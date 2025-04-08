Мои заказы

Центр ремесленников в Самарканде: керамика, шёлковая бумага и плов

Откройте для себя мир самаркандских ремёсел: керамика, плов и шёлковая бумага. Уникальные мастер-классы ждут вас
В Центре ремесленников Самарканда вы сможете познакомиться с традиционными узбекскими ремёслами и кухней.

Участники увидят процесс создания керамики, чеканки и резьбы по дереву, а также научатся готовить плов и выпекать самсу.
В мастерской по изготовлению шёлковой бумаги вы узнаете секреты древнего ремесла. В завершение - дегустация узбекских сладостей и чаепитие в традиционной чайхане. Это уникальная возможность прикоснуться к культуре и истории Узбекистана

1 отзыв

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🎨 Уникальные мастер-классы по ремёслам
  • 🍲 Приготовление аутентичного плова
  • 📜 Изготовление шёлковой бумаги
  • 🖌️ Искусство чеканки и резьбы
  • ☕ Дегустация узбекских сладостей

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения мастер-классов в Самарканде - весна и осень, с марта по май и с сентября по ноябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная для путешествий. Летом, с июня по август, может быть жарко, но мероприятия проходят в помещении, что делает их доступными круглый год. Зимой, с декабря по февраль, погода прохладнее, но это время также подходит для посещения, если вы предпочитаете меньшее количество туристов.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Центр ремесленников в Самарканде: керамика, шёлковая бумага и плов© Муксин
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Мастерская керамики
  • Зал чеканки и гравировки
  • Мастерская резьбы по дереву
  • Кулинарная мастерская по приготовлению плова
  • Мастерская по изготовлению бумаги из шелкопряда
  • Выставка миниатюрных картин и каллиграфии
  • Традиционная чайхана

Описание мастер-класса

В Центре ремесленников вы погрузитесь в многовековые традиции узбекского искусства и кулинарии. Вот ключевые локации и объекты на вашем пути:

  • Мастерская керамики

Вы увидите глиняную посуду, декоративные плитки и национальные статуэтки. Понаблюдаете за мастером, который покажет тонкости создания керамических изделий от лепки до росписи. А ещё самостоятельно раскрасите фигурку, чтобы прочувствовать трудоёмкость ручной работы и насладиться этим процессом.

  • Зал чеканки и гравировки

Здесь вас ждут изделия из меди и серебра — декоративные блюда, традиционные узоры на металлических табличках и миниатюрные сувениры. Чеканка — не просто украшение, а вид искусства, в котором отражаются национальные мотивы и самобытность народа. Вы поучаствуете в создании небольшого узора на металле под руководством мастера.

  • Мастерская резьбы по дереву

Вы рассмотрите изящные резные сундуки, рамы для зеркал, подставки для книг, национальные узоры. И увидите, приняв участие в начальном этапе работы, как каждый удар по дереву обретает форму и смысл.

  • Кулинарная мастерская по приготовлению плова

От момента выбора ингредиентов до приготовления на открытом огне — вы увидите каждый этап создания плова. Услышите о культуре гостеприимства и попробуете свои силы в готовке, почувствовав единство с традицией.

  • Мастерская по изготовлению бумаги из шелкопряда

Вы оцените кропотливый процесс создания бумаги из коконов шелкопряда. Этот метод практикуется в Узбекистане с древних времён. Вы узнаете, почему эта бумага хранится веками, и получите нежный лист на память.

  • Мастер-классы по выпечке самсы, бичака и лепёшек

Узбекская выпечка — это многовековые рецепты, передающиеся от поколения к поколению. Вы сформируете лепёшки и самсу, понаблюдаете за выпеканием и насладитесь результатом на дегустации.

  • Выставка миниатюрных картин и каллиграфии

Миниатюры — это сказания через художественные образы. Изящные узоры и фрагменты каллиграфических надписей продемонстрируют, как искусство букв переплетается с культурой.

  • Традиционная чайхана

С чашкой ароматного зелёного чая вы отдохнёте в аутентичной чайхане и насладитесь теплом узбекского гостеприимства.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле, посещение мастерских и участие в одном из мастер-классов на выбор дегустация сладостей и чаепитие.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 250 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Муксин
Муксин — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 2308 туристов
Я представляю дружную команду гидов в Узбекистане. Все мы обладаем глубокими знаниями в области истории, культуры и достопримечательностей страны. Наша цель — создать незабываемый опыт для путешественников, сделать каждую поездку комфортной и запоминающейся.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ирина
Ирина
8 апр 2025
Захватывающее и незабываемое приключение! Мы с друзьями посетили Самаркандский город Мастеров и были поражены масштабом представленных мастерских и мастер-классов. Особенно хочу выразить благодарность Милене за увлекательный мастер-класс по росписи платков.
читать дальше

Ее талант и профессионализм вдохновляют! В течение нескольких часов мы погрузились в мир древних технологий и искусства, научились основам росписи и создали удивительные работы своими собственными руками. Милене удалось прекрасно объяснить каждый шаг, поддержать и вдохновить каждого из участников группы. Ее терпение и индивидуальный подход заслуживают отдельного восхищения. Участие в этом мастер-классе стало для нас настоящим открытием и положительным опытом. Мы уносим с собой не только красивые платки, которые мы сделали сами, но и впечатления, которые навсегда останутся в сердцах. Благодаря Милени и Самаркандскому городу Мастеров у нас осталось яркое и волнующее воспоминание, которое мы обязательно будем делиться с другими. Рекомендую всем любителям творчества и истории посетить этот удивительный уголок, где знание рукоделия и национальных традиций передается из поколения в поколение. Спасибо за возможность окунуться в атмосферу прошлого и создать нечто уникальное под руководством истинного мастера!

Входит в следующие категории Самарканда

