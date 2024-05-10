За один день вы посетите водохранилище Чарвак, увидите плотину и подниметесь на курорт Амирсой. Оцените величие Большого Чимгана и узнаете о виноделии в Паркентском районе. Посетите Институт Солнца, где вам расскажут о гелиокомплексе «Солнце». В программе также древние платаны и петроглифы. Путешествие на автомобиле комфорт-класса с гидом, который заберёт вас утром и вернёт вечером

Описание экскурсии

Что вас ожидает

В путешествии вы познакомитесь с излюбленными достопримечательностями коренных ташкентцев и гостей столицы. Погрузитесь в историю и выясните, почему узбекистанцы называют все свои горы Чимганом, а некоторые даже не знают, что это отроги Тянь-Шаня. Увидим из одной точки сразу 4 государства и поговорим об узбекском виноделии.

В нашей программе:

850-летний платан и наскальные рисунки . Неподалёку от водохранилища Чарвак вы посетите место, где растут платаны, чей возраст составляет несколько сотен лет. Здесь же на скале вы сможете разглядеть петроглифы в десятки раз старше деревьев.

. Неподалёку от водохранилища Чарвак вы посетите место, где растут платаны, чей возраст составляет несколько сотен лет. Здесь же на скале вы сможете разглядеть петроглифы в десятки раз старше деревьев. Чарвакское водохранилище при одноимённой ГЭС огромное и очень живописное. Это излюбленное место отдыха многих ташкентцев. Мы остановимся на двух красивых смотровых площадках.

при одноимённой ГЭС огромное и очень живописное. Это излюбленное место отдыха многих ташкентцев. Мы остановимся на двух красивых смотровых площадках. Чимган — название посёлка и одноимённого ещё советского горнолыжного курорта, где в своё время тренировалась соборная по горным лыжам. Он стоит у подножья самой высокой горы в этих местах — Большого Чимгана.

— название посёлка и одноимённого ещё советского горнолыжного курорта, где в своё время тренировалась соборная по горным лыжам. Он стоит у подножья самой высокой горы в этих местах — Большого Чимгана. Чиноркент — самая современная и технологичная канатная дорога в горах. Сверху открываются потрясающие виды на Чарвакское водохранилище и окрестности. Здесь можно перекусить или выпить вкуснейший турецкий чай с десертом.

— самая современная и технологичная канатная дорога в горах. Сверху открываются потрясающие виды на Чарвакское водохранилище и окрестности. Здесь можно перекусить или выпить вкуснейший турецкий чай с десертом. Паркентский район и Институт Солнца. Один из самых красивых районов в предгорьях, где растут виноградники и стоит массивная лаборатория. В Институте экскурсию для вас проведёт научный сотрудник. Вы узнаете о гелиокомплексе «Солнце», одной из крупнейших солнечных печей в мире, и исследованиях учреждения.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто хочет посмотреть максимум природных достопримечательностей и интересных мест. Программа понравится тем, кто едет в страну не за банальными точками, а за открытиями.

Организационные детали