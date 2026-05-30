За красивыми фасадами Самарканда скрывается гораздо больше — смыслы и детали, которые легко упустить. Идём со мной — я всё покажу: будем гулять и разбираться в легендах, отличать правду от вымысла, говорить об истории без сухих дат и о современном городе — чтобы понять, каким Самарканд был в прошлом и каким стал сейчас.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Гур-Эмир — мавзолей Тамерлана

Место, где начинается история Самарканда и разговор о личности правителя и его эпохе.

Площадь Регистан

Главное пространство города, где сосредоточена его культурная и интеллектуальная жизнь. Я помогу вам разобраться в деталях, которые обычно остаются незамеченными.

Мечеть Биби-Ханум

Один из самых амбициозных проектов своего времени — с историей, полной легенд и символов.

Сиабский базар

Шумный рынок, где чувствуется ритм Самарканда.

Шахи-Зинда

Атмосферный мемориальный комплекс, в котором раскрывается духовная сторона города.

Я расскажу:

каким был Самарканд в эпоху Тамерлана

почему именно в этом городе возник центр науки и культуры страны

как архитектура передаёт идеи, власть и мировоззрение своего времени

какие легенды о Самарканде правдивы, а какие — лишь красивая выдумка

что скрывается за узорами, орнаментами и планировкой площадей

как развивались торговля, культура и повседневная жизнь Самарканда

чем живут самаркандцы сегодня

Для посещения мечетей и медресе плечи и колени должны быть прикрыты, для женщин дополнительно — платок на голову.

