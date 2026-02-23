Едем на встречу с природой и историей! Очаровательные олени, горные панорамы Чиноркента с высоты канатной дороги и древние наскальные рисунки расскажут о культуре и традициях региона.
Вы сделаете впечатляющие фото, подышите свежим воздухом и, если захотите, попробуете блюда местной кухни.
Вы сделаете впечатляющие фото, подышите свежим воздухом и, если захотите, попробуете блюда местной кухни.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Ташкента
10:30–11:30 — оленья ферма
Вы погуляете по территории, познакомитесь с благородными оленями и сделаете классные фото. Мы расскажем, как здесь всё устроено и чем ферма уникальна для этого региона.
12:00–13:30 — канатная дорога Чиноркент
С живописными панорамными видами сверху. А после — свободное время, чтобы насладиться чистым горным воздухом и ощущением свободы, что дарят вершины.
14:00 — пещера с петроглифами
Вы рассмотрите древние стены, украшенные рисунками наших предков. Мы поделимся, кто и когда оставил эти знаки.
14:20–15:20 — обед (по желанию)
В кафе национальной кухни с отличным видом на горные склоны.
16:00 — возвращение в Ташкент
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автомобиле
- Дополнительные расходы: вход на ферму — $6 за чел., канатная дорога — $10 за чел., обед — в среднем $10–12 за чел.
- Возможно проведение экскурсии в индивидуальном формате
- Часть стоимости вы оплачиваете на сайте. Остаток — на месте переводом на российскую карту (по курсу на день проведения). Подробности уточняйте в переписке
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 09:00 и 10:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$49
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы «Узбекистан»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лидия — ваша команда гидов в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Присоединяйтесь к нашим поездкам Ташкенту и Ташкентской области! Горы Чимгана и Амирсоя, свежий воздух, красивые природные маршруты и вкусная национальная кухня — всё, чтобы ваше путешествие было ярким и незабываемым.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Всё прошло просто отлично! Огромная благодарность Лидии и моему замечательному гиду Мураду!
Я приехала в Ташкент первый раз и хотелось насладиться именно местной природой, горами, озёрами. На Трипстере нашла Лидию, списалась
Я приехала в Ташкент первый раз и хотелось насладиться именно местной природой, горами, озёрами. На Трипстере нашла Лидию, списалась
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Экскурсия превзошла все ожидания! Даже несмотря на то, что я была единственным туристом, поездку не отменили, что сделало впечатления ещё более ценными. Спасибо организаторам за такой подход и внимательное отношение
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