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им открыть для себя магию Востока. Со мной вы не просто увидите достопримечательности Самарканда, а погрузитесь в его атмосферу, услышите увлекательные легенды, узнаете малоизвестные факты и почувствуете настоящий дух Великого шелкового пути. Я покажу вам величественный Регистан, тайны мавзолея Гур-Эмир, загадки обсерватории Улугбека и многое другое. А ещё мы попробуем настоящий узбекский плов, заглянем в древние мастерские и прогуляемся по уютным улочкам старого города. Самарканд — город, который оставляет в сердце незабываемый след. Я помогу вам увидеть его во всей красе!