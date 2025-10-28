Чтобы за пару часов составить полное и яркое впечатление о Самарканде, отправляйтесь на нашу ежедневную прогулку! Она оптимальна для начала вашего путешествия: вы пройдёте по главным достопримечательностям города голубых куполов — и по его эпохам. Прикоснётесь к культуре, ощутите колорит, сориентируетесь и получите советы для следующих дней.
Описание экскурсии
Прогулка в сердце Самарканда сквозь века
Из всех городов Узбекистана именно в Самарканде можно буквально увидеть историю: вот сейчас мы стоим в средневековой части города, пройдёмся в сторону — перед вами русский квартал, повернём — и попадём в традиционную махаллю, вынырнем из арки — окажемся у мавзолея великого полководца… Так, гуляя с нашим увлечённым гидом, вы откроете тайны разных эпох Самарканда и увидите их ключевые памятники.
Маршрут
- Мавзолей Гур-Эмир
- Площадь Регистан с тремя медресе
- Центр ремесленников «Хунарманд»
- Мечети Биби-Ханум и Хазрет-Хазр
- Сиабский базар
Самарканд как слоёный пирог истории и культуры
Главная тема экскурсии — тонкая грань между прошлым и настоящим.
- Вы узнаете, как самаркандцы берегут традиции предков в институтах семьи и общественной жизни
- Услышите о секрете успеха великого Тамерлана и о системе образования на этой территории в Средние века
- Посмотрите на майолику, мозаику, терракоту и познакомитесь с древними градостроительными нормами
- Откроете тонкости торговли на рынке и традиции узбекского гостеприимства
Организационные детали
- Место и время начала экскурсии едины для всех участников
- Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей (осмотр только снаружи)
- Экскурсия проходит ежедневно по одному маршруту. С его картой можно ознакомиться в разделе «Фото»
- В конце экскурсии вас ждёт сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Самарканде, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
- Экскурсия проводится без наушников
- Эту экскурсию вы также можете забронировать в индивидуальном формате (только для вашей компании)
ежедневно в 15:15
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$25
|Дети до 8 лет
|Бесплатно
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около мавзолея Гур-Эмир
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 88311 туристов
Привет! Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
28 окт 2025
Эльдар, спасибо за экскурсию, которая помогла увидеть живой Самарканд
