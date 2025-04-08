Участники увидят процесс создания керамики, чеканки и резьбы по дереву, а также научатся готовить плов и выпекать самсу.
5 причин купить этот мастер-класс
- 🎨 Уникальные мастер-классы по ремёслам
- 🍲 Приготовление аутентичного плова
- 📜 Изготовление шёлковой бумаги
- 🖌️ Искусство чеканки и резьбы
- ☕ Дегустация узбекских сладостей
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Мастерская керамики
- Зал чеканки и гравировки
- Мастерская резьбы по дереву
- Кулинарная мастерская по приготовлению плова
- Мастерская по изготовлению бумаги из шелкопряда
- Выставка миниатюрных картин и каллиграфии
- Традиционная чайхана
Описание мастер-класса
В Центре ремесленников вы погрузитесь в многовековые традиции узбекского искусства и кулинарии. Вот ключевые локации и объекты на вашем пути:
- Мастерская керамики
Вы увидите глиняную посуду, декоративные плитки и национальные статуэтки. Понаблюдаете за мастером, который покажет тонкости создания керамических изделий от лепки до росписи. А ещё самостоятельно раскрасите фигурку, чтобы прочувствовать трудоёмкость ручной работы и насладиться этим процессом.
- Зал чеканки и гравировки
Здесь вас ждут изделия из меди и серебра — декоративные блюда, традиционные узоры на металлических табличках и миниатюрные сувениры. Чеканка — не просто украшение, а вид искусства, в котором отражаются национальные мотивы и самобытность народа. Вы поучаствуете в создании небольшого узора на металле под руководством мастера.
- Мастерская резьбы по дереву
Вы рассмотрите изящные резные сундуки, рамы для зеркал, подставки для книг, национальные узоры. И увидите, приняв участие в начальном этапе работы, как каждый удар по дереву обретает форму и смысл.
- Кулинарная мастерская по приготовлению плова
От момента выбора ингредиентов до приготовления на открытом огне — вы увидите каждый этап создания плова. Услышите о культуре гостеприимства и попробуете свои силы в готовке, почувствовав единство с традицией.
- Мастерская по изготовлению бумаги из шелкопряда
Вы оцените кропотливый процесс создания бумаги из коконов шелкопряда. Этот метод практикуется в Узбекистане с древних времён. Вы узнаете, почему эта бумага хранится веками, и получите нежный лист на память.
- Мастер-классы по выпечке самсы, бичака и лепёшек
Узбекская выпечка — это многовековые рецепты, передающиеся от поколения к поколению. Вы сформируете лепёшки и самсу, понаблюдаете за выпеканием и насладитесь результатом на дегустации.
- Выставка миниатюрных картин и каллиграфии
Миниатюры — это сказания через художественные образы. Изящные узоры и фрагменты каллиграфических надписей продемонстрируют, как искусство букв переплетается с культурой.
- Традиционная чайхана
С чашкой ароматного зелёного чая вы отдохнёте в аутентичной чайхане и насладитесь теплом узбекского гостеприимства.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле, посещение мастерских и участие в одном из мастер-классов на выбор дегустация сладостей и чаепитие.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды