЖюльнар23 января 2024Экскурсию проводил Анвар. Несмотря на предпраздничную суету 301.12 удалось все, что запланировано, посмотреть. На ремесленный городок рекомендую закладывать побольше времени. Мы немного припозднились. В гончарной мастерской очень красивые работы делает мастер
- ННаталья25 ноября 2023Огромное спасибо прекрасному гиду и замечательному человеку, Анвару, за замечательный день. За то, что передал частичку своей любви к городу,
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Старый город»
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Сейчас в Самарканде в категории "Старый город" можно забронировать 3 экскурсии от 32 до 206. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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