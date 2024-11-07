Мои заказы

Самаркандская арт-галерея – экскурсии в Самарканде

Найдено 4 экскурсии в категории «Самаркандская арт-галерея» в Самарканде на русском языке, цены от $31, скидки до 14%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Сказочный Самарканд - эдем Востока
Пешая
5 часов
467 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сказочный Самарканд - эдем Востока: индивидуальная экскурсия
Самарканд, подобно сказкам «Тысячи и одной ночи», полон тайн и легенд. Прогуляйтесь по улочкам старого города и прикоснитесь к его величественному наследию
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
$110 за всё до 6 чел.
О Самарканде с любовью
На машине
5 часов
154 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
О Самарканде с любовью
Увидеть, услышать и почувствовать главное о сказочном городе на обзорной экскурсии
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
$188 за всё до 4 чел.
Мир искусств Самарканда: полное погружение
Пешая
5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Мир искусств Самарканда: полное погружение
Познакомьтесь с искусством Самарканда: посетите мавзолей Гур-Эмир, Регистан, Сиабский базар и мастер-класс по арабской каллиграфии
Завтра в 09:30
11 дек в 09:00
$100 за всё до 6 чел.
Самарканд: город, хранящий древние тайны Востока
Пешая
4.5 часа
-
14%
10 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Самарканд: город, хранящий древние тайны Востока
Погрузитесь в атмосферу Средневековья, путешествуя по Самарканду. Вас ждут легендарные мечети, базары и некрополи, полные истории и культуры
Начало: У усыпальницы Темуридов
Расписание: ежедневно в 10:00 и 16:00
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
$31$36 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Ермакова
    7 ноября 2024
    Мир искусств Самарканда: полное погружение
    Мы были на экскурсии 4 ноября. Нашим гидом был Анвар. Очень приятный человек и достойный гид.
    Мы в первый раз были
    читать дальше

    в Узбекистане, и нам было интересно всё. На экскурсии мы получили и исторические факты, и рассказ о национальных особенностях и красоту Самарканда, эмоции и впечатления.
    Благодарны организаторам и гиду.
    Совет путешественникам: задавайте вопросы, немного изучив тему до экскурсии, и тогда Вы получите максимальное удовольствие и будете в диалоге с гидом!

  • В
    Вера
    20 апреля 2024
    Мир искусств Самарканда: полное погружение
    Нашего экскурсовода звали Анвар. Очень понравилось его сопровождение. Маршрут хороший - много пешком, немного на машине. Интересный рассказ об истории города и народа в целом.
  • В
    Владимир
    14 апреля 2024
    Мир искусств Самарканда: полное погружение
    С организаторами очень легко договориться об изменениях в программе. Можно даже подобрать время более раннее, чем предлагается.
    Экскурсию провел Анвар, было
    читать дальше

    интересно и весело.
    Что можно было бы поправить - добавить какую-то попутную информацию между локациями, а то если самим не разгонять, то получается тишина между локациями. Точно стоит пересмотреть подход к галереям, они казались инородными в экскурсии, в какиех-то мы просто потоптались, посмотрели на какие-то картинки, без информации.

Сколько стоит экскурсия по Самарканду в декабре 2025
Сейчас в Самарканде в категории "Самаркандская арт-галерея" можно забронировать 4 экскурсии от 31 до 188 со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 634 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
