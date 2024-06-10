1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Самарканд - город голубых куполов: путешествие в сердце Востока
Откройте для себя древний Самарканд: уникальные памятники, богатую историю и вкусные национальные блюда
Начало: Локация обозначается гостями
«На центральной площади Регистан осознаете роль трех местных медресе в мире исламской цивилизации»
Сегодня в 10:30
Завтра в 06:00
€150 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
4 часа
Из Самарканда в Бухару - на скоростном поезде (билеты включены)
Осмотреть древние мечети и медресе, познакомиться с историей города и ощутить его особый дух
Начало: На вокзале в Бухаре
«Вы осмотрите мечети, минареты и медресе»
Завтра в 09:00
23 июня в 09:00
от 165€157 за всё до 10 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
Вечерняя экскурсия по древнему Самарканду
Увидеть мечети и дворцы, узнать их историю и открыть для себя город без дневной суеты
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от 35€28 за всё до 12 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлег10 июня 2024Гид отличный.
- ППавел2 июня 2024Сложно судить о качестве экскурсии из каких-то субъективных показателей, нам все что обещали показали, экскурсовод был вежлив, говорил хорошо, на
- ССветлана31 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Большое спасибо гиду Мадине!! Рекомендую на 100%
- ППонаровская30 мая 2024Очень насыщенная и интересная экскурсия. Мы были с ребенком, и благодаря нашему гиду Фуркату, экскурсия была не в тягость! Рассказывал много исторических фактов, помогал с ребенком, в общем все пролетело на одном дыхании. А еще, нас отлично пофотографировали, спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Мусульманские»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самарканде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в июне 2024
Сейчас в Самарканде в категории "Мусульманские" можно забронировать 3 экскурсии от 28 до 157 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 121 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Экскурсии на русском языке в Самарканде (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Мусульманские», 121 ⭐ отзыв, цены от €28. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август