Я проведу вас по старинным достопримечательностям Самарканда, расскажу об империи великого Тамрлана и познакомлю с историей и культурой узбекского народа.
Мы прогуляемся по главной площади города, посетим мавзолей древней династии Тимуридов, а в медресе Улугбека посмотрим, как создаются атлас и адрас. В память о вашем путешествии я сделаю красочные фото, которые вышлю вам после экскурсии.
Мы прогуляемся по главной площади города, посетим мавзолей древней династии Тимуридов, а в медресе Улугбека посмотрим, как создаются атлас и адрас. В память о вашем путешествии я сделаю красочные фото, которые вышлю вам после экскурсии.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Что вас ожидает:
- Мавзолей Гур-Эмир
- Комплекс Рухабад
- Площадь Регистан
Описание экскурсии
Изучить главные достопримечательности эпохи Тамерлана и познать город изнутри! Эта экскурсия для тех, кто желает увидеть главные «визитные карточки» Самарканда и у вас всего три часа. Вы посетите легендарную усыпальницу династии Тимуридов, где я расскажу вам об империи, жизни и потомках великого Тамерлана, изумительный мавзолей Рухабад, в котором покоится один из наставников правителя, и неповторимую площадь Регистан, которая украшена тремя средневековыми университетами. Заодно мы прогуляемся по улочкам старого города, где до сих пор процветает старинное искусство и соблюдаются многовековые традиции, а за каждым поворотом прячется интересное прошлое. Самарканд как изюминка Востока Находясь в медресе Улугбека, я познакомлю вас с процессом изготовления национальных тканей атлас и адрас,покажу наряды жениха и невесты и расскажу об обычаях, традициях и обрядах которых придерживаются молодожены на сегодняшний день. Помимо этого мы заглянем к керамистам и расшифруем особенности 12 видов керамики. А еще во время нашей прогулки я сделаю для вас самые яркие и красочные фото на фоне сказочных мавзолеев, медресе, мечетей, бирюзовых куполов, высоких минатеров,расписных дверей и старых улочек. При этом я помогу вам расслабиться перед камерой и подберу для вас самый выгодный ракурс.
Ежедневно по договоренности
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мавзолей Гур-Эмир
- Комплекс Рухабад
- Площадь Регистан
Что включено
- Услуги профессионального и сертифицированного гида по Самарканду
- После окончания программы мы отправим вам фото с экскурсии, которые будут сделаны на IPhone 13 Pro Max, и посоветуем вам лучшее заведение в городе, где готовят настоящий самаркандский плов
Что не входит в цену
- Входные билеты не включены в стоимость экскурсии (цена билетов - от 8 $ с человека)
- Питание и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мавзолей Гур-Эмир
Завершение: Площадь Регистан
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
31 мая 2024
Дониёр отличный экскурсовод! Прошло все интересно и познавательно. Очень много интересного узнали о Самарканде, увидели больше, чем было заявлено. И вместо 2 часов, экскурсия была почти 4 часа. Отдельное спасибо Дониёру за зонты, которые нас спасли во время дождя)))
Рекомендую Диниёра!
Рекомендую Диниёра!
О
Оксана
13 мая 2024
Потрясающая, насыщенная экскурсия! Гид Дониёр открыл нам столько интересных и неожиданных фактов о городе Самарканд в процессе нашей прогулки по историческим местам, что сложилось ощущение что побывали на уроке истории!! Все было великолепно!! Время пролетело незаметно и осталась масса впечатлений!!
К
Катерина
13 мая 2024
Были с друзьями на экскурсии у Дониёра м как же нам понравилось!!! Всё что было заявлено, мы посмотрели. Дониёр нам рассказал и про историю региона и самой эпохи, всё показал.
С
Сергей
11 мая 2024
Дониёр превосходно погрузил в исторический контект формирования современного облика Самарканда, рассказал про все запланированные достопремечательности и даже прошел немного дальше до мечети Биби-Ханум по нашему запросу. Было мега познавательно! Ах да - также привел в суперовое место с турецким кофе🤗 Взял зонтики и тем спас от дождя. Интеллигентно, информативно, с удовольствием все прошло👍🏽
Е
Елена
6 мая 2024
Это была очень насыщенная и интересная экскурсия! Мы посмотрели заявленное в программе и сверх еще прошлись по старинным улочкам, нам уделили гораздо больше времени. Дониёр доступно и понятно рассказывает, много интересных фактов, отвечает на все вопросы, даже не связанные с экскурсией. Спасибо! Дониёр, Вы большой молодец! Желаю успехов в Вашем деле!
С
Снежана
6 мая 2024
Отличная экскурсия! Гид Дониёр очень грамотный, интересно показывал и рассказывал! Получили огромное удовольствие от экскурсии и от увиденной архитектуры. Дониёр рассказал много исторических фактов, легенд и историй. Рекомендую!
Е
Елизавета
5 мая 2024
Гид Дониер был очень внимательным, он так старался нам донести всю суть культуры и истории Самарканда, у него все получилось, обошли все самые значимые места, а в моей голове стало все понятно кто такой Тимур и Чингиз-хан!Советую Вам этого гида, он пожертвовал временем и провел экскурсию сверх оплаты!
Н
Николай
3 мая 2024
Данила, очень хороший эмоциональный гид. Было не скучно ни взрослым ни детям. Рассказывал интересно и не утомительно. Рекомендую
M
MAXIM
28 апр 2024
Дониёр провел прекрасную экскурсию, было интересно и познавательно, время пролетело незаметно. Спасибо
С
Семен
28 апр 2024
У нас был просто супер знаток города - Дониёр! Все рассказывал с большим энтузиазмом, подробно и интересно. Ответил на все вопросы. Потратил на нас даже больше времени, чем положено, но всю экскурсию довёл до конца!
Н
Никита
23 апр 2024
Экскурсию нам проводил Шохрук. Было очень интересно и очень много информации. Все наши дополнительные вопросы были четко и быстро отвечены даже если они уходили значительно в сторону от основного повествования. Экскурсия получилась даже длиннее заявленной, но Шохрук был готов рассказывать ещё, скорее мы уже успели проголодаться и хотели поскорее засесть в ресторан.
В общем, экскурсия от Шохрука была замечательная, всем советуем!
В общем, экскурсия от Шохрука была замечательная, всем советуем!
А
Анна
20 апр 2024
Спасибо большое за экскурсию!
Гид Шохрух замечательный!
Экскурсия была интересной, все прошло в очень комфортной атмосфере, мы остались в полном восторге!
Шохрух удачи вам и спасибо за вашу работу и гостеприимство ☺️🙏🏻
Гид Шохрух замечательный!
Экскурсия была интересной, все прошло в очень комфортной атмосфере, мы остались в полном восторге!
Шохрух удачи вам и спасибо за вашу работу и гостеприимство ☺️🙏🏻
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