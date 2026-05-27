Самаркандская пивоварня: экскурсия и дегустация (всё включено)

Увидеть производство, самостоятельно изготовить бутылку пива и продегустировать 4 сорта с закусками
Порой кажется, что в мусульманской стране нет места алкоголю.

Но я готов полностью перевернуть ваши представления об этом! Отправимся на авторскую пивоварню, о существовании которой не знают многие местные. Вы осмотрите производство с главным пивоваром, попробуете несколько сортов напитка. И даже сможете произвести собственную бутылку пива.
Описание экскурсии

Добро пожаловать на частную пивоварню

  • Нас встретит основатель — мы наденем специальную униформу и отправимся в мир пива
  • Вы увидите весь процесс производства напитка, выясните, откуда берётся сырьё и как работает оборудование
  • Сможете самостоятельно выпустить одну бутылочку пива и даже собственноручно приклеить наклейку (бутылку вы заберёте с собой)

Изюминка — дегустация

  • Вы попробуете 4 сорта пива — и узнаете об особенностях каждого из них (и поймёте, почему у них такие необычные названия)
  • А ещё будет большая тарелка закусок: креветки в кляре, луковые кольцам, бургер, картофельные шарики и не только.

А после дегустации мы прогуляемся по парку «Вечный город», где филигранно совместили архитектуру средневековья и современность. И поговорим о традициях, быте и многом другом!

Организационные детали

  • Экскурсия пройдёт на авто Kia Sportage, Chevrolet Tracker, Chevrolet Malibu
  • Возможна экскурсия для большего количества участников на микроавтобусе (за доплату)
  • Дегустация и небольшой мастер-класс по производству пива включены в стоимость

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник$80
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У отеля Movenpick
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 и 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фируз
Фируз — ваш гид в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 25 туристов
Я коренной самаркандец. Город показываю не парадный, а настоящий, с его доброй восточной душой. Встречаю путешественников с искренним гостеприимством и провожаю уже с тёплыми воспоминаниями и впечатлениями. Экскурсии со мной — это душевные разговоры на одном дыхании. С нетерпением жду нашей встречи!

