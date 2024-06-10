Маршрут экскурсии• Музей «Афросиаб» — находится в археологической зоне, некогда бывшей центром древнего Самарканда. Вся коллекция насчитывает больше 15000 экспонатов, среди которых есть монеты периода Александра Македонского, зороастрийские оссуарии, согдийские фрески 6 века, остатки стен и многое другое.

Комплекс Шахи-Зинда — средневековый некрополь царских особ с изящными резными мозаиками, голубыми куполами и майоликовыми украшениями. Мы сосчитаем количество заветных ступеней, загадаем желание и увидим могилу исламского проповедника.

Мазар Святого Даниила — загадочная могила библейского пророка, где молятся представители трёх религиозных конфессий:иудеи,христиане и мусульмане.

Бумажная фабрика Мерос — находясь здесь, вы познакомитесь с процессом изготовления шёлковой бумаги и увидите работы местных гончаров.

Ковровая фабрика Худжум — здесь вы увидите как ткут шёлковые и шерстяные ковры вручную, по старинным технологиям.

Туристический комплекс «Вечный город» — в этом историко-этнографическом показана вся история, культура и архитектура нашей страны. Этот туристический центр был открыт в 2022 года для саммита ШОС. Важная информация:.

Туристический комплекс «Вечный город» — в этом историко-этнографическом показана вся история, культура и архитектура нашей страны. Этот туристический центр был открыт в 2022 года для саммита ШОС. Важная информация:.

• Туристический комплекс «Вечный город» — в этом историко-этнографическом показана вся история, культура и архитектура нашей страны. Этот туристический центр был открыт в 2022 года для саммита ШОС. Важная информация: