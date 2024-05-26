Во время посещения экскурсии, я расскажу вам про достопримечательности Самарканда, его богатую историю с легендами.
Вы увидите усыпальницу великого Тамерлана и его потомков, старейший архитектурный ансамбль Самарканда, улицу-кладбище, где расположены мавзолеи женщин из семьи Тамерлана.
Вы увидите усыпальницу великого Тамерлана и его потомков, старейший архитектурный ансамбль Самарканда, улицу-кладбище, где расположены мавзолеи женщин из семьи Тамерлана.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Что вас ожидает:
- Мавзолей Гур Эмир-усыпальница великого Тамерлана
- Площадь Регистан-сердце древнего Самарканда
- Соборная Мечеть Амира Тимура «Биби-Ханум»
- Некрополь Шахи-Зинда
- Усыпальница Святого Даниила
- Обсерватория Улугбека
- Сиабского базара
Описание экскурсии
Что вас ожидает:Мавзолей Гур Эмир — усыпальница великого Тамерлана и его потомков. Считается, что эта древняя усыпальница стала прототипом для мавзолея Тадж-Махал. Площадь Регистан — визитная карточка Узбекистана, сердце древнего Самарканда. На площади Регистан расположено Медресе Улугбека, Медресе Шердор, Мечеть Тиля-Кари и Мавзолей Шайбанидов Соборная Мечеть Амира Тимура «Биби-Ханум» — старейший архитектурный ансамбль Самарканда, чей возраст насчитывает почти семь столетий. Некрополь Шахи-Зинда — улица-кладбище, где расположены мавзолеи женщин из семьи Тамерлана. Мы посетим усыпальницу Святого Даниила, который здесь известен как Ходжа Данияр. Этот святой оставил огромный след во всех монотеистических религиях, его чтят и иудеи, и мусульмане, и христиане. Я расскажу как у Святого Даниила появился могила. Следующим пунктом прогулки станет визит в обсерваторию Улугбека. Ее основал внук Тамерлана — выдающийся ученый, оставивший след в развитии астрономии, математики и философии. Я подробно расскажу о его биографии, значимых открытиях, с некоторыми из которых мы сталкиваемся ежедневно. Также здесь можно будет увидеть часть секстанта, сохранившуюся с XV века.
Ежедневно в 10:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мавзолей Гур Эмир-усыпальница великого Тамерлана
- Площадь Регистан-сердце древнего Самарканда
- Соборная Мечеть Амира Тимура «Биби-Ханум»
- Некрополь Шахи-Зинда
- Усыпальница Святого Даниила
- Обсерватория Улугбека
- Сиабского базара
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
Место начала и завершения?
Ж/д вокзал, ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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