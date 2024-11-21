скидка
10%
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборГоры Чимган + озеро Чарвак + горнолыжный курорт Амирсой
Путешествие к Чимганским горам, озеру Чарвак и курорту Амирсой подарит незабываемые впечатления. Комфортная поездка с гидом и живописные виды ждут вас
«Посещение горнолыжного курорта Амирсой»
Завтра в 08:00
15 дек в 08:00
90$81 за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Красоты Тянь-Шаньских гор
За один день увидеть два горнолыжных курорта, древнее селение и водохранилище
«Горнолыжный курорт Амирсай — вы подниметесь по канатной дороге на высоту 2290 метров»
Завтра в 08:00
15 дек в 08:00
€95 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
Горнолыжный курорт Амирсай
Начало: У вашего отеля в любой точке города
«Всесезонный горнолыжный курорт Амирсай знаменит не только горнолыжной трассой, но и прекрасным смотровым видом для прогулок, благоустроен закрытыми кабинами канатной дороги»
Расписание: По договорённости.
Завтра в 09:00
15 дек в 09:00
$45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна21 ноября 2024Огромное спасибо Рустаму и Игорю за чудесно проведенную экскурсию! Нам очень понравилось! Очень доброжелательный человек. Пошел навстречу, я несколько раз
- ЮЮлия16 ноября 2024Прекрасный маршрут, увидели горные хребты, поднялись на самые высокие вершины, красоты необычайные. Горное озеро тоже очень впечатлило масштабом, красотой и живописным кольцом гор. Гид очень дрброжелателен, на все вопросы ответил. Хорошо знает историю Узбекистана. Очень довольны поездкой.
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Горнолыжные туры»
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