Предлагаю вам почувствовать два полюса человеческой веры — веры в безграничный научный разум и веры в божественное чудо. Прийти за опытом интеллектуального и духовного потрясения.
Описание экскурсии
Наше путешествие — диалог двух миров, научного и духовного Мы проследим, как человек искал и находил источник силы — сначала в небе, в энергии Солнца, а затем под землей, в воде святого источника. Институт Солнца (Объект «Солнце») Это наша первая остановка и погружение в мир советской научной фантастики, ставшей реальностью. Вы увидите не просто здания, а настоящий памятник человеческим амбициям.
- Поле гелиостатов: первое, что вас встретит — огромное поле из 62 гигантских подвижных зеркал, расположенных на склоне холма. Мы погуляем между ними. Это «армия», которая ловит солнечные лучи. Каждое зеркало живет своей жизнью, поворачиваясь вслед за солнцем. Вы почувствуете масштаб проекта и сделаете невероятные, почти инопланетные фотографии. Я расскажу, как эта сложнейшая система управляется и работает синхронно.
- Параболический концентратор: главный герой комплекса — гигантское вогнутое зеркало высотой с 18-этажный дом. Мы подойдем к его подножию, чтобы вы ощутили его колоссальный размер. Это самое большое параболическое зеркало в мире, состоящее из 10 700 маленьких зеркал. Оно — сердце и мощь всего комплекса. Я покажу вам точку, куда сходятся все лучи, и расскажу, как здесь испытывали обшивку для космического челнока «Буран», получая температуру в 3000°C — половину температуры на поверхности Солнца!
- Технологическая башня (осмотр снаружи): мозг всего комплекса, где находится сама солнечная печь. Именно здесь научная магия превращалась в реальность. Мы поговорим о том, какие сверхчистые материалы здесь создавали и почему этот «чистый» нагрев был так важен для советской промышленности и космонавтики. Мечеть Хазрати Али Бува и святой источник в Кумышкане После мира бетона, стекла и высоких технологий мы переместимся в место тишины, веры и природных чудес. Контраст будет поразительным.
- Живописное ущелье Кумышкан: сама дорога сюда — уже часть впечатления. Мы сменим футуристические пейзажи на умиротворяющие виды горного ущелья. Я расскажу, что означает его название «Серебряный рудник».
- Мечеть Хазрати Али Бува: мы посетим небольшую, но очень почитаемую мечеть, центр местного паломничества. Это не туристический объект, а живое место молитвы. Вы увидите, как традиции бережно хранятся и передаются.
Святой источник — главная цель нашего визита в Кумышкан. Родник, вода из которого считается целительной, бьет прямо из скалы. Это кульминация нашей «духовной» части маршрута. Вы сможете не только увидеть, но и попробовать эту кристально чистую воду, умыться и набрать ее с собой. Вы почувствуете невероятное спокойствие и энергетику этого места. Два вида веры: в науку и в чудо Это главная тема, которая красной нитью пройдет через всю экскурсию. Мы сравним два фундаментальных подхода человека к познанию мира и поиску силы. В Институте Солнца мы поговорим о советской «религии» — вере в науку. В Кумышкане мы прикоснемся к вере традиционной, духовной. К вере в чудо, в высшие силы и в целительную энергию святых мест. Если вы уже видели бирюзовые купола Самарканда и Бухары и думаете, что знаете Узбекистан? Эта экскурсия для вас. Она для искушенных путешественников, которые хотят открыть для себя страну с совершенно неожиданной стороны — нетуристической, современной и глубоко философской. Важная информация:.
- Возьмите с собой: наличные (для развлечений), удобную спортивную обувь или треккинговые кроссовки, лёгкую куртку или ветровку (в горах может быть прохладно даже летом), головной убор, солнцезащитные очки и солнцезащитный крем (SPF 30+), спрей или ролик от комаров, фотоаппарат/ камеру — для ярких кадров (если имеется).
- Не берите с собой тяжёлые вещи — лучше рюкзак до 5–6 кг.
- Предупредите гида об аллергиях или особенностях здоровья.
- Посещение святых мест, таких как святыня Хазрата Али Бува, требует проявления уважения к местным традициям и религиозным нормам. Платок для женщин — важная часть уважения. Это не просто формальность, а знак почтения к святому, самому месту и чувствам верующих. Даже если вы не являетесь последователем данной религии, соблюдение этих простых правил покажет ваше уважение к культуре и традициям, что всегда ценится местными жителями.
- Основные моменты, которые стоит помнить: Для женщин: голова должна быть покрыта платком. Одежда должна быть скромной, закрывать плечи, руки и ноги. Для мужчин: также рекомендуется скромная одежда, обычно длинные брюки и рубашка, закрывающая плечи. Общее правило: при входе в любое священное место, будь то мечеть, мавзолей или другое место поклонения, принято снимать обувь.
Гибкое время начала экскурсий
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Институт Солнце
- Мечеть Хазрати Али Бува и святой источник в Кумышкане
Что включено
- Гид-водитель
- Транспорт
- Вода
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входные билеты
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Я заберу вас прямо из вашего отеля в Ташкенте, аэропорта, вокзала в удобное для вас время
Завершение: Я отвезу вас прямо отель в Ташкент или по желанию
Когда и сколько длится?
Когда: Гибкое время начала экскурсий
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
