Ташкент стоит в получасе езды от гор.



Здесь, в отрогах Западного Тянь-Шаня расположились несколько горнолыжных курортов, величественный Чарвак — главное водохранилище Узбекистана, а ещё древние петроглифы, шикарные обзорные площадки и Институт Солнца — научно-исследовательская лаборатория, поражающая своими масштабами.