Обзорные экскурсии в Ташкенте

Ташкент — это не просто точка на карте, а целая вселенная с богатой историей, уникальной культурой и гостеприимными людьми. С радостью покажу вам визитные карточки города: площадь Хаст-Имам, медресе Кукельдаш, мавзолей Кафаля Шаши и базар Чорсу. Расскажу о местных праздниках, ритуалах и повседневной жизни узбеков.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Ваш гид в Ташкенте

Описание экскурсии

Базар Чорсу — один из старейших и крупнейших рынков Центральной Азии. Я расскажу, как он стал важным центром торговли.

Мавзолей Кафаля Шаши — место, где покоится известный учёный и проповедник ислама. Мы поговорим о его жизни и достижениях.

Площадь Хаст-Имам — духовный центр Ташкента. Вы узнаете, чем она привлекает паломников и какие редкие древние рукописи здесь хранятся.

Медресе Кукельдаш — историческое медресе 16 века. Я раскрою, что символизируют его геометрические и каллиграфические узоры.

Аллея Бродвей — живописная улица, где всегда можно увидеть художников и ремесленников. Вы услышите, как местные мастера передают свои навыки юному поколению.

Организационные детали