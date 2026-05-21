С нашим аудиогидом вы сами выбираете, куда идти и что слушать.
В самых значимых местах города вы будете включать аудиотреки рядом с достопримечательностями — и Самарканд начнёт говорить с вами.
Вы услышите о величии времён Амира Темура и легендах Старого города — и глубже погрузитесь в атмосферу колоритных улиц.
Описание аудиогида
Маршрут: Площадь Регистан — Мавзолей Гур-Эмир — Мечеть Биби-Ханум, Сиабский базар — Некрополь Шахи-Зинда — Мечеть Хазрат-Хызр — Мавзолей Ходжа Дониёр — Обсерватория Улугбека — Бумажная фабрика «Мерос» — Улица Ислама Каримова — Современные кварталы.
Вы узнаете:
- как был построен Регистан и почему он стал сердцем Самарканда
- чем уникален мавзолей Гур-Эмир
- где покоится Тамерлан и какие тайны хранят стены мечети Биби-Ханум
Аудиогид расскажет:
- о святых местах — Хазрет-Хызр и Ходже Данияре
- местных диковинках на Сиабском базаре
- традиционной фабрике, где до сих пор делают бумагу вручную
В аудиогиде есть и рассказ об обсерватории Улугбека — одном из величайших научных достижений своего времени, а также о современной улице Ислама Каримова, где старина встречается с новым Самаркандом.
Отдельные треки посвящены общей истории города — от древности до наших дней, чтобы вы могли лучше понять дух этого места.
Организационные детали
- Треки можно слушать в любом порядке
- Все треки легко сохранить заранее и слушать без интернета
- После предоплаты на сайте вы получите ссылку на доплату (можно картой российского банка), а после — доступ на 1 день к закрытому Телеграм-каналу с аудиогидом
- Вам понадобится смартфон с установленным Телеграмом, наушники, интернет в начале маршрута, чтобы подгрузить аудиотреки. А также приложение Google Maps — в аудиогиде есть ссылки на геолокации. Нужный участок карты лучше сохранить заранее, чтобы использовать навигацию без интернета
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$10
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В любой точке маршрута
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Камила — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 39 туристов
Мы создали аудиогид, чтобы дать каждому путешественнику возможность познакомиться с Узбекистаном подробно и в своём темпе. Часто экскурсии слишком быстрые или однообразные, а гиды не всегда доступны. Наш аудиогид —
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 6 отзывах
Из плюсов: свобода в выборе последовательности треков, полнота информации, достоверность фактов.
Из минусов: нужно чётче указывать точку на карте, где лучше запустить трек. К примеру, Шахи-зинда стартует с противоположной стороны дороги,
Камила
Ответ организатора:
Спасибо вам за такой конструктивный отзыв! 🙏 Мы стараемся улучшать наш аудиогид и прорабатываем все замечания🤝 Приятных путешествий 🫶
В целом формат нам очень понравился. Мы путешествали самостоятельно на машине и хотели гулять в своем ритме, поэтому аудиогид оказался очень удобным. Здорово, что всё систематизировано и можно включать треки
Камила
Ответ организатора:
Благодарю за отзыв🙏 нам очень приятно☺️ мы уже приступили к добавлению тайм-кодов, это действительно сделает аудиогид более удобным
Очень удобный формат, нет привязки к году, сама себе выстраиваю маршрут и время. информация структурированная и интересная, без лишней воды. Есть карты и маршрут достопримечательностей. Буду и впредь пользоваться аудиогидом. приятный бонус - цена!
Камила
Ответ организатора:
Благодарю за отзыв! нам очень приятно☺️
очень удобно оказалось с аудиогидом гулять по городам! автор всегда на связи, приятная в общении! определено 5/5
Камила
Ответ организатора:
Спасибо вам большое за такой теплый отзыв, это нас мотивирует и помогает становится лучше 🙏 Хорошего Вам дня и много приятных путешествий🤍
Отличная альтернатива бестолковым гидам!
Идея - супер!
Контент прекрасен.
Неудобная навигация по каналу: 3 города вперемежку и необходимо постоянно сверяться с картами, чтоб ничего не напутать.
Желаю докрутить канал, и цены Вам не будет.
Однозначно рекомендую!
Камила
Ответ организатора:
Спасибо вам большое за отзыв, это нас мотивирует и помогает становится лучше 🙏 Мы работаем над улучшением навигации в канале для более удобного размещения аудио треков😊 Хорошего Вам дня и много приятных путешествий🤍
Отлично, рекомендую
Камила
Ответ организатора:
Спасибо вам большое за высокую оценку, это нас мотивирует и помогает становится лучше 🙏 Хорошего Вам дня и много приятных путешествий💛
