Самарканд без спешки: от Гур-Эмира до Шахи-Зинды

История, легенды и живой город
За красивыми фасадами Самарканда скрывается гораздо больше — смыслы и детали, которые легко упустить.

Идём со мной — я всё покажу: будем гулять и разбираться в легендах, отличать правду от вымысла, говорить об истории без сухих дат и о современном городе — чтобы понять, каким Самарканд был в прошлом и каким стал сейчас.
5
7 отзывов
Описание экскурсии

Гур-Эмир — мавзолей Тамерлана

Место, где начинается история Самарканда и разговор о личности правителя и его эпохе.

Площадь Регистан

Главное пространство города, где сосредоточена его культурная и интеллектуальная жизнь. Я помогу вам разобраться в деталях, которые обычно остаются незамеченными.

Мечеть Биби-Ханум

Один из самых амбициозных проектов своего времени — с историей, полной легенд и символов.

Сиабский базар

Шумный рынок, где чувствуется ритм Самарканда.

Шахи-Зинда

Атмосферный мемориальный комплекс, в котором раскрывается духовная сторона города.

Я расскажу:

  • каким был Самарканд в эпоху Тамерлана
  • почему именно в этом городе возник центр науки и культуры страны
  • как архитектура передаёт идеи, власть и мировоззрение своего времени
  • какие легенды о Самарканде правдивы, а какие — лишь красивая выдумка
  • что скрывается за узорами, орнаментами и планировкой площадей
  • как развивались торговля, культура и повседневная жизнь Самарканда
  • чем живут самаркандцы сегодня

Организационные детали

Для посещения мечетей и медресе плечи и колени должны быть прикрыты, для женщин дополнительно — платок на голову.

Дополнительные расходы

  • вход в Гур-Эмир — $7
  • Регистан — $9
  • Биби-Ханум — $7
  • Шахи-Зинда — $7
  • Обед и личные покупки — по желанию

ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник$36
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле Гур-Эмира
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера
Вера — ваш гид в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 26 туристов
Я сертифицированный гид по Узбекистану с многолетним опытом работы и успешно работаю на международных площадках, провела множество экскурсий для гостей из разных стран. Провожу авторские экскурсии по Ташкенту и другим городам,
показывая не только известные достопримечательности, но и живую атмосферу страны, её культуру, историю и современные реалии. Я официально сертифицированный гид, умею работать как с индивидуальными путешественниками, так и с группами, подстраиваюсь под интересы гостей и всегда стараюсь сделать экскурсию тёплой, насыщенной и запоминающейся. Вы получите внимательное отношение, продуманный маршрут и искреннюю любовь к своему делу.

Отзывы и рейтинг

Лариса
22 мая 2026 были на экскурсии в с Верой. Нам очень понравилось. Маршрут экскурсии составлен грамотно, удобно, комфортно. Знания об истории и культуре Узбекистана у нас были поверхностные, поэтому слушали
Веру открыв рот)). Всё интересно. Всё доступно. А как красивоооо! Прекрасное владение материалом, чувствуется, что у экскусовода есть еще много чего нам рассказать. Нооо, время пролетело быстро. Вместо 3.5 часов мы гуляли почти 5… Спасибо, Вера, что совершенно не "жадничала", а щедро делилась знаниями и любовью к городу и стране.
Однозначно рекомендую!

А
Спасибо Вере и её семье за проведенную экскурсию в Самарканде! я была очень ограничена по времени в городе и рада, что удачно выбрала экскурсию - Вера интересно и легко рассказывала
историю мест, погружала в легенды и факты, отвечала на любой вопрос ☺️ Также нас сопровождал её сын, который тоже провел мини-экскурсию в одном месте и это было очень мило и классно! отдельное спасибо ему 🙏🏻

Виола
Эскурсия прошла просто великолепно! Вера - потрясающий рассказчик. За ее интересным повествованием, я не заметила как прошли 4,5 часа. В неспешном, комфортном режиме посетили все запланированные места. Спасибо за замечательную экскурсию, узнала множество необычных исторических фактов. Всем рекомендую!
Ответ организатора:
Виола спасибо огромное за такие прекрасные и теплые слова в мой адрес, была рада познакомиться с вами☺️Возвращайтесь снова🌺
Н
Очень рекомендую. Во-первых, мне понравилось, что есть выбор удобного времени начала экскурсии, если вы не можете быть в Самарканде с самого утра. Таких вариантов на сайте не очень много, так
что большое спасибо Вере за гибкость. Во-вторых, сразу чувствуется профессионализм и глубокие знания гида - Вера и рассказывала интересно, и отвечала на все наши вопросы (а их у нас было много, подобралась команда почемучек:)) Мы действительно прошли все главные достопримечательности без спешки - с чувством, с толком, с подробными рассказами, а в конце получили хорошие рекомендации, куда еще можно съездить самостоятельно. В общем, местные жители всегда самые лучшие гиды. Самарканд прекрасен! Спасибо, Вера!

В
Провели потрясающий день в Самарканде и хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Вере. Она обладает глубокими знаниями, но подает информацию легко и доступно.
Татьяна
Спасибо большое, замечательная экскурсия!!! Было очень интересно и познавательно. Вера отвечала на все вопросы, очень интересно все рассказывала. Мы чудесно провели время. Всем очень рекомендую, чудесный гид!
Ответ организатора:
Татьяна спасибо огромное, рада была ответить вам на все интересующие вопросы☺️
