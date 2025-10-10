Ташкент стоит в получасе езды от гор.
Здесь, в отрогах Западного Тянь-Шаня расположились несколько горнолыжных курортов, величественный Чарвак — главное водохранилище Узбекистана, а ещё древние петроглифы, шикарные обзорные площадки и Институт Солнца — научно-исследовательская лаборатория, поражающая своими масштабами.
Описание экскурсииЧто нас ждёт?
- 850-летний платан и наскальные рисунки: в предгорьях есть «Бочки» — такое скопление кафешек и магазинчиков. А там ресторан Chinaras, на территории которого растут несколько платанов возрастом в сотни лет. Самый старый уже отметил 850-й день рождения. Здесь же можно найти древние наскальные рисунки.
- Чарвакское водохранилище — огромное. От видов замираешь и не можешь дышать. У Чарвака мы остановимся на двух красивых смотровых.
- Чимган — название посёлка и одноимённого, ещё советского горнолыжного курорта. Он стоит у подножья самой высокой горы в этих местах — Большого Чимгана.
- Амирсой — самый современный горнолыжный курорт Узбекистана. Его открыли в горах Западного Тянь-Шаня в 2019 году. Для горнолыжников тут есть трассы разной сложности, для всех остальных — панорамные виды и два швейцарских подъёмника, суммарное время подъёма — около 30 минут. Наверху можно выпить и перекусить.
- Паркентский район и институт Солнца — один из самых красивых районов в предгорьях, где растут виноградники и стоит массивный институт Солнца. Заедем в последний, там для нас проведёт экскурсию научный сотрудник института.
- В завершение нашего трипа поужинаем в аутентичной самсахоне, где вы сможете отведать уникальную модор-самсу (её готовят только весной) или самсу с зеленью из местных горных трав.
По договорённости с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чарвак
- Чимган
- Чиноркент
- Горы Тянь-Шаня
- Паркентский район
- Институт солнца
Что включено
- Услуги гида/сопровождающего
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Питание
- Дополнительные личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости с гидом.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
