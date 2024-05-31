Описание экскурсии

Изучить главные достопримечательности эпохи Тамерлана и познать город изнутри! Эта экскурсия для тех, кто желает увидеть главные «визитные карточки» Самарканда и у вас всего три часа. Вы посетите легендарную усыпальницу династии Тимуридов, где я расскажу вам об империи, жизни и потомках великого Тамерлана, изумительный мавзолей Рухабад, в котором покоится один из наставников правителя, и неповторимую площадь Регистан, которая украшена тремя средневековыми университетами. Заодно мы прогуляемся по улочкам старого города, где до сих пор процветает старинное искусство и соблюдаются многовековые традиции, а за каждым поворотом прячется интересное прошлое. Самарканд как изюминка Востока Находясь в медресе Улугбека, я познакомлю вас с процессом изготовления национальных тканей атлас и адрас,покажу наряды жениха и невесты и расскажу об обычаях, традициях и обрядах которых придерживаются молодожены на сегодняшний день. Помимо этого мы заглянем к керамистам и расшифруем особенности 12 видов керамики. А еще во время нашей прогулки я сделаю для вас самые яркие и красочные фото на фоне сказочных мавзолеев, медресе, мечетей, бирюзовых куполов, высоких минатеров,расписных дверей и старых улочек. При этом я помогу вам расслабиться перед камерой и подберу для вас самый выгодный ракурс.