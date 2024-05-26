Описание экскурсии

Что вас ожидает:Мавзолей Гур Эмир — усыпальница великого Тамерлана и его потомков. Считается, что эта древняя усыпальница стала прототипом для мавзолея Тадж-Махал. Площадь Регистан — визитная карточка Узбекистана, сердце древнего Самарканда. На площади Регистан расположено Медресе Улугбека, Медресе Шердор, Мечеть Тиля-Кари и Мавзолей Шайбанидов Соборная Мечеть Амира Тимура «Биби-Ханум» — старейший архитектурный ансамбль Самарканда, чей возраст насчитывает почти семь столетий. Некрополь Шахи-Зинда — улица-кладбище, где расположены мавзолеи женщин из семьи Тамерлана. Мы посетим усыпальницу Святого Даниила, который здесь известен как Ходжа Данияр. Этот святой оставил огромный след во всех монотеистических религиях, его чтят и иудеи, и мусульмане, и христиане. Я расскажу как у Святого Даниила появился могила. Следующим пунктом прогулки станет визит в обсерваторию Улугбека. Ее основал внук Тамерлана — выдающийся ученый, оставивший след в развитии астрономии, математики и философии. Я подробно расскажу о его биографии, значимых открытиях, с некоторыми из которых мы сталкиваемся ежедневно. Также здесь можно будет увидеть часть секстанта, сохранившуюся с XV века.