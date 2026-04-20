В августе 2022 года в Самарканде открылся гигантский историко-этнографический комплекс "Вечный город". По территории он в десять раз превосходит московский Кремль. Вечером, когда все объекты подсвечены огнями, здесь царит атмосфера

волшебства. Прогулка по стилизованным под старину улицам, поющие фонтаны, лавки художников и ремесленные мастерские создают уникальное впечатление. Комплекс воссоздает атмосферу древнего восточного города, используя достижения современных технологий. Здесь можно увидеть отголоски Хивы, Бухары, Ферганы, Ташкента и старинного Самарканда. Кинетическая инсталляция "Солнце", кукольный театр и библиотека дополняют культурное богатство. Узбекистан славится своими многовековыми традициями, и здесь можно увидеть, как рождаются шелковые ковры, миниатюры, резьба по дереву и национальные костюмы. Живописная набережная и местные гастрономические специалитеты, такие как слоеная самса из тандыра и ароматные марочные вина, делают экскурсию незабываемой. Транспорт включен в стоимость, еда и напитки оплачиваются дополнительно. По запросу возможна встреча на вокзале или в аэропорту. Оплата остатка стоимости экскурсии наличными в любой валюте

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Прошлое и настоящее

«Вечный город» — огромный парк, воссоздающий атмосферу древнего восточного города и одновременно использующий достижения современных технологий. Вы увидите в нем отголоски Хивы, Бухары, Ферганы, Ташкента и, конечно, старинного Самарканда. Оцените кинетическую инсталляцию «Солнце», отыщете кукольный театр и библиотеку. А я расскажу, как создавался комплекс и кому принадлежит его идея.

Мир старинных ремесел

Узбекистан — страна с богатыми многовековыми традициями. Вы увидите, как рождаются шелковые ковры и миниатюры, как создаются резьба по дереву и роскошные национальные костюмы. Кроме того, погуляете по живописной набережной и, по желанию, попробуете местные гастрономические специалитеты: слоеную самсу из тандыра и ароматные марочные вина.

Организационные детали