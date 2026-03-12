Приглашаем вас на пешеходную экскурсию по столице Узбекистана.
За три часа вы погрузитесь в атмосферу города, узнаете его историю, культуру и современность, услышите уникальные рассказы и факты и увидите Ташкент с новой стороны.
За три часа вы погрузитесь в атмосферу города, узнаете его историю, культуру и современность, услышите уникальные рассказы и факты и увидите Ташкент с новой стороны.
Описание экскурсии
Вдохновляющая прогулка по столице Откройте Ташкент заново — в формате лёгкой прогулки! Приглашаем вас на увлекательную пешеходную экскурсию по Ташкенту — одному из самых самобытных и многогранных городов Средней Азии. Всего за три часа вы узнаете, как гармонично переплетаются древние традиции и ритм современной жизни в столице Узбекистана. Во время прогулки вы посетите знаковые места и архитектурные жемчужины города, а также услышите живые, душевные истории, которых не найти в обычных путеводителях. Наш маршрут включает:
- Сквер Амира Темура — сердце современного Ташкента с памятником великому полководцу.
- Прогулку по ташкентскому «Бродвею» — творческой и атмосферной пешеходной аллее.
- Площадь Мустакиллик (Независимости) — главная площадь города и символ новой эпохи.
- Мемориальный комплекс «Вечный огонь» и Аллею памяти — трогательное место памяти и благодарности.
- Изящную мечеть Минор — одну из самых красивых в Ташкенте.
- Площадь Хаст-Имам — духовный центр города с уникальными древними рукописями.
Базар Чорсу — живой ориентальный рынок, где можно почувствовать настоящий дух Востока. Эта прогулка подарит вам не только эстетическое удовольствие, но и глубокое понимание многослойной истории Ташкента. Присоединяйтесь и взгляните на город новыми глазами! Важная информация:.
Базар Чорсу — живой ориентальный рынок, где можно почувствовать настоящий дух Востока. Эта прогулка подарит вам не только эстетическое удовольствие, но и глубокое понимание многослойной истории Ташкента. Присоединяйтесь и взгляните на город новыми глазами! Важная информация:.
• Базар Чорсу — живой ориентальный рынок, где можно почувствовать настоящий дух Востока. Эта прогулка подарит вам не только эстетическое удовольствие, но и глубокое понимание многослойной истории Ташкента. Присоединяйтесь и взгляните на город новыми глазами! Важная информация:
- Одевайтесь по погоде и в удобную много, ходить будем много.
- Возьмите паспорт или копию.
Ежедневно (время согласовывается с гидом)
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сквер Амира Темура
- Дворец Романовых
- Площадь Мустакиллик (Независимости)
- Площадь Дружбы народов
- Мемориальный комплекс «Вечный огонь» (Аллея памяти)
- Мечеть Минор
- Базар Чорсу
Что включено
- Услуги гида
- Фото-паузы
Что не входит в цену
- Еда и напитки
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сквер Амира Темура, у памятника Амира Темура
Завершение: Мечеть Минор
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно (время согласовывается с гидом)
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- Одевайтесь по погоде и в удобную много, ходить будем много
- Возьмите паспорт или копию
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 32 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
12 мар 2026
Увидели основные достопримечательности города. Вера прекрасно владеет историей города, на экскурсии побывали в интересных местах Ташкенте, ездили на метро, на такси. Очень понравилась программа, отношения, и конечно, захотелось вернуть в Ташкент снова. Будем рекомендовать экскурсию, а главное замечательную Веру.
A
Aleksandr
5 янв 2026
Все понравилось. С Верой было здорово, посмотрели город, узнали много интересного. Рекоменлую!
И
Ирина
4 янв 2026
Добрый день! Были на обзорной экскурсии по городу с гидом Верой и Георгием, хорошая пешая экскурсия. Посетили главные достопримечательности города, проехались на метро, поели самой вкусной самсы, послушали легенды. Было интересно.
А
Алия
6 ноя 2025
Благодарю, было очень интересно, приятное общение и отличная экскурсия!
Ч
Чулпан
4 окт 2025
Вера отличный гид, все рассказала, показала. Даже зашли за это короткое время и в ресторан Узбекистан, с 17 этажа смотрели на город, и попали в мечеть в поздний час, даже смогли купить некоторые вещи. Мы с подругой благодарны Вере за объёмную экскурсию. Рекомендую!
К
Кристина
15 сен 2025
Безумно увлекательную экскурсию провела для нас Вера) Экскурсия помогла увидеть, как гармонично в Ташкенте уживаются старинные постройки и современная архитектура. Также мы посетили Площадь Независимости и узнали много интересного об истории и культуре Узбекистана)
S
Sergey
14 сен 2025
Экскурсия понравилась.
Гид много знает информации, в том числе так как живет с рождения здесь.
Подмечает интересные нюансы.
Также легко договорились и нашлись для старта экскурсии.
Гид много знает информации, в том числе так как живет с рождения здесь.
Подмечает интересные нюансы.
Также легко договорились и нашлись для старта экскурсии.
Х
Хутиди
8 сен 2025
А
Артём
4 сен 2025
С Верой много и хорошо погуляли по Ташкенту. Так как Вера- местная, помимо исторической информации она делилась подробностями о жизни современного Ташкента в её разных аспектах. Спасибо!
А
Артём
4 сен 2025
С Верой много и хорошо погуляли по Ташкенту. Так как Вера- местная, помимо исторической информации она делилась подробностями о жизни современного Ташкента в её разных аспектах. Спасибо!
А
Артём
4 сен 2025
С Верой много и хорошо погуляли по Ташкенту. Так как Вера- местная, помимо исторической информации она делилась подробностями о жизни современного Ташкента в её разных аспектах. Спасибо!
О
Ольга
25 авг 2025
Сердечная благодарность Вере за проведенный день.
Она познакомила нас с главными достопримечательностями города,показала много интересных локаций, лучшие места где можно вкусно покушать.
Несмотря на жаркий день мы посетили много мест, побывали в
Она познакомила нас с главными достопримечательностями города,показала много интересных локаций, лучшие места где можно вкусно покушать.
Несмотря на жаркий день мы посетили много мест, побывали в
О
Ольга
25 авг 2025
Сердечная благодарность Вере за проведенный день.
Она познакомила нас с главными достопримечательностями города,показала много интересных локаций, лучшие места где можно вкусно покушать.
Несмотря на жаркий день мы посетили много мест, побывали в
Она познакомила нас с главными достопримечательностями города,показала много интересных локаций, лучшие места где можно вкусно покушать.
Несмотря на жаркий день мы посетили много мест, побывали в
О
Ольга
25 авг 2025
Сердечная благодарность Вере за проведенный день.
Она познакомила нас с главными достопримечательностями города,показала много интересных локаций, лучшие места где можно вкусно покушать.
Несмотря на жаркий день мы посетили много мест, побывали в
Она познакомила нас с главными достопримечательностями города,показала много интересных локаций, лучшие места где можно вкусно покушать.
Несмотря на жаркий день мы посетили много мест, побывали в
Д
Даниил
14 авг 2025
Входит в следующие категории Ташкента
Похожие экскурсии на «Утренняя и вечерняя групповая экскурсия в сердце Ташкента»
Индивидуальная
до 3 чел.
С Ташкентом - на ты
Приготовьтесь к погружению в город через все органы чувств
Начало: От места вашего проживания
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€150 за человека
-
4%
Индивидуальная
до 4 чел.
Увидеть - и влюбиться! Вечернее свидание с Ташкентом
Посетить главные достопримечательности города на автопешеходной экскурсии
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$67
$70 за всё до 4 чел.
-
4%
Индивидуальная
до 4 чел.
Магия вечернего Ташкента
Ташкент вечером - это город ярких огней и таинственных силуэтов. Погрузитесь в атмосферу ночного города, наслаждаясь комфортом и интересными рассказами
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
$109
$114 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Утренняя и вечерняя экскурсия в сердце Ташкента в мини-группе
Начало: Сквер Амира Темура, у памятника Амира Темура
$42 за человека