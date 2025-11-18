Институт Солнца, горнолыжный курорт «Амирсой», Чарвакское водохранилище и многое другое
Познакомьтесь с горными окрестностями Ташкента — без перепадов высот, спешки и сложных маршрутов.
Это комфортная поездка на весь день с остановками в ключевых точках: от горных склонов и панорамных площадок до древних деревьев и петроглифов.
Описание экскурсии
Институт «Физика Солнца» — редкий научный объект, один из двух в мире. Специализируется на солнечных исследованиях, космонавтике и экологических технологиях. Интересен необычной архитектурой с гелеостатами и зеркалами. 1–1,5 часа
Горнолыжный курорт «Амирсой» — подъём по канатной дороге в закрытых стеклянных кабинах на высоту 2300 м. Панорамный вид на горный хребет и равнину. 1,5 часа
Чимганское урочище — природный ландшафт у подножия горы, воспетой в песнях. Подходит для короткой прогулки и фото. от 15 минут (можно увеличить)
Чарвакское водохранилище — крупнейшее в Узбекистане искусственное водохранилище в горах. Можно ограничиться смотровой площадкой или спуститься к пляжу. 15 минут (по желанию: параплан +30 минут, катер +60 минут)
Посёлок Ходжикент — гастрономическая остановка в районе «бочек». Здесь можно перекусить или полноценно обедать. от 15 минут
Древние чинары — платаны возрастом до 900 лет. Природный памятник региона. от 15 минут
Петроглифы — наскальные изображения возрастом более 20 000 лет. от 15 минут
Вы узнаете:
как формировался ландшафт региона
какие легенды связаны с Чимганом и Чарваком
как устроены быт и традиции местных жителей
Организационные детали
Поедем на легковом авто или внедорожнике
Летом возможна остановка для купания — возьмите купальные принадлежности
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию):
входные билеты в институт — $5 за чел.
канатная дорога в Амирсое — $15-20 за чел.
обед
активности: катер, параплан
аренда минивэна или микроавтобуса (для групп от 4 человек)
фото в традиционном костюме — на Чарваке или в Чимгане
купание в Чарваке (летом)
посещение фермы или чайханы в деревне — по согласованию
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Евгений — ваша команда гидов в Ташкенте
Меня зовут Евгений, я в горном туризме более 10 лет, а коммерческие туры организовываю и провожу в разных странах с 2017-го года. Преподаю в учебном центре по подготовке инструкторов-проводников в читать дальше
Узбекистане. Посетил около 20 стран и некоторые из них по несколько раз, в том числе — Афганистан, Таджикистан, Иорданию, Мальдивы, Грузию, Туркмению, Киргизстан.
Моя команда организует и проводит многодневные пешие туры по горам, велотуры, фототуры, ретриты, джип-туры, городские экскурсии.
Добро пожаловать в Узбекистан!