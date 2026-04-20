В августе 2022 года в Самарканде открылся гигантский историко-этнографический комплекс "Вечный город". По территории он в десять раз превосходит московский Кремль. Вечером, когда все объекты подсвечены огнями, здесь царит атмосфера
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Вечерняя экскурсия с подсветкой
- 🎨 Уникальные ремесленные мастерские
- 🍷 Дегустация местных специалитетов
- 📚 Историко-этнографический комплекс
- 🚗 Включенный транспорт
- 👥 Индивидуальный подход
Что можно увидеть
- Вечный город
- Кинетическая инсталляция «Солнце»
- Кукольный театр
- Библиотека
- Поющие фонтаны
Описание экскурсии
Прошлое и настоящее
«Вечный город» — огромный парк, воссоздающий атмосферу древнего восточного города и одновременно использующий достижения современных технологий. Вы увидите в нем отголоски Хивы, Бухары, Ферганы, Ташкента и, конечно, старинного Самарканда. Оцените кинетическую инсталляцию «Солнце», отыщете кукольный театр и библиотеку. А я расскажу, как создавался комплекс и кому принадлежит его идея.
Мир старинных ремесел
Узбекистан — страна с богатыми многовековыми традициями. Вы увидите, как рождаются шелковые ковры и миниатюры, как создаются резьба по дереву и роскошные национальные костюмы. Кроме того, погуляете по живописной набережной и, по желанию, попробуете местные гастрономические специалитеты: слоеную самсу из тандыра и ароматные марочные вина.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
- Транспорт включен в стоимость
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- По запросу мы можем встретить вас на вокзале или в аэропорту
- Оплатить остаток стоимости экскурсии на месте вы можете наличными в любой валюте
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джамшед — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1109 туристов
Мы — команда профессиональных гидов в Узбекистане. Уже много лет мы организовываем и проводим интереснейшие туры и экскурсии по всей стране. С радостью раскроем для вас красоту городов и природы, покажем гостеприимство местных жителей, познакомим с древними ремёслами и национальной кухней. Будет интересно и душевно!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 30 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Вечерняя экскурсия «Огни Самарканда» — это редкое ощущение тишины и уюта, когда город раскрывается без суеты и лишнего шума. Очень спокойно, почти безлюдно, без толп туристов — можно по-настоящему прочувствовать атмосферу и насладиться моментом. Мягкий свет, размеренный ритм и душевная подача создают особое, почти медитативное настроение. Очень красиво и гармонично. Рекомендую.
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Д
Очень понравилась экскурсия "Огни Самарканда", а также гид и организатор - Джамшед. Новый район "Шелковый путь" - это новый туристический кластер на окраине Самарканда. На территории данного кластера созданы мини - города: Самарканд, Бухара и Ташкент. В процессе экскурсии ознакомились с ремесленническими мастерскими; также увидели поющие фонтаны и прокатились на лодке по Грибному каналу.
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Е
Отличная экскурсия с посещением Вечного города и фонтанов. Прекрасный позитивный гид, красивые места, заодно посмотрели, как делают бумагу - не нужно и на бумажную фабрику ехать) на обратном пути заехали на Регистан - попали на лазерное шоу.
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Нашим проводником по Самарканду был Джамшед-гид высокого уровня великолепный русский язык, увлекательнейший рассказ, вовлеченность в материал,интеллигентность, клиентоориентированность во всем. Он погрузил нас в восточную сказку,легенды факты и хорошее чувство юмора,весь
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Несмотря на то, что основная часть рассчитана на Вечный город, Джамшед рассказал много интересных фактов о Самарканде, провез по ночному бульвару, с остановками на фото. Нам не очень повезло с
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Хочу выразить огромную благодарность Джамшеду! Мы остались очень довольны экскурсией: интересный рассказчик, узнали много исторических и необычных фактов, ну и бонусом он отлично фотографирует)))) Кроме того - человеческое, порядочное и хорошее отношение у него стоит на первом месте. Он помог нам решить личные вопросы с билетами и подсказал много интересных / полезных мест для самостоятельного посещения. Огромное спасибо!!!!
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