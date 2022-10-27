Огни Самарканда

Отправиться после заката в новый этнографический парк «Вечный город» и оказаться в восточной сказке

5
1 отзыв
В августе 2022 года в Самарканде открылся гигантский историко-этнографический комплекс «Вечный город». По территории он в десять раз превосходит московский Кремль.

Мы отправимся в него вечером, когда все объекты подсвечены огнями и всюду царит атмосфера волшебства.

Погуляем по стилизованным под старину улицам, увидим поющие фонтаны, лавки художников и ремесленные мастерские.
Огни Самарканда
Огни Самарканда
Огни Самарканда
Огни Самарканда
Огни Самарканда
Огни Самарканда
Огни Самарканда
Огни Самарканда
Ближайшие даты:
30
окт
31
окт
2
ноя
4
ноя
5
ноя
6
ноя
7
ноя
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Прошлое и настоящее

«Вечный город» — огромный парк, воссоздающий атмосферу древнего восточного города и одновременно использующий достижения современных технологий. Вы увидите в нем отголоски Хивы, Бухары, Ферганы, Ташкента и, конечно, старинного Самарканда. Оцените кинетическую инсталляцию «Солнце», отыщете кукольный театр и библиотеку. А я расскажу, как создавался комплекс и кому принадлежит его идея.

Мир старинных ремесел

Узбекистан — страна с богатыми многовековыми традициями. Вы увидите, как рождаются шелковые ковры и миниатюры, как создаются резьба по дереву и роскошные национальные костюмы. Кроме того, погуляете по живописной набережной и, по желанию, попробуете местные гастрономические специалитеты: слоеную самсу из тандыра и ароматные марочные вина.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Транспорт включен в стоимость
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • По запросу мы можем встретить вас на вокзале или в аэропорту

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
j
27 окт 2022
Нашим проводником по Самарканду был Джамшед-гид высокого уровня великолепный русский язык, увлекательнейший рассказ, вовлеченность в материал,интеллигентность, клиентоориентированность во всем. Он погрузил нас в восточную сказку,легенды факты и хорошее чувство юмора,весь день прошел как на одном дыхании. Помимо ночной экскурсии по Вечному городу Джамшед провел для нас великолепную экскурсию по городу мы также посетили винную дегустацию,ковровую фабрику,насладились вкусной самсой в местной чайхане,попробовали также сочные манты и шашлыки а визит в восточный базар добавил больше красок.
Мы безумно благодарны организаторам этой экскурсии и также талантливейшему Джамшеду!
Успехов Вам,Джамшед! Благодарны и очарованы!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Самарканда

😎Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми⚙️Необычные🌇Вечерние🌃НочныеНовые🏞Парки🍀Природа и пейзажи

Похожие туры в Самарканде

Самарканд - восточная сказка
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Элеанора
Элеанора
Нет отзывов
Самарканд - восточная сказка
Мы посетим исторические уголки Самарканда
По договоренности
Сегодня
Завтра
1 ноя
2 ноя
$105 за 1 человека
Самарканд - Сказочный город на Шелковом Пути
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Шухрат
Шухрат
5
2 отзыва
Самарканд - Сказочный город на Шелковом Пути
Посетив древнейший город Самарканд вы ознакомитесь с 2750 летней историей
Площадь Регистан
$130 за всё до 3 чел.
Самарканд - Эдем Востока
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Шухрат
Шухрат
Нет отзывов
Самарканд - Эдем Востока
Уважаемые гости, приглашаю вас посетить древний город Самарканд
Площадь Регистан
$130 за всё до 3 чел.
Старинный самобытный Самарканд
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Шахбоз
Шахбоз
4.9
78 отзывов
Очень популярно сейчас
Старинный самобытный Самарканд
Открыть историю, архитектуру и жизнь восточного города на авто-пешеходной экскурсии
Сегодня
Завтра
1 ноя
2 ноя
150 за всё до 4 чел.
Бухара и Самарканд: четырехдневный тур из Москвы
4 дня
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Нодир
Нодир
Нет отзывов
Бухара и Самарканд: четырехдневный тур из Москвы
Мы отправимся в путешествие по Узбекистану
ваш отель в Бухаре
$400 за всё до 14 чел.
Золотой Самарканд - столица Тамерлана, знакомимся за 1 насыщенный день
6 часов
Индивидуальная
Организатор экскурсии Тимур
Тимур
Нет отзывов
Золотой Самарканд - столица Тамерлана, знакомимся за 1 насыщенный день
Насыщенный день в Самарканде - центральном городе Шелкового пути, между Китаем и Европой
Мавзолей Гур Эмир
$99 за 1 человека
Чарующий Самарканд
4 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Амирхон
Амирхон
4.6
42 отзыва
Чарующий Самарканд
Главные достопримечательности загадочного города на насыщенной обзорной экскурсии
у мавзолея Гур Эмир
Сегодня
Завтра
1 ноя
2 ноя
3835 за 1 человека
О Самарканде с любовью
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Djamshed
Djamshed
5
75 отзывов
О Самарканде с любовью
Увидеть, услышать и почувствовать сказочный город на обзорной экскурсии
Сегодня
Завтра
1 ноя
2 ноя
150 за всё до 4 чел.
Восточные шедевры Самарканда
4 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Азамат
Азамат
Нет отзывов
Восточные шедевры Самарканда
Витиеватые узоры дворцов, бирюзовые купола, высокие минареты
Мавзолей Тамерлана, Самарканд
$38 за 1 человека
Самарканд и Шахрисабз - Родина великого Тамерлана. 2 дневный тур
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Шухрат
Шухрат
Нет отзывов
Самарканд и Шахрисабз - Родина великого Тамерлана. 2 дневный тур
Уважаемые гости, посетив древнейшие города Самарканд и Шахрисабз
по договоренности
$280 за всё до 3 чел.
Самарканд - город голубых куполов
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Собир, Фуркат и Нисо
Собир, Фуркат и Нисо
5
22 отзыва
Очень популярно сейчас
Самарканд - город голубых куполов
Познакомиться с шедеврами Средневекового Востока и погрузиться в сказочный мир исламской цивилизации
7 ноя
8 ноя
9 ноя
10 ноя
125 за всё до 4 чел.
Гостеприимный Самарканд
6 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Фарида
Фарида
5
33 отзыва
Гостеприимный Самарканд
Посетить главные достопримечательности города и познакомиться с местными традициями
13 ноя
15 ноя
16 ноя
17 ноя
50 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Самарканде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Самарканде
ХОРОШО
🧭
ТАМ