За один день вы посетите водохранилище Чарвак, увидите плотину и подниметесь на курорт Амирсой. Оцените величие Большого Чимгана и узнаете о виноделии в Паркентском районе. Посетите Институт Солнца, где вам расскажут о гелиокомплексе «Солнце». В программе также древние платаны и петроглифы. Путешествие на автомобиле комфорт-класса с гидом, который заберёт вас утром и вернёт вечером
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные виды
- 🏞 Посещение исторических мест
- 🍇 Узбекское виноделие
- 🔬 Институт Солнца
- 🚗 Комфортное путешествие
Что можно увидеть
- 850-летний платан
- Чарвакское водохранилище
- Большой Чимган
- Чиноркент
- Институт Солнца
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
В путешествии вы познакомитесь с излюбленными достопримечательностями коренных ташкентцев и гостей столицы. Погрузитесь в историю и выясните, почему узбекистанцы называют все свои горы Чимганом, а некоторые даже не знают, что это отроги Тянь-Шаня. Увидим из одной точки сразу 4 государства и поговорим об узбекском виноделии.
В нашей программе:
- 850-летний платан и наскальные рисунки. Неподалёку от водохранилища Чарвак вы посетите место, где растут платаны, чей возраст составляет несколько сотен лет. Здесь же на скале вы сможете разглядеть петроглифы в десятки раз старше деревьев.
- Чарвакское водохранилище при одноимённой ГЭС огромное и очень живописное. Это излюбленное место отдыха многих ташкентцев. Мы остановимся на двух красивых смотровых площадках.
- Чимган — название посёлка и одноимённого ещё советского горнолыжного курорта, где в своё время тренировалась соборная по горным лыжам. Он стоит у подножья самой высокой горы в этих местах — Большого Чимгана.
- Чиноркент — самая современная и технологичная канатная дорога в горах. Сверху открываются потрясающие виды на Чарвакское водохранилище и окрестности. Здесь можно перекусить или выпить вкуснейший турецкий чай с десертом.
- Паркентский район и Институт Солнца. Один из самых красивых районов в предгорьях, где растут виноградники и стоит массивная лаборатория. В Институте экскурсию для вас проведёт научный сотрудник. Вы узнаете о гелиокомплексе «Солнце», одной из крупнейших солнечных печей в мире, и исследованиях учреждения.
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто хочет посмотреть максимум природных достопримечательностей и интересных мест. Программа понравится тем, кто едет в страну не за банальными точками, а за открытиями.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле комфорт-класса
- С утра заберём вас в любой точке Ташкента, а вечером привезём обратно
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов в Ташкенте
Я профессионально занимаюсь путешествиями уже 10 лет. Пишу тексты о путешествиях в федеральные издания («Ведомости», «РБК Стиль», «Известия»), сделал бренд-медиа в крупных сервисах путешествий. Снимаю фотографии и веду 2 блога,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
10 мая 2024
По горам вокруг Ташкента нас возил Александр. И это было просто прекрасно. Путешествие в 12 часов, мы объехали все заявленные точки, и даже больше:) Александр тепло, умно, интеллигентно и интересно
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