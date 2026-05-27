Самаркандская пивоварня: экскурсия и дегустация (всё включено)

Порой кажется, что в мусульманской стране нет места алкоголю.
Но я готов полностью перевернуть ваши представления об этом! Отправимся на авторскую пивоварню, о существовании которой не знают многие местные. Вы осмотрите производство с главным пивоваром, попробуете несколько сортов напитка. И даже сможете произвести собственную бутылку пива.
Описание экскурсии
Добро пожаловать на частную пивоварню
- Нас встретит основатель — мы наденем специальную униформу и отправимся в мир пива
- Вы увидите весь процесс производства напитка, выясните, откуда берётся сырьё и как работает оборудование
- Сможете самостоятельно выпустить одну бутылочку пива и даже собственноручно приклеить наклейку (бутылку вы заберёте с собой)
Изюминка — дегустация
- Вы попробуете 4 сорта пива — и узнаете об особенностях каждого из них (и поймёте, почему у них такие необычные названия)
- А ещё будет большая тарелка закусок: креветки в кляре, луковые кольцам, бургер, картофельные шарики и не только.
А после дегустации мы прогуляемся по парку «Вечный город», где филигранно совместили архитектуру средневековья и современность. И поговорим о традициях, быте и многом другом!
Организационные детали
- Экскурсия пройдёт на авто Kia Sportage, Chevrolet Tracker, Chevrolet Malibu
- Возможна экскурсия для большего количества участников на микроавтобусе (за доплату)
- Дегустация и небольшой мастер-класс по производству пива включены в стоимость
ежедневно в 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 и 18:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$80
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля Movenpick
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 и 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фируз — ваш гид в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 25 туристов
Я коренной самаркандец. Город показываю не парадный, а настоящий, с его доброй восточной душой. Встречаю путешественников с искренним гостеприимством и провожаю уже с тёплыми воспоминаниями и впечатлениями. Экскурсии со мной — это душевные разговоры на одном дыхании. С нетерпением жду нашей встречи!
