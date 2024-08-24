Что вас ожидает: Я расскажу, почему мы так трепетно относимся к памяти Тамерлана и Улугбека, поведаю историю самого популярного памятника Центральной Азии —ансамбля Регистан, познакомлю с легендами крупнейшей мечети средневековья — Биби-ханум, объясню, почему Шахи-зинда является одним из самых священных мест для всего мусульманского мира. Вы узнаете о жизни Святого Даниила — единственного пророка, почитаемого всеми тремя каноническими религиями, а также покажу, как местные энтузиасты восстановили древнюю технологию производства самаркандской бумаги и ряда других национальных ремесел. Важная информация:

Женщинам и девушкам рекомендуется иметь при себе платок или шарф, чтобы прикрыть голову и плечи при посещении некоторых мусульманских святынь.