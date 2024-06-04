1 чел.
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Групповая
1.5 часа
Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом»
Путешествуйте по Ташкенту через спектакль, который расскажет о его прошлом и настоящем через голоса людей, живших здесь в разные эпохи
Начало: На набережной Анхора
Расписание: в будние дни в 09:00 и 18:30, в субботу и воскресенье в 09:00, 17:00 и 18:30
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
€15 за человека
Индивидуальная
5 часов
Гостеприимный и многоликий Ташкент: Исламская архитектура, история и базары
Погрузитесь в уникальный мир Ташкента: от средневековых мечетей до современных площадей и шумных базаров, где каждый уголок хранит свою историю
Начало: Возле вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€119 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
В гости к ремесленникам Ташкента: уникальные мастер-классы
Приглашаем вас на уникальный культурный опыт в Ташкенте, где вы сможете научиться искусству вышивки сюзане и росписи миниатюры
Завтра в 14:30
10 июня в 10:30
€60 за всё до 5 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
3.5 часа
Советский модернизм в Ташкенте
Оценить яркие образцы этого архитектурного стиля и узнать, как его полюбили местные
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
200€190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Ташкента в Хиву - на самолёте за 1 день
Увидеть город из восточной сказки и его главные локации с гидом-историком
Начало: В аэропорту Хивы
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€185 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРуслан4 июня 2024В целом отношение к данной экскурсии неоднозначное. С одной стороны, маршрут выбран интересный, с другой стороны, большинство героев спектакля мне
- ННаталья1 июня 2024Захватывающее действо на улицах прекрасного города! Нет слов!
- ИИрина31 мая 2024Необычный формат, тут нет исторических дат, а история ведется от лиц людей, кто жил в Ташкенте, которые в той или иной мере были знамениты. Необычно, нго лучше наверное брать, если вы уже познакомились с городом
- ИИнна5 апреля 2024Огромное спасибо гиду Светлане за этот день! Для меня это эталон гида. Само утро у нас началось так себе, ночной
- ООльга29 февраля 2024спасибо Бернаре за потрясающий опыт рисования и вышивки под контролем настоящих мастеров. Богатое прикладное искусство Узбекистана более чем стоит того,чтобы
- ООльга28 ноября 2023Рекомендую экскурсию всем, кто хочет пощупать руками историю. Роспись шкатулки посильна любому под чутким руководством прекрасного мастера Абдулы. Мастерская в Медресе
- ТТатьяна15 октября 2023Получили отличный опыт!
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «История и архитектура»
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