Едем на встречу с природой и историей! Очаровательные олени, горные панорамы Чиноркента с высоты канатной дороги и древние наскальные рисунки расскажут о культуре и традициях региона. Вы сделаете впечатляющие фото, подышите свежим воздухом и, если захотите, попробуете блюда местной кухни.

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Описание экскурсии

9:00 — выезд из Ташкента

10:30–11:30 — оленья ферма

Вы погуляете по территории, познакомитесь с благородными оленями и сделаете классные фото. Мы расскажем, как здесь всё устроено и чем ферма уникальна для этого региона.

12:00–13:30 — канатная дорога Чиноркент

С живописными панорамными видами сверху. А после — свободное время, чтобы насладиться чистым горным воздухом и ощущением свободы, что дарят вершины.

14:00 — пещера с петроглифами

Вы рассмотрите древние стены, украшенные рисунками наших предков. Мы поделимся, кто и когда оставил эти знаки.

14:20–15:20 — обед (по желанию)

В кафе национальной кухни с отличным видом на горные склоны.

16:00 — возвращение в Ташкент

Организационные детали