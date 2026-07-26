За пределами Золотого треугольника Узбекистана есть не менее интересные места. Предлагаю разнообразить путешествие и отправиться в Шахрисабз — на родину Тамерлана. Вы увидите руины летней резиденции правителя и мавзолей, где он повелел себя захоронить. Познакомитесь с историей Тимуридов и их империи. А ещё насладитесь прохладой и пейзажами в горах Миранкуль.
Описание экскурсии
- Из Самарканда отправимся в Шахрисабз
- По пути остановимся у камня Тешикташ, где снимали фильм «Апачи» с Гойко Митичем
- Сделаем фото в загадочном урочище Плато Дьявола и узнаем красивую легенду о влюблённых
- Полюбуемся дворцом Аксарай — летней резиденцией Амира Темура на его родине. От некогда величественного сооружения остались лишь гигантские пилоны, ставшие символом Шахрисабза
- Увидим мавзолей Дорус-Сиадат, где великий завоеватель изначально завещал себя похоронить и подготовил тайный подземный склеп
- Насладимся пейзажами гор Миранкуль, надышимся свежим воздухом и сделаем красивые фото
Вы узнаете:
- как возникла династия Тимуридов
- кем был Амир Темур и как он управлял своей империей
- как складывалась судьба Мавераннахра — исторической области в Центральной Азии
Примерный тайминг
9:15 — выезд из Самарканда
10:30–12:30 — экскурсия по Шахрисабзу
12:30 — выезд в горы Миранкуль
13:00 — обед по пути в кафе или ресторане на выбор
15:00 — прибытие в горы
17:00 — выезд в Самарканд
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер, вода
- Обед оплачивается дополнительно и по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давлат — ваш гид в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я сертифицированный гид по Узбекистану — одной из древнейших и самых величественных стран мира. Свободно владею русским и корейским языками, что позволяет мне проводить экскурсии для гостей из разных стран, помогая
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