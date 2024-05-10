В горы из Ташкента: водохранилище Чарвак, Большой Чимган и Институт Солнца

Откройте для себя горы Ташкента: водохранилище Чарвак, Большой Чимган и Институт Солнца. Уникальные виды и захватывающие истории ждут вас
За один день вы посетите водохранилище Чарвак, увидите плотину и подниметесь на курорт Амирсой. Оцените величие Большого Чимгана и узнаете о виноделии в Паркентском районе. Посетите Институт Солнца, где вам расскажут о гелиокомплексе «Солнце». В программе также древние платаны и петроглифы. Путешествие на автомобиле комфорт-класса с гидом, который заберёт вас утром и вернёт вечером
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌄 Уникальные природные виды
  2. 🏞 Посещение исторических мест
  3. 🍇 Узбекское виноделие
  4. 🔬 Институт Солнца
  5. 🚗 Комфортное путешествие

Что можно увидеть

  • 850-летний платан
  • Чарвакское водохранилище
  • Большой Чимган
  • Чиноркент
  • Институт Солнца
В горы из Ташкента: водохранилище Чарвак, Большой Чимган и Институт Солнца
В горы из Ташкента: водохранилище Чарвак, Большой Чимган и Институт Солнца
В горы из Ташкента: водохранилище Чарвак, Большой Чимган и Институт Солнца
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

В путешествии вы познакомитесь с излюбленными достопримечательностями коренных ташкентцев и гостей столицы. Погрузитесь в историю и выясните, почему узбекистанцы называют все свои горы Чимганом, а некоторые даже не знают, что это отроги Тянь-Шаня. Увидим из одной точки сразу 4 государства и поговорим об узбекском виноделии.

В нашей программе:

  • 850-летний платан и наскальные рисунки. Неподалёку от водохранилища Чарвак вы посетите место, где растут платаны, чей возраст составляет несколько сотен лет. Здесь же на скале вы сможете разглядеть петроглифы в десятки раз старше деревьев.
  • Чарвакское водохранилище при одноимённой ГЭС огромное и очень живописное. Это излюбленное место отдыха многих ташкентцев. Мы остановимся на двух красивых смотровых площадках.
  • Чимган — название посёлка и одноимённого ещё советского горнолыжного курорта, где в своё время тренировалась соборная по горным лыжам. Он стоит у подножья самой высокой горы в этих местах — Большого Чимгана.
  • Чиноркент — самая современная и технологичная канатная дорога в горах. Сверху открываются потрясающие виды на Чарвакское водохранилище и окрестности. Здесь можно перекусить или выпить вкуснейший турецкий чай с десертом.
  • Паркентский район и Институт Солнца. Один из самых красивых районов в предгорьях, где растут виноградники и стоит массивная лаборатория. В Институте экскурсию для вас проведёт научный сотрудник. Вы узнаете о гелиокомплексе «Солнце», одной из крупнейших солнечных печей в мире, и исследованиях учреждения.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто хочет посмотреть максимум природных достопримечательностей и интересных мест. Программа понравится тем, кто едет в страну не за банальными точками, а за открытиями.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле комфорт-класса
  • С утра заберём вас в любой точке Ташкента, а вечером привезём обратно
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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10 мая 2024
По горам вокруг Ташкента нас возил Александр. И это было просто прекрасно. Путешествие в 12 часов, мы объехали все заявленные точки, и даже больше:) Александр тепло, умно, интеллигентно и интересно
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рассказывал без перерыва про Ташкент, про Узбекистан, про горы, про путешествия, про историю, про будущее и настоящее. Было очень познавательно, так как для нас это первое посещение Узбекистана (и вообще Средней Азии).
Особенно впечатлило посещение Института Солнца, это уникальный объект, ныне действующий научный институт.

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