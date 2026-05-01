Описание тура

Организационные детали

Для въезда в страны гражданам РФ необходимо иметь действительный загранпаспорт (в том числе детям, независимо от их возраста).

Организатор не несёт ответственности за отказ во въезде в Узбекистан/Таджикистан.

При посещении Узбекистана нет категорических запретов на одежду. Для мужчин подойдут лёгкие брюки, рубашки или футболки. Шорты носить можно, но нужно избегать слишком коротких моделей, оголяющих колени. Для женщин уместны платья, юбки и брюки, которые прикрывают колени, а также блузки или футболки с коротким или длинным рукавом, при этом живот и спину не рекомендуем оголять.

При посещении Таджикистана одеваться нужно скромно. Женщинам необходимо надеть одежду, покрывающую плечи и колени и закрывающую спину и живот, а мужчинам — избегать шорт.

При посещении религиозных культовых мест женщинам обязательно иметь при себе шарф или платок, чтобы прикрыть голову и плечи. Колени должны быть закрыты и у мужчин, и у женщин. В Узбекистане при посещении молитвенных домов принято снимать обувь.

Специальные прививки перед поездкой не требуются.

Как правило, проблем с покупкой медикаментов в Узбекистане не возникает. С собой разрешено ввозить / вывозить до 10 различных лекарственных препаратов и не более 5 упаковок каждого из них на человека.

Если есть проблемы с Жкт, то с местной кухней следует быть аккуратней. Она очень вкусная, но довольно жирная. Пить рекомендуем только бутилированную воду, а после еды - горячий чай.

Тур начинается в Самарканде в 11:00.

Долететь до Самарканда можно прямыми рейсами из России либо добраться на поезде из Ташкента. Билеты на скоростной поезд «Афросиаб», на котором мы рекомендуем ехать из Ташкента в Самарканд, нужно покупать заблаговременно, желательно в день начала продаж.

Обратный вылет возможен прямым рейсом в Россию из Хивы (аэропорт в г. Ургенч) либо можно добраться на внутренних узбекских авиалиниях из Ургенча до Ташкента и вылететь уже из Ташкента.

Если нужна помощь с подбором подходящих рейсов на самолеты или с организацией трансферов — напишите нам.

Маршрут может быть скорректирован организатором тура из-за погодных условий, нарушения дорожного полотна на маршруте, иных форс-мажорных обстоятельств.

Мы не подселяем чужих людей друг к другу без их согласия, если вы едете один или одна, и в группе нет того, кто согласен на подселение, то мы для вас бронируем отдельный номер с доплатой за 1-местное размещение.

Карты Мир не работают. Карты Union Pay российских банков работают, но не везде. Комиссии, курс обмена, ограничения нужно уточнять у банка-эмитента карты.

В обменных пунктах меняют доллары / евро / рубли; рекомендуем ввозить только новые и немятые купюры без заломов, надписей и каких-либо других отметок.