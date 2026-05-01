Самарканд, Бухара и горы: индивидуальный тур по Узбекистану
От мозаик площади Регистан и тишины Гур-Эмира до живописных троп Зарафшанского хребта
Начнём знакомство с Самаркандом с площади Регистан, где мозаика меняет оттенки на солнце, и продолжим в Гур-Эмире под лазурным куполом.
Затем шум Сиабского базара с ароматами специй и горячих лепёшек сменится
тишиной некрополя Шахи-Зинда. На следующий день городской ритм уступит место горам Аманкутан. Здесь же подадут тандыр-гушт, приготовленный с ветками можжевельника. Переезд на «Афросиабе» приведёт в Бухару. Мы осмотрим крепость Арк, ансамбль Пои-Калян и Ляби-Хауз.
Рекомендуется взять с собой солнечные очки, крема и удобную обувь.
Программа тура по дням
1 день
Самарканд
Площадь Регистан. Сегодня пройдём по дорогам, которые помнят шаги Александра Македонского и Тамерлана. Начнём с сердца города — площади Регистан, где три медресе образуют величественный ансамбль, а мозаика меняет оттенки в зависимости от света.
Гур-Эмир. Усыпальница Амира Темура под огромным лазурным куполом. Вы узнаете историю проклятия гробницы.
Биби-Ханум. Грандиозное сооружение, воздвигнутое в честь любимой жены правителя.
Сиабский базар. Попробуем самаркандскую лепёшку и выберем ароматные специи.
Шахи-Зинда. Некрополь с небесно-голубыми порталами, который считают одним из самых красивых памятников исламского мира.
2 день
Горы Аманкутан
Оставим город и отправимся к отрогам Зарафшанского хребта — на перевал Тахтакарача или в горы Аманкутан. Прогуляемся по живописным тропам: здесь лёгкий треккинг проходит среди горных пейзажей, а воздух наполнен ароматами арчи и трав.
По пути найдём смотровые площадки для фото.
Главным событием станет дегустация тандыр-гушта — мяса, томлёного в подземной печи с ветками горного можжевельника. После отправимся на открытые плато, где запустим воздушных змеев на ветру.
3 день
Бухара
Утром сядем на скоростной поезд «Афросиаб» и через 1,5 часа окажемся в Бухаре.
Посетим крепость Арк — древнюю цитадель эмиров, а затем увидим ансамбль Пои-Калян с минаретом Калян, перед которым когда-то остановился Чингисхан. Пройдём под сводами торговых куполов, где и сегодня работают ремесленники и продают бухарские шелка.
Сделаем остановку у Ляби-Хауза — старинного пруда в тени вековых тутовых деревьев.
В 16:20 отправимся в Самарканд и завершим день ужином.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Участник
115 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Что включено
Проживание
Завтраки
Трансферы, билеты на поезда
Услуги гида
Экскурсии
Дегустация
Что не входит в цену
Перелёт до Самарканда и обратно
Остальное питание
Входные билеты
Место начала и завершения?
Самарканд, место и время встречи - по договорённости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джафар — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 194 туристов
Я работаю гидом-переводчиком и туроператором с 2014 года. Организую и провожу экскурсии и туры по всему Узбекистану. Родился и вырос в Самарканде. Имею высшее юридическое образование. Знаю английский, русский, узбекский и таджикский. На наших экскурсиях вы полюбуетесь неповторимым историческим и культурным наследием городов, побываете у памятников, признанных шедеврами, и в замечательных местах, скрытых от повседневной туристической суеты.
