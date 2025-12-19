Агалык — тихая горная долина недалеко от Самарканда. Повсюду — первозданная природа: зелёные холмы, можжевеловые и миндальные рощи, прохладные ущелья и прозрачные ручьи. Весной долина покрывается цветами, а летом наполняется ароматами трав и шелестом листвы. Идеальное место для долгих прогулок, неспешного отдыха и созерцания!

за 1–3 человек или $40 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

9:15 — выезд из вашего отеля в Самарканде

10:15 — подножие горы Верхнего Агалыка: начало треккинга, высота ~930 м

10:50 — первый обзорный холм: отдых, высота ~980 м

12:10 — второй обзорный холм: отдых, высота ~990 м

12:30 — скалистый обрыв: обеденный привал, высота ~1000 м

14:00 — обзорная гора: привал, высота ~1300 м

До вершины мы пройдём чуть больше 5 км.

15:30 — начало обратного пути

17:00 — возвращение к подножию горы Агалык, дорога в Самарканд

Маршрут может корректироваться в зависимости от ваших пожеланий и погодных условий.

В пути вы услышите об особенностях жизни местных жителей — агалычан, узнаете интересные факты о природе региона. Если повезёт, мы встретим пастуха с весёлым осликом, которого можно потрепать за уши и даже прокатиться на нём.

При желании можем вести философские разговоры. Или больше времени проводить в тишине, наслаждаясь единением с природой.

