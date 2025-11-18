Мои заказы

Из Ташкента - в Чимганские горы

Институт Солнца, горнолыжный курорт «Амирсой», Чарвакское водохранилище и многое другое
Познакомьтесь с горными окрестностями Ташкента — без перепадов высот, спешки и сложных маршрутов.

Это комфортная поездка на весь день с остановками в ключевых точках: от горных склонов и панорамных площадок до древних деревьев и петроглифов.
Из Ташкента - в Чимганские горы© Евгений
Из Ташкента - в Чимганские горы© Евгений
Из Ташкента - в Чимганские горы© Евгений

Описание экскурсии

Институт «Физика Солнца» — редкий научный объект, один из двух в мире. Специализируется на солнечных исследованиях, космонавтике и экологических технологиях. Интересен необычной архитектурой с гелеостатами и зеркалами.
1–1,5 часа

Горнолыжный курорт «Амирсой» — подъём по канатной дороге в закрытых стеклянных кабинах на высоту 2300 м. Панорамный вид на горный хребет и равнину.
1,5 часа

Чимганское урочище — природный ландшафт у подножия горы, воспетой в песнях. Подходит для короткой прогулки и фото.
от 15 минут (можно увеличить)

Чарвакское водохранилище — крупнейшее в Узбекистане искусственное водохранилище в горах. Можно ограничиться смотровой площадкой или спуститься к пляжу.
15 минут (по желанию: параплан +30 минут, катер +60 минут)

Посёлок Ходжикент — гастрономическая остановка в районе «бочек». Здесь можно перекусить или полноценно обедать.
от 15 минут

Древние чинары — платаны возрастом до 900 лет. Природный памятник региона.
от 15 минут

Петроглифы — наскальные изображения возрастом более 20 000 лет.
от 15 минут

Вы узнаете:

  • как формировался ландшафт региона
  • какие легенды связаны с Чимганом и Чарваком
  • как устроены быт и традиции местных жителей

Организационные детали

  • Поедем на легковом авто или внедорожнике
  • Летом возможна остановка для купания — возьмите купальные принадлежности
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию):

  • входные билеты в институт — $5 за чел.
  • канатная дорога в Амирсое — $15-20 за чел.
  • обед
  • активности: катер, параплан
  • аренда минивэна или микроавтобуса (для групп от 4 человек)
  • фото в традиционном костюме — на Чарваке или в Чимгане
  • купание в Чарваке (летом)
  • посещение фермы или чайханы в деревне — по согласованию

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваша команда гидов в Ташкенте
Меня зовут Евгений, я в горном туризме более 10 лет, а коммерческие туры организовываю и провожу в разных странах с 2017-го года. Преподаю в учебном центре по подготовке инструкторов-проводников в
читать дальше

Узбекистане. Посетил около 20 стран и некоторые из них по несколько раз, в том числе — Афганистан, Таджикистан, Иорданию, Мальдивы, Грузию, Туркмению, Киргизстан. Моя команда организует и проводит многодневные пешие туры по горам, велотуры, фототуры, ретриты, джип-туры, городские экскурсии. Добро пожаловать в Узбекистан!

Входит в следующие категории Ташкента

Похожие экскурсии из Ташкента

Из Ташкента - к курортам Чарвак, Чимган и Амирсой
На машине
9 часов
-
25%
107 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Ташкента - к курортам Чарвак, Чимган и Амирсой
Путешествие из Ташкента к курортам Чарвак, Чимган и Амирсой. Насладитесь чистым воздухом, горными пейзажами и посетите местные достопримечательности
Начало: Г. Ташкент
Завтра в 09:00
19 ноя в 09:00
$113$150 за всё до 4 чел.
Тайны узбекских гор - на экскурсии из Ташкента
На машине
12 часов
-
4%
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны узбекских гор - на экскурсии из Ташкента
Путешествие в Чимганские горы подарит вам незабываемые впечатления и уникальные открытия в компании опытного гида
Завтра в 07:00
19 ноя в 07:00
$129$135 за всё до 4 чел.
Чимганские горы, курорт Амирсай, водопад «Фата невесты» и Чарвакское водохранилище
На машине
На микроавтобусе
8 часов
-
14%
13 отзывов
Групповая
до 24 чел.
Групповая экскурсия по горным окрестностям
Проведите день в окружении величественных гор и лазурных вод. Вас ждут канатные дороги, древние чинары и водопад «Фата невесты»
Начало: У парка Ашхабад
Расписание: ежедневно в 09:00
26 дек в 09:00
4 янв в 09:00
$57$66 за человека
У нас ещё много экскурсий в Ташкенте. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ташкенте