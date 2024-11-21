читать дальше переносила дату. Во время поездки узнали много нового интересного о природе и жизни людей в Узбекистане. От души рекомендую этих ребят. В следующий раз только с ними!

Огромное спасибо Рустаму и Игорю за чудесно проведенную экскурсию! Нам очень понравилось! Очень доброжелательный человек. Пошел навстречу, я несколько раз