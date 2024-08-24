Я раскрою вам все грани величия великой династии Тимуридов и расскажу историю самого популярного памятника Центральной Азии — это будет экскурс в историю и не только! В увлекательном и эмоциональном стиле я поделюсь с вами историей любимого города через былины и предания, с вкраплениями четверостиший Омара Хайяма. Вы узнаете все тайны неповторимого Самарканда!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Я расскажу, почему мы так трепетно относимся к памяти Тамерлана и Улугбека, поведаю историю самого популярного памятника Центральной Азии —ансамбля Регистан, познакомлю с легендами крупнейшей мечети средневековья — Биби-ханум, объясню, почему Шахи-зинда является одним из самых священных мест для всего мусульманского мира. Вы узнаете о жизни Святого Даниила — единственного пророка, почитаемого всеми тремя каноническими религиями, а также покажу, как местные энтузиасты восстановили древнюю технологию производства самаркандской бумаги и ряда других национальных ремесел. Важная информация:
Женщинам и девушкам рекомендуется иметь при себе платок или шарф, чтобы прикрыть голову и плечи при посещении некоторых мусульманских святынь.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мавзолей Гур-эмир
- Ансамбль Регистан
- Мечеть Биби-ханум
- Некрополь Шахи-зинда
- Мемориал Святого Даниила
- Бумажная фабрика (деревня Конигиль)
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мавзолей Гур-эмир, улица Бустонсарой, 1
Завершение: Деревня Конигиль
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Женщинам и девушкам рекомендуется иметь при себе платок или шарф
- Чтобы прикрыть голову и плечи при посещении некоторых мусульманских святынь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валерия
24 авг 2024
Чудесный гид Азиз. Показал город и основные достопримечательности: очень гибкий, интересный, не душный, но душевный. Можно договориться и разбить экскурсию обедом / перерывом на отель. Показал вкусные места, магазинчики где цены ниже. Отлично владеет русским, все понятно. В машине есть кондиционер)) очень рекомендую. Азиз остается на связи и после экскурсии - всегда можно обратиться за помощью или с вопросом.
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