Вы увидите главные достопримечательности Самарканда — площадь Регистан, украшенную мозаикой, — и мавзолей Тамерлана. Погуляете по древней Бухаре, разглядывая медресе
Описание тура
Организационные детали
Для въезда в страны гражданам РФ необходимо иметь действительный загранпаспорт (в том числе детям, независимо от их возраста).
Организатор не несёт ответственности за отказ во въезде в Узбекистан/Таджикистан.
При посещении Узбекистана нет категорических запретов на одежду. Для мужчин подойдут лёгкие брюки, рубашки или футболки. Шорты носить можно, но нужно избегать слишком коротких моделей, оголяющих колени. Для женщин уместны платья, юбки и брюки, которые прикрывают колени, а также блузки или футболки с коротким или длинным рукавом, при этом живот и спину не рекомендуем оголять.
При посещении Таджикистана одеваться нужно скромно. Женщинам необходимо надеть одежду, покрывающую плечи и колени и закрывающую спину и живот, а мужчинам — избегать шорт.
При посещении религиозных культовых мест женщинам обязательно иметь при себе шарф или платок, чтобы прикрыть голову и плечи. Колени должны быть закрыты и у мужчин, и у женщин. В Узбекистане при посещении молитвенных домов принято снимать обувь.
Специальные прививки перед поездкой не требуются.
Как правило, проблем с покупкой медикаментов в Узбекистане не возникает. С собой разрешено ввозить / вывозить до 10 различных лекарственных препаратов и не более 5 упаковок каждого из них на человека.
Если есть проблемы с Жкт, то с местной кухней следует быть аккуратней. Она очень вкусная, но довольно жирная. Пить рекомендуем только бутилированную воду, а после еды - горячий чай.
Тур начинается в Самарканде в 11:00.
Долететь до Самарканда можно прямыми рейсами из России либо добраться на поезде из Ташкента. Билеты на скоростной поезд «Афросиаб», на котором мы рекомендуем ехать из Ташкента в Самарканд, нужно покупать заблаговременно, желательно в день начала продаж.
Обратный вылет возможен прямым рейсом в Россию из Хивы (аэропорт в г. Ургенч) либо можно добраться на внутренних узбекских авиалиниях из Ургенча до Ташкента и вылететь уже из Ташкента.
Если нужна помощь с подбором подходящих рейсов на самолеты или с организацией трансферов — напишите нам.
Маршрут может быть скорректирован организатором тура из-за погодных условий, нарушения дорожного полотна на маршруте, иных форс-мажорных обстоятельств.
Мы не подселяем чужих людей друг к другу без их согласия, если вы едете один или одна, и в группе нет того, кто согласен на подселение, то мы для вас бронируем отдельный номер с доплатой за 1-местное размещение.
Карты Мир не работают. Карты Union Pay российских банков работают, но не везде. Комиссии, курс обмена, ограничения нужно уточнять у банка-эмитента карты.
В обменных пунктах меняют доллары / евро / рубли; рекомендуем ввозить только новые и немятые купюры без заломов, надписей и каких-либо других отметок.
Программа тура по дням
Площадь Регистан, мавзолей Гур-Эмир, комплекс Шахи-Зинда
Встречаемся и отправляемся знакомиться с городом с многовековой историей и выдающейся восточной архитектурой. Побываем на площади Регистан, окружённой тремя медресе. Увидим мавзолей Гур-Эмир — место захоронения полководца Тамерлана, который за свою жизнь не проиграл ни одного сражения. Осмотрим комплекс Шахи-Зинда с голубой мозаикой, где покоятся родственники Тамерлана, военачальники и учёные.
За обедом вы попробуете традиционный самаркандский плов. А вечером желающие посмотрят танцевальное представление в театре исторического костюма «Эл Мероси» (за доплату).
Базар Сиаб, этническая деревня и производства, обсерватория Улугбека
Утром заглянем на базар Сиаб с восточными сладостями и продуктами. Неподалёку увидим мечеть Биби-Ханум — крупнейшую в Центральной Азии.
После обеда поедем в этническую деревню Конигиль. Здесь мастера изготавливают бумагу из коры тутового дерева и производят масла из семян при помощи водяной мельницы. Встретимся и пообщаемся с известным гончаром. Затем посетим ковровую фабрику и понаблюдаем за работой мастериц.
Если позволит время, осмотрим обсерваторию Улугбека — научный центр 15 века, где выдающийся астроном составил знаменитые звёздные таблицы без использования оптических приборов.
Озёра в Фанских горах, Саразм
Сегодня отправимся к природному комплексу Семь озёр в Фанских горах. Путь составит около 120 км, прохождение границы с Таджикистаном займёт 10–30 минут. Семь озёр — это каскад водоёмов среди высоких скал с перепадом высот около 760 метров. Цвет воды зависит от времени суток и погоды и меняется от бирюзового до фиолетового. Мы дойдём до древних петроглифов и полюбуемся отражениями гор в водной глади.
После обеда посетим археологический памятник Саразм — древнейшее поселение народов Центральной Азии, охраняемое ЮНЕСКО. К вечеру вернёмся в Самарканд.
Переезд в Бухару, достопримечательности города
После 3-часового переезда окажемся в Бухаре. Разместимся в отеле и начнём знакомство с городом. Посетим комплекс Пои-Калян с минаретом, мечетью и медресе, осмотрим архитектурный ансамбль Ляби-Хауз с древним водоёмом и тремя медресе. Вспомним историю Ходжи Насреддина и увидим памятник ему и его ослику.
Полюбуемся резным декором мечети Магоки Аттори и средневековыми торговыми куполами — крытыми караван-сараями, где издавна велась торговля тканями, коврами и ремесленными изделиями.
Вечером можно прогуляться по освещённому Старому городу или сходить на фольклорное шоу в медресе Надир Диван-беги (за доплату).
Крепость Арк, кукольный музей, дворец Ситораи Мохи-Хоса
Сегодня поднимемся к крепости Арк — цитадели, где располагался дворец бухарского эмира. Увидим мечеть Боло-Хауз с деревянными резными колоннами и расписным потолком.
Посетим музей кукол с коллекцией театральных марионеток из папье-маше. Поговорим о том, как они создаются, и посмотрим небольшой спектакль. Затем познакомимся с мастерами золотного шитья и бухарской чеканки.
После обеда отправимся в загородный дворец бухарских эмиров Ситораи Мохи-Хоса с садами, в которых гуляют павлины. Осмотрим коллекцию вышивки сюзане и парадной одежды. Если позволит время, заглянем в особняк купцов-миллионеров Ходжаевых.
Переезд в Хиву, древние крепости, погружение в быт кочевников
Рано утром отправимся в Хиву. Путь составит около 430 км и займёт 5–6 часов. По дороге остановимся для фото: в пустыне Кызылкум, у реки Амударья, среди хлопковых полей и пастбищ с верблюдами.
В Хиве пообедаем и посетим крепости государства Хорезм, возраст которых более 2000 лет: Аяз-Калу на вершине холма, Топрак-Калу с геометрией улиц и продуманной архитектурой и Кызыл-Калу с мощными стенами и подземными ходами.
А за ужином в юртовом лагере вы сможете попробовать верблюжье молоко и узнаете о жизни кочевников.
Продолжение знакомства с Хивой
За высокими стенами Хивы скрывается исторический центр с лабиринтом глинобитных построек. Во время прогулки увидим цитадель Куня-Арк, дворец Таш-Хаули, Джума-мечеть и Белую мечеть. В городе сохранилось около 20 медресе с орнаментами и резными деревянными колоннами. Также осмотрим минарет Кальта-минар с ярким мозаичным декором.
Затем — трансфер в аэропорт. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-3-местное проживание
|$980
|1-местное проживание
|$1160
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки (кроме 1-го дня)
- Транспорт на всём протяжении маршрута
- Трансфер из аэропорта Самарканда в 1-й день и из Хивы в аэропорт Ургенча в последний день
- Билеты на поезд Самарканд - Бухара
- Работа гидов
- Входные билеты на объекты по программе
- Мастер-классы по программе
- Посещение узбекского дома и мастер-класс по приготовлению плова (при группе от 8 человек)
Что не входит в цену
- Ж/д или авиабилеты в Самарканд и обратно из Хивы
- Обеды и ужины - около 600-1200 ₽ за приём
- Билеты в театр «Эл Мероси» в Самарканде - около $18
- Билеты на шоу в медресе Надир Диван-беги в Бухаре - около $12
- Дополнительный день до тура в Ташкенте - $150
- Доплата за 1-местное размещение - $180