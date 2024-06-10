Экскурсии по мусульманским местам Самарканда

Найдено 3 экскурсии в категории «Мусульманские» в Самарканде на русском языке, цены от €28, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Самарканд - город голубых куполов
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
120 отзывов
Самарканд - город голубых куполов: путешествие в сердце Востока
Откройте для себя древний Самарканд: уникальные памятники, богатую историю и вкусные национальные блюда
Начало: Локация обозначается гостями
«На центральной площади Регистан осознаете роль трех местных медресе в мире исламской цивилизации»
Сегодня в 10:30
Завтра в 06:00
150 за всё до 4 чел.
Из Самарканда в Бухару - на скоростном поезде (билеты включены)
🚉 На поезде
скидка
5%
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Из Самарканда в Бухару - на скоростном поезде (билеты включены)
Осмотреть древние мечети и медресе, познакомиться с историей города и ощутить его особый дух
Начало: На вокзале в Бухаре
«Вы осмотрите мечети, минареты и медресе»
Завтра в 09:00
23 июня в 09:00
от 165157 за всё до 10 чел.
Вечерняя экскурсия по древнему Самарканду
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
Вечерняя экскурсия по древнему Самарканду
Увидеть мечети и дворцы, узнать их историю и открыть для себя город без дневной суеты
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от 3528 за всё до 12 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олег
    10 июня 2024
    Самарканд - город голубых куполов
    Гид отличный.
  • П
    Павел
    2 июня 2024
    Самарканд - город голубых куполов
    Сложно судить о качестве экскурсии из каких-то субъективных показателей, нам все что обещали показали, экскурсовод был вежлив, говорил хорошо, на
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    большинство вопросов отвечал. Историю знал в рамках своей локации, фундаментальными знаниями не обладал (без образования), из за чего много домысливал путая религию историю и местные фольклорные поветрия. Смело и глупо вступал в спор, но мы просто заканчивали дискуссию. Мы не ждали от экскурсовода, которого свами не выбирали большего. Поэтому твердая четверка.

  • С
    Светлана
    31 мая 2024
    Из Самарканда в Бухару - на скоростном поезде (билеты включены)
    Экскурсия очень понравилась! Большое спасибо гиду Мадине!! Рекомендую на 100%
  • П
    Понаровская
    30 мая 2024
    Самарканд - город голубых куполов
    Очень насыщенная и интересная экскурсия. Мы были с ребенком, и благодаря нашему гиду Фуркату, экскурсия была не в тягость! Рассказывал много исторических фактов, помогал с ребенком, в общем все пролетело на одном дыхании. А еще, нас отлично пофотографировали, спасибо!
    Очень насыщенная и интересная экскурсия. Мы были с ребенком, и благодаря нашему гиду Фуркату, экскурсия былаОчень насыщенная и интересная экскурсия. Мы были с ребенком, и благодаря нашему гиду Фуркату, экскурсия былаОчень насыщенная и интересная экскурсия. Мы были с ребенком, и благодаря нашему гиду Фуркату, экскурсия былаОчень насыщенная и интересная экскурсия. Мы были с ребенком, и благодаря нашему гиду Фуркату, экскурсия была

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Мусульманские»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самарканде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Самарканд - город голубых куполов
  2. Из Самарканда в Бухару - на скоростном поезде (билеты включены)
  3. Вечерняя экскурсия по древнему Самарканду
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Площадь Регистан
  2. Самое главное
  3. Мечеть Биби-Ханым
  4. Некрополь Шахи Зинда
  5. Сиабский Базар
  6. Восточный базар
  7. Обсерватория Улугбека
  8. Захоронение святого Даниил
  9. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в июне 2024
Сейчас в Самарканде в категории "Мусульманские" можно забронировать 3 экскурсии от 28 до 157 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 121 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Экскурсии на русском языке в Самарканде (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Мусульманские», 121 ⭐ отзыв, цены от €28. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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