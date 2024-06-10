Музей «Афросиаб», ремёсла и средневековые памятники Самарканда

Эта экскурсия подойдет тем, кто уже успел познакомиться с главными шедеврами города и хочет узнать больше о Самарканде. Вы посетите археологический музей «Афросиаб», прогуляетесь по средневековому ансамблю Шахи-Зинда. Увидите, как делают шёлковую бумагу и плетут традиционные ковры.

Испробуете настоящий самаркандский плов в местном ресторане, а под конец программы отправитесь в туристический комплекс «Вечный город».
Музей «Афросиаб», ремёсла и средневековые памятники Самарканда
Музей «Афросиаб», ремёсла и средневековые памятники Самарканда
Музей «Афросиаб», ремёсла и средневековые памятники Самарканда
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

Что вас ожидает:

  • Музей «Афросиаб»
  • Мазар Святого Даниила
  • Комплекс Шахи-Зинда
  • Ковровая фабрика Худжум
  • Фабрика шёлковой бумаги
  • Туристический комплекс «Вечный город»

Описание экскурсии

Маршрут экскурсии• Музей «Афросиаб» — находится в археологической зоне, некогда бывшей центром древнего Самарканда. Вся коллекция насчитывает больше 15000 экспонатов, среди которых есть монеты периода Александра Македонского, зороастрийские оссуарии, согдийские фрески 6 века, остатки стен и многое другое.
  • Комплекс Шахи-Зинда — средневековый некрополь царских особ с изящными резными мозаиками, голубыми куполами и майоликовыми украшениями. Мы сосчитаем количество заветных ступеней, загадаем желание и увидим могилу исламского проповедника.
  • Мазар Святого Даниила — загадочная могила библейского пророка, где молятся представители трёх религиозных конфессий:иудеи,христиане и мусульмане.
  • Бумажная фабрика Мерос — находясь здесь, вы познакомитесь с процессом изготовления шёлковой бумаги и увидите работы местных гончаров.
  • Ковровая фабрика Худжум — здесь вы увидите как ткут шёлковые и шерстяные ковры вручную, по старинным технологиям.
Туристический комплекс «Вечный город» — в этом историко-этнографическом показана вся история, культура и архитектура нашей страны. Этот туристический центр был открыт в 2022 года для саммита ШОС. Важная информация:.
Туристический комплекс «Вечный город» — в этом историко-этнографическом показана вся история, культура и архитектура нашей страны. Этот туристический центр был открыт в 2022 года для саммита ШОС. Важная информация:.
• Туристический комплекс «Вечный город» — в этом историко-этнографическом показана вся история, культура и архитектура нашей страны. Этот туристический центр был открыт в 2022 года для саммита ШОС. Важная информация:
  • При желании, чтобы усвоить всю информацию и передохнуть, сделаем остановку на обед или чай в одном из заведений восточной или европейской кухни на ваш выбор.
  • По вашему желанию я также могу включить в экскурсию дегустацию вин, мастер-класс по приготовлению национальных блюд и посещение театров.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды.

Ежедневно по договорённости

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Музей «Афросиаб»
  • Мазар Святого Даниила
  • Комплекс Шахи-Зинда
  • Ковровая фабрика Худжум
  • Фабрика шёлковой бумаги
  • Туристический комплекс «Вечный город»
Что включено
  • Услуги профессионального и сертифицированного гида по Самарканду
  • После окончания программы мы отправим вам фото с экскурсии, которые будут сделаны на IPhone 13 Pro Max, и посоветуем вам лучшее заведение в городе, где готовят настоящий самаркандский плов
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Входные билеты не включены в стоимость экскурсии (цена билетов - от 8 $ с человека)
  • Питание и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель, вокзал или аэропорт
Завершение: Туристический комплекс «Вечный город»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договорённости
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Организационные детали
  • Услуги профессионального гида и опытного водителя включены в стоимость
  • Экскурсия проходит на автомобиле марки Chevrolet Cobalt. Транспорт и трансфер включены в стоимость
  • При желании, чтобы усвоить всю информацию и передохнуть, сделаем остановку на обед или чай в одном из заведений восточной или европейской кухни на ваш выбор
  • Отдельно оплачиваются входные билеты (Их общая стоимость равна 12 $ за человека), а также питание и напитки
  • По вашему желанию я также могу включить в экскурсию дегустацию вин, мастер-класс по приготовлению национальных блюд и посещение театров
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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