Сейчас ноябрь — это идеальное время.

Лучшее время для посещения мастер-классов в Самарканде - весна и осень, с марта по май и с сентября по ноябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная для путешествий. Летом, с июня по август, может быть жарко, но мероприятия проходят в помещении, что делает их доступными круглый год. Зимой, с декабря по февраль, погода прохладнее, но это время также подходит для посещения, если вы предпочитаете меньшее количество туристов.

В Центре ремесленников Самарканда вы сможете познакомиться с традиционными узбекскими ремёслами и кухней.Участники увидят процесс создания керамики, чеканки и резьбы по дереву, а также научатся готовить плов и выпекать самсу.

В мастерской по изготовлению шёлковой бумаги вы узнаете секреты древнего ремесла. В завершение - дегустация узбекских сладостей и чаепитие в традиционной чайхане. Это уникальная возможность прикоснуться к культуре и истории Узбекистана

за 1–4 человек или $43 за человека, если вас больше

Описание мастер-класса

В Центре ремесленников вы погрузитесь в многовековые традиции узбекского искусства и кулинарии. Вот ключевые локации и объекты на вашем пути:

Мастерская керамики

Вы увидите глиняную посуду, декоративные плитки и национальные статуэтки. Понаблюдаете за мастером, который покажет тонкости создания керамических изделий от лепки до росписи. А ещё самостоятельно раскрасите фигурку, чтобы прочувствовать трудоёмкость ручной работы и насладиться этим процессом.

Зал чеканки и гравировки

Здесь вас ждут изделия из меди и серебра — декоративные блюда, традиционные узоры на металлических табличках и миниатюрные сувениры. Чеканка — не просто украшение, а вид искусства, в котором отражаются национальные мотивы и самобытность народа. Вы поучаствуете в создании небольшого узора на металле под руководством мастера.

Мастерская резьбы по дереву

Вы рассмотрите изящные резные сундуки, рамы для зеркал, подставки для книг, национальные узоры. И увидите, приняв участие в начальном этапе работы, как каждый удар по дереву обретает форму и смысл.

Кулинарная мастерская по приготовлению плова

От момента выбора ингредиентов до приготовления на открытом огне — вы увидите каждый этап создания плова. Услышите о культуре гостеприимства и попробуете свои силы в готовке, почувствовав единство с традицией.

Мастерская по изготовлению бумаги из шелкопряда

Вы оцените кропотливый процесс создания бумаги из коконов шелкопряда. Этот метод практикуется в Узбекистане с древних времён. Вы узнаете, почему эта бумага хранится веками, и получите нежный лист на память.

Мастер-классы по выпечке самсы, бичака и лепёшек

Узбекская выпечка — это многовековые рецепты, передающиеся от поколения к поколению. Вы сформируете лепёшки и самсу, понаблюдаете за выпеканием и насладитесь результатом на дегустации.

Выставка миниатюрных картин и каллиграфии

Миниатюры — это сказания через художественные образы. Изящные узоры и фрагменты каллиграфических надписей продемонстрируют, как искусство букв переплетается с культурой.

Традиционная чайхана

С чашкой ароматного зелёного чая вы отдохнёте в аутентичной чайхане и насладитесь теплом узбекского гостеприимства.

