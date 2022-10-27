В августе 2022 года в Самарканде открылся гигантский историко-этнографический комплекс «Вечный город». По территории он в десять раз превосходит московский Кремль. Мы отправимся в него вечером, когда все объекты подсвечены огнями и всюду царит атмосфера волшебства. Погуляем по стилизованным под старину улицам, увидим поющие фонтаны, лавки художников и ремесленные мастерские.

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Описание

Что вас ожидает

Прошлое и настоящее

«Вечный город» — огромный парк, воссоздающий атмосферу древнего восточного города и одновременно использующий достижения современных технологий. Вы увидите в нем отголоски Хивы, Бухары, Ферганы, Ташкента и, конечно, старинного Самарканда. Оцените кинетическую инсталляцию «Солнце», отыщете кукольный театр и библиотеку. А я расскажу, как создавался комплекс и кому принадлежит его идея.

Мир старинных ремесел

Узбекистан — страна с богатыми многовековыми традициями. Вы увидите, как рождаются шелковые ковры и миниатюры, как создаются резьба по дереву и роскошные национальные костюмы. Кроме того, погуляете по живописной набережной и, по желанию, попробуете местные гастрономические специалитеты: слоеную самсу из тандыра и ароматные марочные вина.

Организационные детали