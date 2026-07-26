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Из Самарканда - в Шахрисабз и горы Миранкуль

Побывать на родине Амира Темура и насладиться пейзажами
За пределами Золотого треугольника Узбекистана есть не менее интересные места. Предлагаю разнообразить путешествие и отправиться в Шахрисабз — на родину Тамерлана. Вы увидите руины летней резиденции правителя и мавзолей, где он повелел себя захоронить. Познакомитесь с историей Тимуридов и их империи. А ещё насладитесь прохладой и пейзажами в горах Миранкуль.
Из Самарканда - в Шахрисабз и горы Миранкуль
Из Самарканда - в Шахрисабз и горы Миранкуль
Из Самарканда - в Шахрисабз и горы Миранкуль

Описание экскурсии

  • Из Самарканда отправимся в Шахрисабз
  • По пути остановимся у камня Тешикташ, где снимали фильм «Апачи» с Гойко Митичем
  • Сделаем фото в загадочном урочище Плато Дьявола и узнаем красивую легенду о влюблённых
  • Полюбуемся дворцом Аксарай — летней резиденцией Амира Темура на его родине. От некогда величественного сооружения остались лишь гигантские пилоны, ставшие символом Шахрисабза
  • Увидим мавзолей Дорус-Сиадат, где великий завоеватель изначально завещал себя похоронить и подготовил тайный подземный склеп
  • Насладимся пейзажами гор Миранкуль, надышимся свежим воздухом и сделаем красивые фото

Вы узнаете:

  • как возникла династия Тимуридов
  • кем был Амир Темур и как он управлял своей империей
  • как складывалась судьба Мавераннахра — исторической области в Центральной Азии

Примерный тайминг

9:15 — выезд из Самарканда
10:30–12:30 — экскурсия по Шахрисабзу
12:30 — выезд в горы Миранкуль
13:00 — обед по пути в кафе или ресторане на выбор
15:00 — прибытие в горы
17:00 — выезд в Самарканд

Организационные детали

  • В стоимость включены: трансфер, вода
  • Обед оплачивается дополнительно и по желанию

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давлат
Давлат — ваш гид в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я сертифицированный гид по Узбекистану — одной из древнейших и самых величественных стран мира. Свободно владею русским и корейским языками, что позволяет мне проводить экскурсии для гостей из разных стран, помогая
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им открыть для себя магию Востока. Со мной вы не просто увидите достопримечательности Самарканда, а погрузитесь в его атмосферу, услышите увлекательные легенды, узнаете малоизвестные факты и почувствуете настоящий дух Великого шелкового пути. Я покажу вам величественный Регистан, тайны мавзолея Гур-Эмир, загадки обсерватории Улугбека и многое другое. А ещё мы попробуем настоящий узбекский плов, заглянем в древние мастерские и прогуляемся по уютным улочкам старого города. Самарканд — город, который оставляет в сердце незабываемый след. Я помогу вам увидеть его во всей красе!

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