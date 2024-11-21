Горнолыжные туры – экскурсии в Ташкенте

Найдено 3 экскурсии в категории «Горнолыжные туры» в Ташкенте на русском языке, цены от $45, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Горы Чимган + озеро Чарвак + горнолыжный курорт Амирсой
На машине
скидка
10%
61 отзыв
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Горы Чимган + озеро Чарвак + горнолыжный курорт Амирсой
Путешествие к Чимганским горам, озеру Чарвак и курорту Амирсой подарит незабываемые впечатления. Комфортная поездка с гидом и живописные виды ждут вас
«Посещение горнолыжного курорта Амирсой»
Завтра в 08:00
15 дек в 08:00
90$81 за всё до 4 чел.
Красоты Тянь-Шаньских гор
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Красоты Тянь-Шаньских гор
За один день увидеть два горнолыжных курорта, древнее селение и водохранилище
«Горнолыжный курорт Амирсай — вы подниметесь по канатной дороге на высоту 2290 метров»
Завтра в 08:00
15 дек в 08:00
95 за всё до 4 чел.
Горнолыжный курорт Амирсай
Пешая
На машине
8 часов
Индивидуальная
Горнолыжный курорт Амирсай
Начало: У вашего отеля в любой точке города
«Всесезонный горнолыжный курорт Амирсай знаменит не только горнолыжной трассой, но и прекрасным смотровым видом для прогулок, благоустроен закрытыми кабинами канатной дороги»
Расписание: По договорённости.
Завтра в 09:00
15 дек в 09:00
$45 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    21 ноября 2024
    Горы Чимган + озеро Чарвак + горнолыжный курорт Амирсой
    Огромное спасибо Рустаму и Игорю за чудесно проведенную экскурсию! Нам очень понравилось! Очень доброжелательный человек. Пошел навстречу, я несколько раз
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    переносила дату. Во время поездки узнали много нового интересного о природе и жизни людей в Узбекистане. От души рекомендую этих ребят. В следующий раз только с ними!

    Огромное спасибо Рустаму и Игорю за чудесно проведенную экскурсию! Нам очень понравилось!Огромное спасибо Рустаму и Игорю за чудесно проведенную экскурсию! Нам очень понравилось!Огромное спасибо Рустаму и Игорю за чудесно проведенную экскурсию! Нам очень понравилось!
  • Ю
    Юлия
    16 ноября 2024
    Горы Чимган + озеро Чарвак + горнолыжный курорт Амирсой
    Прекрасный маршрут, увидели горные хребты, поднялись на самые высокие вершины, красоты необычайные. Горное озеро тоже очень впечатлило масштабом, красотой и живописным кольцом гор. Гид очень дрброжелателен, на все вопросы ответил. Хорошо знает историю Узбекистана. Очень довольны поездкой.
    Прекрасный маршрут, увидели горные хребты, поднялись на самые высокие вершины, красоты необычайные. Горное озеро тоже оченьПрекрасный маршрут, увидели горные хребты, поднялись на самые высокие вершины, красоты необычайные. Горное озеро тоже оченьПрекрасный маршрут, увидели горные хребты, поднялись на самые высокие вершины, красоты необычайные. Горное озеро тоже оченьПрекрасный маршрут, увидели горные хребты, поднялись на самые высокие вершины, красоты необычайные. Горное озеро тоже оченьПрекрасный маршрут, увидели горные хребты, поднялись на самые высокие вершины, красоты необычайные. Горное озеро тоже очень

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Горнолыжные туры»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Красоты Тянь-Шаньских гор
  3. Горнолыжный курорт Амирсай
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7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Старый город
  3. Мечеть Минор
  4. Площадь Независимости
  5. Медресе Кукельдаш
  6. Монумент «Мужество»
  7. Большой театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в декабре 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "Горнолыжные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 95 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 61 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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