Обзорные экскурсии в Ташкенте

Что вас ожидает

Ташкент сквозь столетия

Вы увидите все главные достопримечательности Старого Ташкента: Голубую и Пятничную мечети, Исламский университет, медресе Кукельдаш и комплекс мечетей Шайхантахур. А также посетите три мечети религиозного комплекса Хаст Имам, возведенного у могилы одного из первых проповедников ислама в Ташкенте. Я расскажу о местной коранической традиции и о знаменитом Коране халифа Османа и поясню, почему Тора и Библия также являются священными книгами мусульман.

Базар Чорсу и центр плова

Ташкент — настоящий восточный город с оживленными рынками и вкуснейшим пловом. Мы обязательно заедем на самый большой базар столицы Чорсу, где вы ощутите местный колорит и сможете купить сувениры, специи, орешки и фрукты. А центр плова покажет, что такое настоящая узбекская еда — дешевая и невероятно вкусная. В завершение я поделюсь советами местного жителя: куда еще сходить в Ташкенте, как попасть в местный театр оперы и балета и по каким районам погулять самостоятельно.