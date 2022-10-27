«Вечный город» — огромный парк, воссоздающий атмосферу древнего восточного города и одновременно использующий достижения современных технологий. Вы увидите в нем отголоски Хивы, Бухары, Ферганы, Ташкента и, конечно, старинного Самарканда. Оцените кинетическую инсталляцию «Солнце», отыщете кукольный театр и библиотеку. А я расскажу, как создавался комплекс и кому принадлежит его идея.
Узбекистан — страна с богатыми многовековыми традициями. Вы увидите, как рождаются шелковые ковры и миниатюры, как создаются резьба по дереву и роскошные национальные костюмы. Кроме того, погуляете по живописной набережной и, по желанию, попробуете местные гастрономические специалитеты: слоеную самсу из тандыра и ароматные марочные вина.