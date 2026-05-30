За красивыми фасадами Самарканда скрывается гораздо больше — смыслы и детали, которые легко упустить.
Идём со мной — я всё покажу: будем гулять и разбираться в легендах, отличать правду от вымысла, говорить об истории без сухих дат и о современном городе — чтобы понять, каким Самарканд был в прошлом и каким стал сейчас.
Описание экскурсии
Гур-Эмир — мавзолей Тамерлана
Место, где начинается история Самарканда и разговор о личности правителя и его эпохе.
Площадь Регистан
Главное пространство города, где сосредоточена его культурная и интеллектуальная жизнь. Я помогу вам разобраться в деталях, которые обычно остаются незамеченными.
Мечеть Биби-Ханум
Один из самых амбициозных проектов своего времени — с историей, полной легенд и символов.
Сиабский базар
Шумный рынок, где чувствуется ритм Самарканда.
Шахи-Зинда
Атмосферный мемориальный комплекс, в котором раскрывается духовная сторона города.
Я расскажу:
- каким был Самарканд в эпоху Тамерлана
- почему именно в этом городе возник центр науки и культуры страны
- как архитектура передаёт идеи, власть и мировоззрение своего времени
- какие легенды о Самарканде правдивы, а какие — лишь красивая выдумка
- что скрывается за узорами, орнаментами и планировкой площадей
- как развивались торговля, культура и повседневная жизнь Самарканда
- чем живут самаркандцы сегодня
Организационные детали
Для посещения мечетей и медресе плечи и колени должны быть прикрыты, для женщин дополнительно — платок на голову.
Дополнительные расходы
- вход в Гур-Эмир — $7
- Регистан — $9
- Биби-Ханум — $7
- Шахи-Зинда — $7
- Обед и личные покупки — по желанию
ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$36
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Гур-Эмира
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваш гид в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 26 туристов
Я сертифицированный гид по Узбекистану с многолетним опытом работы и успешно работаю на международных площадках, провела множество экскурсий для гостей из разных стран. Провожу авторские экскурсии по Ташкенту и другим городам,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
22 мая 2026 были на экскурсии в с Верой. Нам очень понравилось. Маршрут экскурсии составлен грамотно, удобно, комфортно. Знания об истории и культуре Узбекистана у нас были поверхностные, поэтому слушали
А
Спасибо Вере и её семье за проведенную экскурсию в Самарканде! я была очень ограничена по времени в городе и рада, что удачно выбрала экскурсию - Вера интересно и легко рассказывала
Эскурсия прошла просто великолепно! Вера - потрясающий рассказчик. За ее интересным повествованием, я не заметила как прошли 4,5 часа. В неспешном, комфортном режиме посетили все запланированные места. Спасибо за замечательную экскурсию, узнала множество необычных исторических фактов. Всем рекомендую!
Вера
Ответ организатора:
Виола спасибо огромное за такие прекрасные и теплые слова в мой адрес, была рада познакомиться с вами☺️Возвращайтесь снова🌺
Н
Очень рекомендую. Во-первых, мне понравилось, что есть выбор удобного времени начала экскурсии, если вы не можете быть в Самарканде с самого утра. Таких вариантов на сайте не очень много, так
В
Провели потрясающий день в Самарканде и хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Вере. Она обладает глубокими знаниями, но подает информацию легко и доступно.
Спасибо большое, замечательная экскурсия!!! Было очень интересно и познавательно. Вера отвечала на все вопросы, очень интересно все рассказывала. Мы чудесно провели время. Всем очень рекомендую, чудесный гид!
Вера
Ответ организатора:
Татьяна спасибо огромное, рада была ответить вам на все интересующие вопросы☺️
