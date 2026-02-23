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Из Ташкента - в гости к оленям, горам и легендам

Подружиться с величественными животными и раскрыть секреты петроглифов
Едем на встречу с природой и историей! Очаровательные олени, горные панорамы Чиноркента с высоты канатной дороги и древние наскальные рисунки расскажут о культуре и традициях региона.

Вы сделаете впечатляющие фото, подышите свежим воздухом и, если захотите, попробуете блюда местной кухни.
5
2 отзыва
Из Ташкента - в гости к оленям, горам и легендам
Из Ташкента - в гости к оленям, горам и легендам
Из Ташкента - в гости к оленям, горам и легендам

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Ташкента

10:30–11:30 — оленья ферма

Вы погуляете по территории, познакомитесь с благородными оленями и сделаете классные фото. Мы расскажем, как здесь всё устроено и чем ферма уникальна для этого региона.

12:00–13:30 — канатная дорога Чиноркент

С живописными панорамными видами сверху. А после — свободное время, чтобы насладиться чистым горным воздухом и ощущением свободы, что дарят вершины.

14:00 — пещера с петроглифами

Вы рассмотрите древние стены, украшенные рисунками наших предков. Мы поделимся, кто и когда оставил эти знаки.

14:20–15:20 — обед (по желанию)

В кафе национальной кухни с отличным видом на горные склоны.

16:00 — возвращение в Ташкент

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном автомобиле
  • Дополнительные расходы: вход на ферму — $6 за чел., канатная дорога — $10 за чел., обед — в среднем $10–12 за чел.
  • Возможно проведение экскурсии в индивидуальном формате
  • Часть стоимости вы оплачиваете на сайте. Остаток — на месте переводом на российскую карту (по курсу на день проведения). Подробности уточняйте в переписке
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 09:00 и 10:00

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$49
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У гостиницы «Узбекистан»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лидия
Лидия — ваша команда гидов в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Присоединяйтесь к нашим поездкам Ташкенту и Ташкентской области! Горы Чимгана и Амирсоя, свежий воздух, красивые природные маршруты и вкусная национальная кухня — всё, чтобы ваше путешествие было ярким и незабываемым.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Наталья
Всё прошло просто отлично! Огромная благодарность Лидии и моему замечательному гиду Мураду!
Я приехала в Ташкент первый раз и хотелось насладиться именно местной природой, горами, озёрами. На Трипстере нашла Лидию, списалась
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с ней в двенадцатом часу ночи, т. к. прилетела очень поздно, ответ получила мгновенно, и вот уже в 9 утра гид Мурад забрал меня из отеля.
Машина новая, чистая, манера вождения гида - выше всяких похвал, чувствовала себя в полной безопасности. Экскурсия интересная, совершенно новые для меня пейзажи, Мурад выбрал умопомрачительные локации для фото! Собеседник он просто замечательный, грамотная речь, чувствуется отличное образование, прекрасно ориентируется в истории Узбекистана, я узнала много нового и интересного. Несколько часов пролетели незаметно, получила огромное удовольствие от экскурсии. Маршрут: оленья ферма, подъем в горы на фуникулёре и несколько остановок в самых живописных местах, также полюбовались древними 500-летними чинарами и наскальными петроглифами.
Большое спасибо всей команде за незабываемое время, проведенное в Узбекистане!

Всё прошло просто отлично! Огромная благодарность Лидии и моему замечательному гиду Мураду!
Всё прошло просто отлично! Огромная благодарность Лидии и моему замечательному гиду Мураду!
Всё прошло просто отлично! Огромная благодарность Лидии и моему замечательному гиду Мураду!
Всё прошло просто отлично! Огромная благодарность Лидии и моему замечательному гиду Мураду!
Всё прошло просто отлично! Огромная благодарность Лидии и моему замечательному гиду Мураду!
Всё прошло просто отлично! Огромная благодарность Лидии и моему замечательному гиду Мураду!
Всё прошло просто отлично! Огромная благодарность Лидии и моему замечательному гиду Мураду!
Всё прошло просто отлично! Огромная благодарность Лидии и моему замечательному гиду Мураду!
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Ирина
Экскурсия превзошла все ожидания! Даже несмотря на то, что я была единственным туристом, поездку не отменили, что сделало впечатления ещё более ценными. Спасибо организаторам за такой подход и внимательное отношение
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🙏 Очень порадовало, что забрали прямо из отеля на комфортном электрокаре сервис чувствуется с первых минут. Программа была насыщенной и разнообразной: оленья ферма, канатная дорога в Чиноркенте с потрясающими видами, древние петроглифы и вкусный обед в уютном кафе всё продумано до мелочей.

Отдельная благодарность гиду Альберту. Профессионал своего дела, интересные рассказы по дороге, спокойная и уверенная манера вождения, никакой суеты и спешки. Экскурсия прошла легко, в очень комфортном и расслабленном темпе.

Остались только тёплые и приятные впечатления. С радостью рекомендую эту экскурсию и обязательно буду советовать знакомым. Спасибо за прекрасный день и заботу о туристах! ✨

Экскурсия превзошла все ожидания! Даже несмотря на то, что я была единственным туристом, поездку не отменили,
Экскурсия превзошла все ожидания! Даже несмотря на то, что я была единственным туристом, поездку не отменили,
Экскурсия превзошла все ожидания! Даже несмотря на то, что я была единственным туристом, поездку не отменили,
Экскурсия превзошла все ожидания! Даже несмотря на то, что я была единственным туристом, поездку не отменили,
Экскурсия превзошла все ожидания! Даже несмотря на то, что я была единственным туристом, поездку не отменили,
Экскурсия превзошла все ожидания! Даже несмотря на то, что я была единственным туристом, поездку не отменили,
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