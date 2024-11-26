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остались самые положительные! Эльдор оказался очень профессиональным и знающим гидом. Он прекрасно владеет материалом и смог рассказать нам много интересного о Ташкенте и его истории. Его экскурсия была насыщенной и увлекательной, мы узнали много нового и интересного о городе. Эльдор рассказал нам о визитных карточках Ташкента, таких как площадь Хаст-Имам, медресе Кукельдаш, мавзолей Кафаля Шаши и базар Чорсу, а также о местных праздниках, ритуалах и повседневной жизни узбеков. Мы посетили эти места и увидели их своими глазами, что позволило нам лучше понять культуру и обычаи местного населения. Эльдор также проявил себя как внимательный и заботливый гид. Он учитывал наши интересы и предпочтения, делая экскурсию максимально комфортной и приятной. Его способность адаптировать маршрут под наши запросы и отвечать на все наши вопросы была особенно ценной. В целом, мы очень благодарны Эльдору за то, что он сделал наше путешествие в Ташкент незабываемым и познавательным. Если вы планируете посетить этот город, обязательно обратитесь к нему — он точно сделает вашу поездку яркой и интересной.