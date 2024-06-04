Экскурсии Ташкента об истории и архитектуре

Найдено 5 экскурсий в категории «История и архитектура» в Ташкенте на русском языке, цены от €15, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом»
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
58 отзывов
Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом»
Путешествуйте по Ташкенту через спектакль, который расскажет о его прошлом и настоящем через голоса людей, живших здесь в разные эпохи
Начало: На набережной Анхора
Расписание: в будние дни в 09:00 и 18:30, в субботу и воскресенье в 09:00, 17:00 и 18:30
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
15 за человека
Гостеприимный и многоликий Ташкент
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
108 отзывов
Гостеприимный и многоликий Ташкент: Исламская архитектура, история и базары
Погрузитесь в уникальный мир Ташкента: от средневековых мечетей до современных площадей и шумных базаров, где каждый уголок хранит свою историю
Начало: Возле вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
119 за всё до 3 чел.
В гости к ремесленникам: два мастер-класса в Ташкенте
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
10 отзывов
В гости к ремесленникам Ташкента: уникальные мастер-классы
Приглашаем вас на уникальный культурный опыт в Ташкенте, где вы сможете научиться искусству вышивки сюзане и росписи миниатюры
Завтра в 14:30
10 июня в 10:30
60 за всё до 5 чел.
Советский модернизм в Ташкенте
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
3.5 часа
Советский модернизм в Ташкенте
Оценить яркие образцы этого архитектурного стиля и узнать, как его полюбили местные
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
200190 за всё до 4 чел.
Из Ташкента в Хиву - на самолёте за 1 день
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
9 часов
Из Ташкента в Хиву - на самолёте за 1 день
Увидеть город из восточной сказки и его главные локации с гидом-историком
Начало: В аэропорту Хивы
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
185 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Руслан
    4 июня 2024
    Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом»
    В целом отношение к данной экскурсии неоднозначное. С одной стороны, маршрут выбран интересный, с другой стороны, большинство героев спектакля мне
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    были неизвестны (советского периода). Также сильно повлияла погода, ходить в дождь не особо приятно, хотя дождевики выдали. В общем-то эта экскурсия для меня эксперимент, кому-то подойдет данный формат (особенно кто знаком с советской культурой), мне похоже просто не подошел и не повезло с погодой немного. Тем не менее спасибо организаторам)

  • Н
    Наталья
    1 июня 2024
    Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом»
    Захватывающее действо на улицах прекрасного города! Нет слов!
  • И
    Ирина
    31 мая 2024
    Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом»
    Необычный формат, тут нет исторических дат, а история ведется от лиц людей, кто жил в Ташкенте, которые в той или иной мере были знамениты. Необычно, нго лучше наверное брать, если вы уже познакомились с городом
  • И
    Инна
    5 апреля 2024
    Гостеприимный и многоликий Ташкент
    Огромное спасибо гиду Светлане за этот день! Для меня это эталон гида. Само утро у нас началось так себе, ночной
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    бессоный перелет, хмурое утро, холодно. Встретились мы со Светланой в 9 утра в максимально неподходящем для экскурсии состоянии. Кстати первый час мерзли все дружно и даже не хотелось выходить из авто)). Но успокоив зубную дробь,начали внимательнее вслушиваться в рассказ и все отошло на второй план). Выглянуло солнце, город заискрился всеми красками, а Светлана подробно и интересно рассказывала нам чуть ли не про каждый камень). В итоге все так увлеклись, что вместо 5 часов прогуляли 6,5 и это при том, что мы не отвлекались на обед. Я правда не ожидала, что Ташкент мне настолько понравится. А там есть все: исторические памятники, современная архитектура, прекрасные парки, много зелени, очень чисто! Ну а рынок Чорсу это просто любовь)). Если бы было больше времени, но обязательно пошли бы в театр. Мы очень благодарны Светлане, что она именно так преподнесла нам город!

    Огромное спасибо гиду Светлане за этот день! Для меня это эталон гидаОгромное спасибо гиду Светлане за этот день! Для меня это эталон гидаОгромное спасибо гиду Светлане за этот день! Для меня это эталон гидаОгромное спасибо гиду Светлане за этот день! Для меня это эталон гидаОгромное спасибо гиду Светлане за этот день! Для меня это эталон гидаОгромное спасибо гиду Светлане за этот день! Для меня это эталон гидаОгромное спасибо гиду Светлане за этот день! Для меня это эталон гидаОгромное спасибо гиду Светлане за этот день! Для меня это эталон гидаОгромное спасибо гиду Светлане за этот день! Для меня это эталон гидаОгромное спасибо гиду Светлане за этот день! Для меня это эталон гида
  • О
    Ольга
    29 февраля 2024
    В гости к ремесленникам: два мастер-класса в Ташкенте
    спасибо Бернаре за потрясающий опыт рисования и вышивки под контролем настоящих мастеров. Богатое прикладное искусство Узбекистана более чем стоит того,чтобы
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    хотя бы попытаться,а с мастерами очень интересно поговорить. В расписанной шкатулке буду держать серёжки, которые нашли на Чорсу ❤️ моя благодарность за прекрасный день!

  • О
    Ольга
    28 ноября 2023
    В гости к ремесленникам: два мастер-класса в Ташкенте
    Рекомендую экскурсию всем, кто хочет пощупать руками историю. Роспись шкатулки посильна любому под чутким руководством прекрасного мастера Абдулы. Мастерская в Медресе
    Рекомендую экскурсию всем, кто хочет пощупать руками историю. Роспись шкатулки посильна любому под чутким руководством прекрасногоРекомендую экскурсию всем, кто хочет пощупать руками историю. Роспись шкатулки посильна любому под чутким руководством прекрасногоРекомендую экскурсию всем, кто хочет пощупать руками историю. Роспись шкатулки посильна любому под чутким руководством прекрасногоРекомендую экскурсию всем, кто хочет пощупать руками историю. Роспись шкатулки посильна любому под чутким руководством прекрасногоРекомендую экскурсию всем, кто хочет пощупать руками историю. Роспись шкатулки посильна любому под чутким руководством прекрасногоРекомендую экскурсию всем, кто хочет пощупать руками историю. Роспись шкатулки посильна любому под чутким руководством прекрасногоРекомендую экскурсию всем, кто хочет пощупать руками историю. Роспись шкатулки посильна любому под чутким руководством прекрасного
  • Т
    Татьяна
    15 октября 2023
    В гости к ремесленникам: два мастер-класса в Ташкенте
    Получили отличный опыт!

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «История и архитектура»

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  3. В гости к ремесленникам: два мастер-класса в Ташкенте
  4. Советский модернизм в Ташкенте
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  5. Медресе Кукельдаш
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  7. Большой театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в июне 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "История и архитектура" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 15 до 190 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 176 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «История и архитектура», 176 ⭐ отзывов, цены от €15. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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