Свидание с Самаркандом каждый день

Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей
Чтобы за пару часов составить полное и яркое впечатление о Самарканде, отправляйтесь на нашу ежедневную прогулку! Она оптимальна для начала вашего путешествия: вы пройдёте по главным достопримечательностям города голубых куполов — и по его эпохам. Прикоснётесь к культуре, ощутите колорит, сориентируетесь и получите советы для следующих дней.
1 отзыв
Описание экскурсии

Прогулка в сердце Самарканда сквозь века

Из всех городов Узбекистана именно в Самарканде можно буквально увидеть историю: вот сейчас мы стоим в средневековой части города, пройдёмся в сторону — перед вами русский квартал, повернём — и попадём в традиционную махаллю, вынырнем из арки — окажемся у мавзолея великого полководца… Так, гуляя с нашим увлечённым гидом, вы откроете тайны разных эпох Самарканда и увидите их ключевые памятники.

Маршрут

  • Мавзолей Гур-Эмир
  • Площадь Регистан с тремя медресе
  • Центр ремесленников «Хунарманд»
  • Мечети Биби-Ханум и Хазрет-Хазр
  • Сиабский базар

Самарканд как слоёный пирог истории и культуры

Главная тема экскурсии — тонкая грань между прошлым и настоящим.

  • Вы узнаете, как самаркандцы берегут традиции предков в институтах семьи и общественной жизни
  • Услышите о секрете успеха великого Тамерлана и о системе образования на этой территории в Средние века
  • Посмотрите на майолику, мозаику, терракоту и познакомитесь с древними градостроительными нормами
  • Откроете тонкости торговли на рынке и традиции узбекского гостеприимства

Организационные детали

  • Место и время начала экскурсии едины для всех участников
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей (осмотр только снаружи)
  • Экскурсия проходит ежедневно по одному маршруту. С его картой можно ознакомиться в разделе «Фото»
  • В конце экскурсии вас ждёт сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Самарканде, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
  • Экскурсия проводится без наушников
  • Эту экскурсию вы также можете забронировать в индивидуальном формате (только для вашей компании)

ежедневно в 15:15

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$25
Дети до 8 летБесплатно
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около мавзолея Гур-Эмир
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
28 окт 2025
Эльдар, спасибо за экскурсию, которая помогла увидеть живой Самарканд

