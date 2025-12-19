Треккинг с философскими разговорами и созерцанием природы в окрестностях Самарканда
Агалык — тихая горная долина недалеко от Самарканда.
Повсюду — первозданная природа: зелёные холмы, можжевеловые и миндальные рощи, прохладные ущелья и прозрачные ручьи. Весной долина покрывается цветами, а летом наполняется ароматами трав и шелестом листвы. Идеальное место для долгих прогулок, неспешного отдыха и созерцания!
Описание экскурсии
9:15 — выезд из вашего отеля в Самарканде 10:15 — подножие горы Верхнего Агалыка: начало треккинга, высота ~930 м 10:50 — первый обзорный холм: отдых, высота ~980 м 12:10 — второй обзорный холм: отдых, высота ~990 м 12:30 — скалистый обрыв: обеденный привал, высота ~1000 м 14:00 — обзорная гора: привал, высота ~1300 м До вершины мы пройдём чуть больше 5 км. 15:30 — начало обратного пути 17:00 — возвращение к подножию горы Агалык, дорога в Самарканд
Маршрут может корректироваться в зависимости от ваших пожеланий и погодных условий.
В пути вы услышите об особенностях жизни местных жителей — агалычан, узнаете интересные факты о природе региона. Если повезёт, мы встретим пастуха с весёлым осликом, которого можно потрепать за уши и даже прокатиться на нём.
При желании можем вести философские разговоры. Или больше времени проводить в тишине, наслаждаясь единением с природой.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на Chevrolet Cobalt, походные палки, туристические сидушки
Питание не включено. Обязательно возьмите с собой не меньше 1,5 л воды и сытный перекус. Еду можно приобрести по дороге, на Калорийном рынке
Ограничения: возраст от 10 до 65, без заболеваний в стадии обострения. Особая физподготовка не требуется, но ходить придётся много — пожалуйста, рассчитывайте свои силы
С вами буду я или другой сопровождающий из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рустам — ваша команда гидов в Самарканде
Я основатель небольшой команды близких по духу людей. Наша специализация — природные маршруты, нетронутая красота в шаге от привычных дорог, лёгкий треккинг, комплексные туры.
Мы отведём вас в самые интересные и живописные природные уголки близ Самарканда, идеальные для прогулок, отдыха и созерцания.