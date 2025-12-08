Обзорные экскурсии в Ташкенте

Ташкент — это не просто точка на карте, а целая вселенная с богатой историей, уникальной культурой и гостеприимными людьми.
С радостью покажу вам визитные карточки города: площадь Хаст-Имам, медресе Кукельдаш, мавзолей Кафаля Шаши и базар Чорсу. Расскажу о местных праздниках, ритуалах и повседневной жизни узбеков.
С радостью покажу вам визитные карточки города: площадь Хаст-Имам, медресе Кукельдаш, мавзолей Кафаля Шаши и базар Чорсу. Расскажу о местных праздниках, ритуалах и повседневной жизни узбеков.
Описание экскурсии
Базар Чорсу — один из старейших и крупнейших рынков Центральной Азии. Я расскажу, как он стал важным центром торговли.
Мавзолей Кафаля Шаши — место, где покоится известный учёный и проповедник ислама. Мы поговорим о его жизни и достижениях.
Площадь Хаст-Имам — духовный центр Ташкента. Вы узнаете, чем она привлекает паломников и какие редкие древние рукописи здесь хранятся.
Медресе Кукельдаш — историческое медресе 16 века. Я раскрою, что символизируют его геометрические и каллиграфические узоры.
Аллея Бродвей — живописная улица, где всегда можно увидеть художников и ремесленников. Вы услышите, как местные мастера передают свои навыки юному поколению.
Организационные детали
- После экскурсии по желанию можно вместе зайти в аутентичное кафе с вкусным пловом
- Я могу провести экскурсию в индивидуальном формате, подробности обсудим в переписке
ежедневно в 08:00, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 и 17:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Ташкент»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 и 17:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльдор — ваш гид в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 750 туристов
На экскурсиях я не просто рассказываю о достопримечательностях, а погружаю гостей в аутентичную атмосферу города, показываю скрытые уголки и делюсь историями, которые живут в каждом камне и на каждой улочке. Искренне верю, что Ташкент заслуживает быть увиденным и услышанным.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 40 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Впервые в Ташкенте, мне все очень понравилось, рассказывал очень интересно, мне история знает. Покормил, напоил и помог с выбором сувениров по адекватным ценам ☺️ спасибо ☺️
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С этой экскурсии лучше всего начинать знакомство с городом) Гид очень интересно рассказал историю столицы, старую и современную, про торговлю, культуру, образование архитектуру, еду, работу, про важные события страны и уклад жизни. А еще и показал все, о чем рассказывал. Ну и вкусностей попробовали) Было интересно и познавательно)
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И
В Ташкенте у меня была "длинная пересадка", поэтому очень хотелось в сжатое время увидеть и узнать о городе, стране и людях как можно больше. На автомобиле меня укачивает, поэтому пешеходная
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В
Мы с коллегой были в командировке, времени было мало, поэтому пеший формат на 3,5 часа оказался отличным вариантом.
Что понравилось:
Эльдор очень оперативно связался с нами, мы сразу договорились о времени встречи.
Что понравилось:
Эльдор очень оперативно связался с нами, мы сразу договорились о времени встречи.
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Мы провели с Эльдором целый день. прилетели в Ташкент и сразу отправились на экскурсию, из-за своего незнания города опоздали, но Эльдор нас терпеливо ждал. После бессонной ночи и дня в
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Экскурсия понравилась👍 понравилось, что она проводится в не зависимости от того, сколько участников, поэтому в моем случае получился индивидуальный формат. Эльдор - открытый, весёлый, несколько раз по ходу экскурсии запрашивал
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