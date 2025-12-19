Мои заказы

По живописным долинам и горам Агалыка

Треккинг с философскими разговорами и созерцанием природы в окрестностях Самарканда
Агалык — тихая горная долина недалеко от Самарканда.

Повсюду — первозданная природа: зелёные холмы, можжевеловые и миндальные рощи, прохладные ущелья и прозрачные ручьи. Весной долина покрывается цветами, а летом наполняется ароматами трав и шелестом листвы. Идеальное место для долгих прогулок, неспешного отдыха и созерцания!
Описание экскурсии

9:15 — выезд из вашего отеля в Самарканде
10:15 — подножие горы Верхнего Агалыка: начало треккинга, высота ~930 м
10:50 — первый обзорный холм: отдых, высота ~980 м
12:10 — второй обзорный холм: отдых, высота ~990 м
12:30 — скалистый обрыв: обеденный привал, высота ~1000 м
14:00 — обзорная гора: привал, высота ~1300 м
До вершины мы пройдём чуть больше 5 км.
15:30 — начало обратного пути
17:00 — возвращение к подножию горы Агалык, дорога в Самарканд

Маршрут может корректироваться в зависимости от ваших пожеланий и погодных условий.

В пути вы услышите об особенностях жизни местных жителей — агалычан, узнаете интересные факты о природе региона. Если повезёт, мы встретим пастуха с весёлым осликом, которого можно потрепать за уши и даже прокатиться на нём.

При желании можем вести философские разговоры. Или больше времени проводить в тишине, наслаждаясь единением с природой.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на Chevrolet Cobalt, походные палки, туристические сидушки
  • Питание не включено. Обязательно возьмите с собой не меньше 1,5 л воды и сытный перекус. Еду можно приобрести по дороге, на Калорийном рынке
  • Ограничения: возраст от 10 до 65, без заболеваний в стадии обострения. Особая физподготовка не требуется, но ходить придётся много — пожалуйста, рассчитывайте свои силы
  • С вами буду я или другой сопровождающий из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рустам
Рустам — ваша команда гидов в Самарканде
Я основатель небольшой команды близких по духу людей. Наша специализация — природные маршруты, нетронутая красота в шаге от привычных дорог, лёгкий треккинг, комплексные туры. Мы отведём вас в самые интересные и живописные природные уголки близ Самарканда, идеальные для прогулок, отдыха и созерцания.

