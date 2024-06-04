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бессоный перелет, хмурое утро, холодно. Встретились мы со Светланой в 9 утра в максимально неподходящем для экскурсии состоянии. Кстати первый час мерзли все дружно и даже не хотелось выходить из авто)). Но успокоив зубную дробь,начали внимательнее вслушиваться в рассказ и все отошло на второй план). Выглянуло солнце, город заискрился всеми красками, а Светлана подробно и интересно рассказывала нам чуть ли не про каждый камень). В итоге все так увлеклись, что вместо 5 часов прогуляли 6,5 и это при том, что мы не отвлекались на обед. Я правда не ожидала, что Ташкент мне настолько понравится. А там есть все: исторические памятники, современная архитектура, прекрасные парки, много зелени, очень чисто! Ну а рынок Чорсу это просто любовь)). Если бы было больше времени, но обязательно пошли бы в театр. Мы очень благодарны Светлане, что она именно так преподнесла нам город!