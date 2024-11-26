скидка
3%
3.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Добро пожаловать в Ташкент
Ташкент - это вселенная с богатой историей и культурой. Площадь Хаст-Имам, базар Чорсу и другие жемчужины ждут вашего визита
Начало: У метро «Ташкент»
«Аллея Бродвей — живописная улица, где всегда можно увидеть художников и ремесленников»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
19 дек в 11:00
36$35 за человека
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Смотровые площадки Ташкента
Рассмотреть весь город, взглянуть на улицы и достопримечательности с непривычного ракурса
Начало: Возле гостиницы «Узбекистан»
Завтра в 10:00
19 дек в 10:00
$129 за всё до 4 чел.
скидка
4%
4 часа
Мини-группа
до 7 чел.
Город будущего: по следам модернизма в Ташкенте
Рассмотреть знаковые архитектурные проекты на автопешеходной экскурсии
Начало: У гостиницы «Узбекистан»
«А также знакомство с новыми кварталами и старинными улицами города»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Завтра в 10:00
20 дек в 10:00
50$48 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюбовь26 ноября 2024Недавно мы воспользовались услугами гида Эльдора на сервисе Tripster для экскурсии по туристическому маршруту “Добро пожаловать в Ташкент! ”. Впечатления
- ДДиана20 ноября 2024Эльдор познакомит вас с историей, колоритом, традициями. Очень заботливый и внимательный гид. Нам очень понравилась экскурсия, мы узнали больше жизни местных. Услышали много интересного про традиции в Узбекистане и успели посетить намного больше, чем было запланировано. Всем рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Улицы и переулки»
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Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в декабре 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 129 со скидкой до 4%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Ташкента. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод