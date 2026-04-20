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Огни Самарканда

Погрузитесь в атмосферу древнего восточного города, прогуляйтесь по подсвеченным улицам и насладитесь уникальными ремеслами и гастрономией
В августе 2022 года в Самарканде открылся гигантский историко-этнографический комплекс "Вечный город". По территории он в десять раз превосходит московский Кремль. Вечером, когда все объекты подсвечены огнями, здесь царит атмосфера
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волшебства.

Прогулка по стилизованным под старину улицам, поющие фонтаны, лавки художников и ремесленные мастерские создают уникальное впечатление.

Комплекс воссоздает атмосферу древнего восточного города, используя достижения современных технологий. Здесь можно увидеть отголоски Хивы, Бухары, Ферганы, Ташкента и старинного Самарканда. Кинетическая инсталляция "Солнце", кукольный театр и библиотека дополняют культурное богатство.

Узбекистан славится своими многовековыми традициями, и здесь можно увидеть, как рождаются шелковые ковры, миниатюры, резьба по дереву и национальные костюмы.

Живописная набережная и местные гастрономические специалитеты, такие как слоеная самса из тандыра и ароматные марочные вина, делают экскурсию незабываемой. Транспорт включен в стоимость, еда и напитки оплачиваются дополнительно. По запросу возможна встреча на вокзале или в аэропорту. Оплата остатка стоимости экскурсии наличными в любой валюте

4.9
30 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Вечерняя экскурсия с подсветкой
  • 🎨 Уникальные ремесленные мастерские
  • 🍷 Дегустация местных специалитетов
  • 📚 Историко-этнографический комплекс
  • 🚗 Включенный транспорт
  • 👥 Индивидуальный подход
Огни Самарканда
Огни Самарканда
Огни Самарканда

Что можно увидеть

  • Вечный город
  • Кинетическая инсталляция «Солнце»
  • Кукольный театр
  • Библиотека
  • Поющие фонтаны

Описание экскурсии

Прошлое и настоящее

«Вечный город» — огромный парк, воссоздающий атмосферу древнего восточного города и одновременно использующий достижения современных технологий. Вы увидите в нем отголоски Хивы, Бухары, Ферганы, Ташкента и, конечно, старинного Самарканда. Оцените кинетическую инсталляцию «Солнце», отыщете кукольный театр и библиотеку. А я расскажу, как создавался комплекс и кому принадлежит его идея.

Мир старинных ремесел

Узбекистан — страна с богатыми многовековыми традициями. Вы увидите, как рождаются шелковые ковры и миниатюры, как создаются резьба по дереву и роскошные национальные костюмы. Кроме того, погуляете по живописной набережной и, по желанию, попробуете местные гастрономические специалитеты: слоеную самсу из тандыра и ароматные марочные вина.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Транспорт включен в стоимость
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • По запросу мы можем встретить вас на вокзале или в аэропорту
  • Оплатить остаток стоимости экскурсии на месте вы можете наличными в любой валюте

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джамшед
Джамшед — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1109 туристов
Мы — команда профессиональных гидов в Узбекистане. Уже много лет мы организовываем и проводим интереснейшие туры и экскурсии по всей стране. С радостью раскроем для вас красоту городов и природы, покажем гостеприимство местных жителей, познакомим с древними ремёслами и национальной кухней. Будет интересно и душевно!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
29
4
3
2
1
1
Дарья
Вечерняя экскурсия «Огни Самарканда» — это редкое ощущение тишины и уюта, когда город раскрывается без суеты и лишнего шума. Очень спокойно, почти безлюдно, без толп туристов — можно по-настоящему прочувствовать атмосферу и насладиться моментом. Мягкий свет, размеренный ритм и душевная подача создают особое, почти медитативное настроение. Очень красиво и гармонично. Рекомендую.
Вечерняя экскурсия «Огни Самарканда» — это редкое ощущение тишины и уюта, когда город раскрывается без суеты
Вечерняя экскурсия «Огни Самарканда» — это редкое ощущение тишины и уюта, когда город раскрывается без суеты
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Д
Очень понравилась экскурсия "Огни Самарканда", а также гид и организатор - Джамшед. Новый район "Шелковый путь" - это новый туристический кластер на окраине Самарканда. На территории данного кластера созданы мини - города: Самарканд, Бухара и Ташкент. В процессе экскурсии ознакомились с ремесленническими мастерскими; также увидели поющие фонтаны и прокатились на лодке по Грибному каналу.
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Е
Отличная экскурсия с посещением Вечного города и фонтанов. Прекрасный позитивный гид, красивые места, заодно посмотрели, как делают бумагу - не нужно и на бумажную фабрику ехать) на обратном пути заехали на Регистан - попали на лазерное шоу.
Отличная экскурсия с посещением Вечного города и фонтанов. Прекрасный позитивный гид, красивые места, заодно посмотрели, как
Отличная экскурсия с посещением Вечного города и фонтанов. Прекрасный позитивный гид, красивые места, заодно посмотрели, как
Отличная экскурсия с посещением Вечного города и фонтанов. Прекрасный позитивный гид, красивые места, заодно посмотрели, как
Отличная экскурсия с посещением Вечного города и фонтанов. Прекрасный позитивный гид, красивые места, заодно посмотрели, как
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jeff
Нашим проводником по Самарканду был Джамшед-гид высокого уровня великолепный русский язык, увлекательнейший рассказ, вовлеченность в материал,интеллигентность, клиентоориентированность во всем. Он погрузил нас в восточную сказку,легенды факты и хорошее чувство юмора,весь
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день прошел как на одном дыхании. Помимо ночной экскурсии по Вечному городу Джамшед провел для нас великолепную экскурсию по городу мы также посетили винную дегустацию,ковровую фабрику,насладились вкусной самсой в местной чайхане,попробовали также сочные манты и шашлыки а визит в восточный базар добавил больше красок.
Мы безумно благодарны организаторам этой экскурсии и также талантливейшему Джамшеду!
Успехов Вам,Джамшед! Благодарны и очарованы!

Нашим проводником по Самарканду был Джамшед-гид высокого уровня великолепный русский язык, увлекательнейший рассказ, вовлеченность в материал,интеллигентность,
Нашим проводником по Самарканду был Джамшед-гид высокого уровня великолепный русский язык, увлекательнейший рассказ, вовлеченность в материал,интеллигентность,
Нашим проводником по Самарканду был Джамшед-гид высокого уровня великолепный русский язык, увлекательнейший рассказ, вовлеченность в материал,интеллигентность,
Нашим проводником по Самарканду был Джамшед-гид высокого уровня великолепный русский язык, увлекательнейший рассказ, вовлеченность в материал,интеллигентность,
Нашим проводником по Самарканду был Джамшед-гид высокого уровня великолепный русский язык, увлекательнейший рассказ, вовлеченность в материал,интеллигентность,
Нашим проводником по Самарканду был Джамшед-гид высокого уровня великолепный русский язык, увлекательнейший рассказ, вовлеченность в материал,интеллигентность,
Нашим проводником по Самарканду был Джамшед-гид высокого уровня великолепный русский язык, увлекательнейший рассказ, вовлеченность в материал,интеллигентность,
Нашим проводником по Самарканду был Джамшед-гид высокого уровня великолепный русский язык, увлекательнейший рассказ, вовлеченность в материал,интеллигентность,
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Анна
Несмотря на то, что основная часть рассчитана на Вечный город, Джамшед рассказал много интересных фактов о Самарканде, провез по ночному бульвару, с остановками на фото. Нам не очень повезло с
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погодой, да и часть Вечного города была на ремонте, но все это было скомпенсировано посещением знаковых достопримечательностей Самарканда (Гур-Эмир и Регистан), в вечернее время все можно осмотреть без толп туристов! Джамшед подстраивает маршрут под вас и достаточно гибко меняет планы в зависимости от погоды и ситуации. Рекомендую!

Несмотря на то, что основная часть рассчитана на Вечный город, Джамшед рассказал много интересных фактов о
Несмотря на то, что основная часть рассчитана на Вечный город, Джамшед рассказал много интересных фактов о
Несмотря на то, что основная часть рассчитана на Вечный город, Джамшед рассказал много интересных фактов о
Несмотря на то, что основная часть рассчитана на Вечный город, Джамшед рассказал много интересных фактов о
Несмотря на то, что основная часть рассчитана на Вечный город, Джамшед рассказал много интересных фактов о
Несмотря на то, что основная часть рассчитана на Вечный город, Джамшед рассказал много интересных фактов о
Несмотря на то, что основная часть рассчитана на Вечный город, Джамшед рассказал много интересных фактов о
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Екатерина
Хочу выразить огромную благодарность Джамшеду! Мы остались очень довольны экскурсией: интересный рассказчик, узнали много исторических и необычных фактов, ну и бонусом он отлично фотографирует)))) Кроме того - человеческое, порядочное и хорошее отношение у него стоит на первом месте. Он помог нам решить личные вопросы с билетами и подсказал много интересных / полезных мест для самостоятельного посещения. Огромное спасибо!!!!
Хочу выразить огромную благодарность Джамшеду! Мы остались очень довольны экскурсией: интересный рассказчик, узнали много исторических и
Хочу выразить огромную благодарность Джамшеду! Мы остались очень довольны экскурсией: интересный рассказчик, узнали много исторических и
Хочу выразить огромную благодарность Джамшеду! Мы остались очень довольны экскурсией: интересный рассказчик, узнали много исторических и
Хочу выразить огромную благодарность Джамшеду! Мы остались очень довольны экскурсией: интересный рассказчик, узнали много исторических и
Хочу выразить огромную благодарность Джамшеду! Мы остались очень довольны экскурсией: интересный рассказчик, узнали много исторических и
Хочу выразить огромную благодарность Джамшеду! Мы остались очень довольны экскурсией: интересный рассказчик, узнали много исторических и
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