Познакомьтесь с горными окрестностями Ташкента — без перепадов высот, спешки и сложных маршрутов. Это комфортная поездка на весь день с остановками в ключевых точках: от горных склонов и панорамных площадок до древних деревьев и петроглифов.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Институт «Физика Солнца» — редкий научный объект, один из двух в мире. Специализируется на солнечных исследованиях, космонавтике и экологических технологиях. Интересен необычной архитектурой с гелеостатами и зеркалами.

1–1,5 часа

Горнолыжный курорт «Амирсой» — подъём по канатной дороге в закрытых стеклянных кабинах на высоту 2300 м. Панорамный вид на горный хребет и равнину.

1,5 часа

Чимганское урочище — природный ландшафт у подножия горы, воспетой в песнях. Подходит для короткой прогулки и фото.

от 15 минут (можно увеличить)

Чарвакское водохранилище — крупнейшее в Узбекистане искусственное водохранилище в горах. Можно ограничиться смотровой площадкой или спуститься к пляжу.

15 минут (по желанию: параплан +30 минут, катер +60 минут)

Посёлок Ходжикент — гастрономическая остановка в районе «бочек». Здесь можно перекусить или полноценно обедать.

от 15 минут

Древние чинары — платаны возрастом до 900 лет. Природный памятник региона.

от 15 минут

Петроглифы — наскальные изображения возрастом более 20 000 лет.

от 15 минут

Вы узнаете:

как формировался ландшафт региона

какие легенды связаны с Чимганом и Чарваком

как устроены быт и традиции местных жителей

Организационные детали

Поедем на легковом авто или внедорожнике

Летом возможна остановка для купания — возьмите купальные принадлежности

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию):