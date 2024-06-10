читать дальше

большинство вопросов отвечал. Историю знал в рамках своей локации, фундаментальными знаниями не обладал (без образования), из за чего много домысливал путая религию историю и местные фольклорные поветрия. Смело и глупо вступал в спор, но мы просто заканчивали дискуссию. Мы не ждали от экскурсовода, которого свами не выбирали большего. Поэтому твердая четверка.