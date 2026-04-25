Самарканд преображается, когда зажигаются огни. Днём он рассказывает историю империй — ночью делится мистическими сюжетами.
Вы увидите пустынный Регистан, отыщете скрытые загадки медресе, на старинных улочках услышите легенды о живших здесь поэтах, купцах и влюблённых. А в завершение мы угостим вас чаем и восточными сладостями в уютной чайхане.
Вы увидите пустынный Регистан, отыщете скрытые загадки медресе, на старинных улочках услышите легенды о живших здесь поэтах, купцах и влюблённых. А в завершение мы угостим вас чаем и восточными сладостями в уютной чайхане.
Описание экскурсии
- Регистан — мы поговорим о символике узоров и скрытых посланиях мастеров. Вы сами отыщете тайный знак в декоре зданий
- Гур-Эмира и множество легенд о проклятии гробницы Тимура
- Потайные улочки Старого города — мы проведём вас через старые кварталы и забытые дворы, где когда-то скрывались влюблённые, бродили воры и поэты. И расскажем о ночной жизни Самарканда, о которой не пишут в путеводителях
- Некрополь Шахи-Зинда и легенда о живом царе и сакральной силе этого места
- У панорамной точки с видом на мечеть Биби-Ханум вы услышите о любви, которая погубила архитектора. О трагедии запретных чувств и романтике в духе Востока
Завершим вечер в уютной чайхане за чаем и восточными сладостями.
Организационные детали
- Трансфер проходит на легковом автомобиле
- По запросу проведём экскурсию для группы до 10 человек на минивэне за доплату
- Дополнительно оплачиваются входные билеты — в общей сложности ~$20 за чел. Чай со сладостями входит в стоимость
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45, 20:00, 20:15, 20:30, 20:45, 21:00, 21:15, 21:30, 21:45, 22:00, 22:15, 22:30, 22:45, 23:00, 23:15, 23:30 и 23:45
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$45
Для бронирования достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У мавзолея Гур Эмир
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45, 20:00, 20:15, 20:30, 20:45, 21:00, 21:15, 21:30, 21:45, 22:00, 22:15, 22:30, 22:45, 23:00, 23:15, 23:30 и 23:45
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шохрух — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 1267 туристов
Я магистр Университета дипломатии, выбравший работу всей души и сердца — влюблять гостей в Узбекистан! Моя профессиональная команда проводит экскурсии не по маркетинговым шаблонам, а по зову сердца! Наши программы — не про суету, а про душевный покой после экскурсии. Мы не показываем, а зовём поучаствовать, и ровно в этот момент вы понимаете: вы не турист — вы часть нашей земли!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
все супер! гид классный мужик!
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