Сказочный Самарканд - эдем Востока: индивидуальная экскурсия
Самарканд, подобно сказкам «Тысячи и одной ночи», полон тайн и легенд. Прогуляйтесь по улочкам старого города и прикоснитесь к его величественному наследию
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
$110 за всё до 6 чел.
О Самарканде с любовью
Увидеть, услышать и почувствовать главное о сказочном городе на обзорной экскурсии
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
$188 за всё до 4 чел.
Мир искусств Самарканда: полное погружение
Познакомьтесь с искусством Самарканда: посетите мавзолей Гур-Эмир, Регистан, Сиабский базар и мастер-класс по арабской каллиграфии
Завтра в 09:30
11 дек в 09:00
$100 за всё до 6 чел.
Самарканд: город, хранящий древние тайны Востока
Погрузитесь в атмосферу Средневековья, путешествуя по Самарканду. Вас ждут легендарные мечети, базары и некрополи, полные истории и культуры
Начало: У усыпальницы Темуридов
Расписание: ежедневно в 10:00 и 16:00
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
$31
$36 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Мы были на экскурсии 4 ноября. Нашим гидом был Анвар. Очень приятный человек и достойный гид.
Мы в первый раз были
Мы в первый раз были
Нашего экскурсовода звали Анвар. Очень понравилось его сопровождение. Маршрут хороший - много пешком, немного на машине. Интересный рассказ об истории города и народа в целом.
С организаторами очень легко договориться об изменениях в программе. Можно даже подобрать время более раннее, чем предлагается.
Экскурсию провел Анвар, было
Экскурсию провел Анвар, было
