Обзорные экскурсии в Ташкенте

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Добро пожаловать в Ташкент!

Главные места, история и легенды колоритного восточного города на обзорной экскурсии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 3 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча в вашем отеле
  • Заказать экскурсию

45 за экскурсию

Алишер
Задать вопросОбычно отвечает за 36 ч.
Алишер – Гид в Ташкенте
Вы увидите старинные мечети, медресе и минареты Ташкента и услышите самые интересные эпизоды истории 📖 Средней Азии от древних времен до наших дней.

Я расскажу о великих империях Тамерлана, Чингисхана и Александра Македонского, помогу понять местные традиции и стану вашим надежным и дружелюбным проводником в таинственном мире Востока.
Добро пожаловать в Ташкент!
Добро пожаловать в Ташкент!

Что вас ожидает

Ташкент сквозь столетия
Вы увидите все главные достопримечательности Старого Ташкента: Голубую и Пятничную мечети, Исламский университет, медресе Кукельдаш и комплекс мечетей Шайхантахур. А также посетите три мечети религиозного комплекса Хаст Имам, возведенного у могилы одного из первых проповедников ислама в Ташкенте. Я расскажу о местной коранической традиции и о знаменитом Коране халифа Османа и поясню, почему Тора и Библия также являются священными книгами мусульман.

Базар Чорсу и центр плова
Ташкент — настоящий восточный город с оживленными рынками и вкуснейшим пловом. Мы обязательно заедем на самый большой базар столицы Чорсу, где вы ощутите местный колорит и сможете купить сувениры, специи, орешки и фрукты. А центр плова покажет, что такое настоящая узбекская еда — дешевая и невероятно вкусная. В завершение я поделюсь советами местного жителя: куда еще сходить в Ташкенте, как попасть в местный театр оперы и балета и по каким районам погулять самостоятельно.

Организационные детали

  • Транспорт оплачивается отдельно: до трех человек — 20$, 3-7 человек — 30$
  • Мы заедем на обед в центр плова. Стоимость блюда — около 2$.
Добро пожаловать в Ташкент!
Добро пожаловать в Ташкент!
Добро пожаловать в Ташкент!
Добро пожаловать в Ташкент!
Добро пожаловать в Ташкент!
Добро пожаловать в Ташкент!
Добро пожаловать в Ташкент!
Добро пожаловать в Ташкент!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алишер
Алишер
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Алишер, я родился в Ташкенте и очень люблю свой город. Много езжу по миру и каждый раз убеждаюсь, что Ташкент лучше всех! С радостью раскрою для вас его богатую историю и покажу все самые интересные места.
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Обзорные экскурсии в Ташкенте

Ташкент — прошлое в настоящем, настоящее в будущемТашкент — прошлое в настоящем, настоящее в будущемТашкент — прошлое в настоящем, настоящее в будущем
70 за экскурсию
5.5 часов
Погрузиться в разные эпохи жизни столицы и увидеть ее главные места на авто-пешеходной экскурсии
Ташкент впечатлит вас расчерченной сеткой прямых и широких улиц, хрустальными нитями фонтанов, изумрудными россыпями парков, скверов и садов. А также удивительным сплетением истории и современности, чистотой и доброжелательным характером. Я встречу вас как самых дорогих гостей и сделаю все, чтобы наше путешествие запомнилось вам надолго!
Все краски ТашкентаВсе краски ТашкентаВсе краски Ташкента
40 за экскурсию
4 часа
3 отзыва
Увидеть главные достопримечательности и узнать их историю на авто-пешеходной экскурсии
Вы исследуете все «визитные карточки» города: телевышку, религиозный комплекс Хаст-Имам, площадь Мустакиллик, сквер Амира Темура, метрополитен, мечеть Минор и восточный базар Чорсу. Я расскажу историю и легенды знаковых мест Ташкента, помогу понять местный менталитет, научу правильно торговаться, проведу вас по самым живописным и уютным улицам и раскрою дружелюбную и гостеприимную душу узбекской столицы!
Огни ночного ТашкентаОгни ночного ТашкентаОгни ночного Ташкента
38 за экскурсию
3 часа
1 отзыв
Самое главное об истории и архитектуре столицы на вечерней автомобильной экскурсии
Не секрет, что ночная подсветка дарит каждому городу особое очарование, а для восточных городов это время суток просто создано, чтобы подчеркнуть их волшебный облик и неповторимую атмосферу. Вы познакомитесь с шедеврами средневекового мусульманского зодчества на площади Хаст Имам, узнаете об архитектурных школах и традициях декоративного искусства Узбекистана, а также о хранящемся здесь древнем манускрипте — Коране Османа. Прогуляетесь по скверу Амира Тимура, где речь пойдет о великом полководце, проедете по широким современным проспектам и посетите мемориальные комплексы, транслирующие общечеловеческие ценности.
Обзорная экскурсия по ТашкентуОбзорная экскурсия по ТашкентуОбзорная экскурсия по Ташкенту
От 70 за экскурсию
4.5 часов
9 отзывов
Проникнуться восточным духом и культурой Узбекистана на прогулке по колоритным красотам столицы
Эта экскурсия идеально подойдет для первого знакомства с Ташкентом. На обзорной прогулке по старой и европейской частям города вы увидите не только знаковые достопримечательности, но и малоизвестные многим путешественникам сохранившиеся памятники ушедшей эпохи, познакомитесь с историей Ташкента и Узбекистана, с культурой жителей этой страны.
Ташкент — любовь с первого взглядаТашкент — любовь с первого взглядаТашкент — любовь с первого взгляда
50 за экскурсию
4 часа
4 отзыва
Увидеть главные места города и ощутить переплетение старины и современности на обзорной экскурсии
У Ташкента особый дух — по-восточному щедрый, одновременно утонченный и сильный. Он покорит вас изысканным сочетанием средневековых построек и европейской архитектуры, зданий советской эпохи и сверкающих высоток, сутолокой базаров и запахом свежеиспеченных лепешек.
Гостеприимный и многоликий ТашкентГостеприимный и многоликий ТашкентГостеприимный и многоликий Ташкент
50 за экскурсию
5 часов
12 отзывов
Познакомиться с историей, архитектурой и гастрономией столицы на авто-пешеходной экскурсии
Многие думают, что за колоритом Востока в Узбекистане нужно ехать в Бухару и Самарканд, несправедливо забывая о столице — прекрасном Ташкенте. А между тем, очарование Центральной Азии здесь проявляется особенно отчетливо! В Старом городе вы исследуете мусульманскую архитектуру средневековых мечетей и медресе, узнаете о светском и религиозном образовании, а также услышите о местной реликвии — древнейшей сохранившейся рукописи Корана. В сквере Тамерлана я расскажу о легендарном основателе Империи Тимуридов, на просторных площадях и в современном квартале — о нынешних стремлениях и ценностях народа. А в рядах шумного базара вы с головой погрузитесь с мир сухофруктов, сладостей и непревзойденных арбузов.

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45 за экскурсию
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