Самарканд, Бухара и горы: индивидуальный тур по Узбекистану

От мозаик площади Регистан и тишины Гур-Эмира до живописных троп Зарафшанского хребта
Начнём знакомство с Самаркандом с площади Регистан, где мозаика меняет оттенки на солнце, и продолжим в Гур-Эмире под лазурным куполом.

Затем шум Сиабского базара с ароматами специй и горячих лепёшек сменится
тишиной некрополя Шахи-Зинда. На следующий день городской ритм уступит место горам Аманкутан. Здесь же подадут тандыр-гушт, приготовленный с ветками можжевельника. Переезд на «Афросиабе» приведёт в Бухару. Мы осмотрим крепость Арк, ансамбль Пои-Калян и Ляби-Хауз.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуется взять с собой солнечные очки, крема и удобную обувь.

Программа тура по дням

1 день

Самарканд

Площадь Регистан. Сегодня пройдём по дорогам, которые помнят шаги Александра Македонского и Тамерлана. Начнём с сердца города — площади Регистан, где три медресе образуют величественный ансамбль, а мозаика меняет оттенки в зависимости от света.

Гур-Эмир. Усыпальница Амира Темура под огромным лазурным куполом. Вы узнаете историю проклятия гробницы.

Биби-Ханум. Грандиозное сооружение, воздвигнутое в честь любимой жены правителя.

Сиабский базар. Попробуем самаркандскую лепёшку и выберем ароматные специи.

Шахи-Зинда. Некрополь с небесно-голубыми порталами, который считают одним из самых красивых памятников исламского мира.

2 день

Горы Аманкутан

Оставим город и отправимся к отрогам Зарафшанского хребта — на перевал Тахтакарача или в горы Аманкутан. Прогуляемся по живописным тропам: здесь лёгкий треккинг проходит среди горных пейзажей, а воздух наполнен ароматами арчи и трав.

По пути найдём смотровые площадки для фото.

Главным событием станет дегустация тандыр-гушта — мяса, томлёного в подземной печи с ветками горного можжевельника. После отправимся на открытые плато, где запустим воздушных змеев на ветру.

3 день

Бухара

Утром сядем на скоростной поезд «Афросиаб» и через 1,5 часа окажемся в Бухаре.

Посетим крепость Арк — древнюю цитадель эмиров, а затем увидим ансамбль Пои-Калян с минаретом Калян, перед которым когда-то остановился Чингисхан. Пройдём под сводами торговых куполов, где и сегодня работают ремесленники и продают бухарские шелка.

Сделаем остановку у Ляби-Хауза — старинного пруда в тени вековых тутовых деревьев.
В 16:20 отправимся в Самарканд и завершим день ужином.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник115 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы, билеты на поезда
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Дегустация
Что не входит в цену
  • Перелёт до Самарканда и обратно
  • Остальное питание
  • Входные билеты
Место начала и завершения?
Самарканд, место и время встречи - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джафар
Джафар — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 194 туристов
Я работаю гидом-переводчиком и туроператором с 2014 года. Организую и провожу экскурсии и туры по всему Узбекистану. Родился и вырос в Самарканде. Имею высшее юридическое образование. Знаю английский, русский, узбекский и таджикский. На наших экскурсиях вы полюбуетесь неповторимым историческим и культурным наследием городов, побываете у памятников, признанных шедеврами, и в замечательных местах, скрытых от повседневной туристической суеты.

Тур входит в следующие категории Самарканда

